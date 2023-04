Befektetés Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!- Díjmentes, interaktív online előadás

Portfolio 2023. április 01. 11:00

Folyton-folyvást halljuk az ismerőseinktől, hogy milyen befektetésekkel mekkora hozamokra tettek szert, mi meg csak magunkban bosszankodunk, hogy erről is, meg arról is lemaradtunk, de a zár nyitja a mi kezünkben van. Félreértés ne essék a tőzsde kerítése sem kolbászból van, vannak kockázatok, buktatók, de tanulással, elhivatottsággal bárki belevághat. Online előadásunkon olyan gyakorlati, jól bevált módszereket mutatunk, amelyek segítségével a kezdő kereskedők is maguk mellé állíthatják a valószínűségeket.