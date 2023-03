Erste: szigorodnak a feltételek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Néhány hete még úgy tűnt, hogy az amerikai és a nyugat-európai jegybanki kamatemeléseknek kevés negatív hatása van a gazdasági növekedési kilátásokra nézve. A makrogazdasági adatok a vártnál jobban alakultak, a kínai gazdaság gyorsan visszapattant a pandémiás lezárások okozta megingásból, a globális recesszió – amitől sokan tartottak – pedig egyre távolabbinak tűnt. Ebbe a képbe rondított bele a Silicon Valley Bank és néhány nagyobb amerikai regionális bank fizetésképtelenné válása, illetve nyomukban a Credit Suisse körül kialakult pánik és mentőakció.

A bankszektorban lezajlott legújabb fejlemények várakozásaink szerint lassítani fogják a gazdasági növekedést. A bankok tőkeköltsége jelentősen megemelkedett, amit valószínűleg tovább fognak hárítani ügyfeleikre, a magasabb hitelköltségek pedig a fogyasztásra és a beruházásokra is kedvezőtlenül hatnak. Ráadásul, a bankok az elmúlt hónapokban már amúgy is szigorították a hitelezési kondíciókat, nehezítve és drágítva az ügyfelek finanszírozási lehetőségeit. A kedvezőtlenebb gazdasági kilátásokat nyilván a piacok is azonnal árazni kezdték: a kötvénypiacokon masszívan estek a hozamok, szinte eltűntek a kamatemelési várakozások.

A jegybankok ettől nem kerültek könnyebb helyzetbe. Az infláció ugyan többnyire süllyed, de továbbra is kényelmetlenül magas tartományban mozog. Márciusban tovább emelte kamatait az amerikai, a brit és a svájci jegybank, és az Európai Központi Bank (ECB) sem habozott 50 bázisponttal emelni az irányadó euró-rátákat. Az ECB vezetőinek nyilatkozatai arra utalnak, hogy nem tesznek le a további szigorításról a bankszektorral kapcsolatos aggodalmak ellenére sem.

Mivel a recesszió kockázata tovább nőtt, a portfólióinkban csökkentettük a kockázatosabb eszközök súlyát: a részvénykitettségünket a hosszútávon semlegesnek tartott szintek alá vittük le, a felszabaduló tőkét pedig egyelőre alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, rövid futamidejű kötvényekbe fektettük. Túlzottan pesszimisták ugyanakkor nem lennénk a részvénypiacokkal kapcsolatban, mivel az árazási szintek – főként például a bankszektor esetében – meglehetősen vonzó szintre csökkentek. Ráadásul úgy véljük, hogy a részvénypiacok szempontjából még mindig jobb, ha a növekedés a banki hitelezési kondíciók szigorodása miatt következik be, mintha a jegybankok további masszív kamatemelései fojtanák le a gazdasági aktivitást."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.