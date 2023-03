Diófa: hamarosan véget érhet az amerikai kamatemelési ciklus

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Bár nemrég még inkább olyan adatok érkeztek, amelyek afelé mutatnak, hogy az inflációs nyomás a vártnál hosszabb ideig maradhat fenn, azonban az elmúlt egy hónapban ismét nagyot változott a világ. Az amerikai bankpánik és a Credit Suisse megmentése elsőre megijesztették a pénzpiacokat, azonban egyben két fontos üzenetet is hordoznak: 1) a szabályozó hatóságok a helyükön vannak, és amikor kell, akkor gyorsan és határozottan cselekednek, szemben a 2007-es pénzügyi válság alatt tapasztaltakkal. Ez egyben azt is jelenti, hogy nincs fertőzési hatás. 2) A bankrendszer a jövőben – akár óvatosságból – kockázatérzékenyebben fog működni, a hitelezési feltételek szigorodnak, ami a hatását tekintve egy újabb monetáris szigoritással érhet fel, azaz a recessziós kockázatok emelkednek, ami az infláció szempontjából kedvező hír. Végül pedig nem szabad elfelejteni, hogy a következő inflációs adatok a bázishatások kifutásával nagy csökkenést fognak mutatni.

A fentiek miatt elképzelhető, hogy az USA-ban hamarosan véget ér a kamatemelési ciklus. A piaci konszenzus szerint az infláció év végére 3%-ra csökken, amihez a mostani 5%-os kamatszint és a mennyiségi szűkítés együttesen egy meglehetősen szigorú monetáris politikát jelentene. A fentiek miatt erős érvek hozhatók fel amellett, hogy már további monetáris szigoritásra (újabb kamatemelések formájában) nincsen szükség. Összességében tehát az látszik, hogy az elmúlt hetekben fontos kockázatok árazódtak ki a pénzpiacról, ráadásul a kamatemelési ciklus vége is elérhető közelségbe került. Ez kedvez a részvénypiacnak, elsősorban a technológiai szektornak. Ugyanakkor a bankok között lehetnek olyan egyedi részvények, amelyek indokolatlanul sokat estek, itt érdemes lehet szemezgetni.

Az európai részvénypiacok esetében is összességében enyhén pozitívak a kilátások, azonban az EKB kamatemelési ciklusa még nem biztos, hogy véget ért. Bár a német tartományi inflációs adatok nagy csökkenést mutattak a héten, de egyben az is látszott, hogy az inflációs nyomás továbbra is nagyon erős havi alapon. Emiatt az EKB esetében még egy, talán kettő 25 bázispontos emelés elképzelhető.

Nemzetközi kötvényoldalon a kamatemelési ciklus tetőzésével érdemes lehet a hosszú kötvények felé mozdulni, mivel az infláció csökkenésével és a gazdaság további lassulásával a kötvényhozamok csökkenésnek indulhatnak. Hazai oldalon a hozamgörbe továbbra is szélsőségesen inverz, ezért csak óvatos elmozdulás indokolt a hosszú kötvények felé. A forint esetében az erősödő trend megmaradhat, amelyet az erős kamatkülönbözet támogat a leginkább, ráadásul a legutóbbi kamatdöntő ülésen az MNB is megerősítetté, hogy még odébb van a kamatcsökkentési ciklus kezdete."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.