Aegon: Végre lehetett érezni az amerikai jegybank kamatemeléseinek hatásait

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Márciusban végre lehetett érezni az amerikai jegybank kamatemelési politikájának hatását. A Silicon Valley Bank kénytelen volt csődöt jelenteni, mivel a betét kivonások olyan mértékűek voltak, hogy azt csak a portfoliójuk eladásaival tudták volna teljesíteni, de mivel a bank kötvény portfoliója jelentősen leárazódott a jegybank kamatemelések miatt, nem volt elég eszköze, hogy ezeket a betét kivonásokat teljesíteni tudja. A befektetők azonnal el kezdtek menekülni a regionális bank szektorból, mert nem lehet tudni melyik bank lesz a következő, aki a kötvény veszteségek miatt csődbe mehet. Jerome Powell FED elnök a szokásos fél éves szenátusi meghallgatásán még határozottan kiállt egy újabb 50 bázispontos emelés mellett, azonban az azóta kialakult bankpánikok valószínűleg korábbi álláspontjuk felülvizsgálatára készteti a döntéshozókat. A döntés nem egyszerű, mert egy határozott emelés újabb viharokat okozhat, azonban ha nem emelnek, beismerik, hogy nagy a baj.

Ez tipikusan az az eset, hogy ha írás, ő veszít, ha fej, akkor én nyerek. A jegybank abban reménykedhet, hogy az infláció olyan mértékben esik az USA-ban a közeljövőben, hogy már nem lesz szükség további kamat emelésekre. Így talán meg tudják őrizni hitelességüket, és a bankszektornak sem okoznak további nehézségeket. Az infláció az elmúlt hónapban sem emelkedett, így van esély arra, hogy már csak 25 bázispontot emel a jegybank, és utána várakozó állásponton lesz. A kamatgörbe várakozások naponta változnak, a befektetők próbálják azt is beárazni, hogy egy újabb kamatemelés milyen hatással lehet a bankokra.

A befektetési házak és a regionális jegybank vezetők véleményei is erősen megoszlanak ezzel kapcsolatban. A Deutsche Bank szerint a FED még 4x25 bázispontos kamatemelést hajt majd végre idén, ezzel 5,75 százalékon lehet a tetőzés, a Goldman szerint már csak 25 bázispont emelés jön, míg Neel Kashkari Minneapolis FED elnök például most már a korábban jelzett 5,4 százalékos kamatszint fölött látja a kamat emelés végét. Valószínű, hogy a kamatemelési ciklust a munkanélküliségi ráta emelkedése fogja megállítani. A kérdés az, hogy ha nő a munkanélküliség, és ezzel paralel csökken a fogyasztás, akkor azzal egyidejűleg letud-e csökkeni az infláció a jegybank által preferált 2%? Ha igen, akkor a FED fellélegezhet, ha nem akkor további komoly problémák fognak előjönni.

A kínai gazdaság kicsit jobban teljesített márciusban, mint az azt megelőző hónapban, de így is gyengébb volt a vártnál. A Caixin feldolgozóipari PMI értéke februárra enyhén, 49-ről 49,2-re nőtt, amely a vártnál gyengébb érték. A nyitás ellenére a piaci kereslet elég gyenge a válaszadók szerint, miközben az input költségek hét hónapja nem látott mértékben emelkedtek. A Caixin szolgáltató szektor PMI értéke januárban 52,9-re emelkedett, amely enyhe, de nem kirobbanó gazdasági növekedést jelez. A kínai infláció nyomott volt februárban, év/év alapon csak 1 százalékot ért el a pénzromlás mértéke, amely visszafogott Covid és kínai újév utáni fellendülésre utal. A termelői árindex 1,4 százalékkal zuhan év/év alapon. Mindkét adat a vártnál alacsonyabb érték - a kínai gazdaság szárnyalása egyelőre várat magára. A most zajló éves kínai Nemzeti Népi Kongresszuson a kormány 5 százalékos idei GDP növekedési célt jelentett be, ennek alapján jelentős gazdaságélénkítésre nem lehet számítani, ennyi magától is meglesz a Covid-lezárás utáni évben.

Magyarországon változatlanuk nagyon magas az infláció. A hivatalos KSH tájékoztatója szerint 25,4 százalék volt az infláció márciusban, ami 0,3%-kal alacsonyabb volt, mint az előző hónapban. Márciusban ismét kaotikussá vált a magyar kamat rendszer, miután a Gazdasági Minisztérium megtiltotta a magyar pénzintézeteknek, hogy a Nemzeti Bank által kibocsátott 1 hetes 18%-os kötvényekhez hozzáférjenek. Ezzel megint a több szintes kamat rendszerhez tért vissza Magyarország. Az alapkamat maradt 13%, a külföldi pénzintézetek hozzáférnek az MNB 18%-os kötvényeihez, míg a magyar pénzintézetek csak a 14-15%-os kincstárjegyekbe tudnak befektetni. A hír hallatán a forint rövid időre a 400-as szint fölé gyengült az euróval szembe, de a hónap végén, mikor a kamat döntő ülésen nem változtattak az alapkamaton, és Virágh Barnabás azt kommunikálta, hogy még egy jó ideig nem szándékoznak kamatot csökkenteni, a forint vissza erősödött a 380-as szintig.

A modell portfolión márciusban nem változtattunk. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért túlsúlyban tartjuk a pénzpiaci és a kötvény kitettséget a részvény és egyéb kitettségekkel szemben."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.