Nem is gondolnád, mibe fektetnek most a magyar profik

Márciusban több esemény is hullámokat indított el a globális pénzügyi világban: előbb három amerikai bank került veszélybe, majd Svájc második legnagyobb bankját kellett kimenteni a csődből. Az alapkezelők februárban még féltek a részvényektől, márciusban azonban számos vonzó lehetőséget találtak a piacon, sokan éppen a bankrészvényekben. A biztos hozamot kínáló pénzpiaci eszközök is háttérbe szorultak, leginkább a kötvények vették át a helyüket, amelyek szintén a bankszektorhoz kapcsolódó eseményeknek köszönhetik a népszerűségüket.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a márciusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Accorde Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, MKB Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

A bankszektor helyzete javul, de vannak még kockázatok

Március legfontosabb eseményei kétségkívül a bankproblémák voltak: előbb a két amerikai nagybank, a Silicon Valley Bank és a Signature Bank keltett aggodalmat a befektetők körében, majd a hangulat következtében a Credit Suisse-nek is mentőövet kellett dobni, ezt végül a legnagyobb riválisa, a UBS tette meg. A bankokkal kapcsolatos bizalmatlanság egyik hozománya, hogy a pénzintézetek részvényei jelentősen esni kezdtek, néhány alapkezelő pedig ezt kihasználva be is vásárolt belőlük, mivel a jelenlegi helyzetet ők leárazásnak tekintik. Olyanok is voltak azonban, akik egyelőre csak figyelik a piaci eseményeket, és nem akartak túlzott kockázatot vállalni a bankrészvényekkel. Több szakértő is kiemelte a hatóságok gyors reagálását a bankszektorban kialakult helyzetre: szerintük ezzel sikerült megállítani a fertőzés terjedését, így a pénzügyi szektor is stabilabban léphet át a következő hónapba.

Az alapkezelők többnyire azt hangsúlyozták, hogy továbbra is jelentős kockázatokat hordoz magában az infláció és a közelgő recesszió is. Néhányan azonban kiemelték, hogy a vártnál hamarabb kezdődhet meg az infláció csökkenése, ezzel pedig a Fed kamatemelése is a végére érhet, ami a fejlett piaci részvények és az amerikai helyzet javulását okozza majd. A recesszió félelme azonban továbbra is rányomja a bélyegét az eszközallokációra: számos esetben a szakértők inkább a biztonságosabb befektetésekben bíznak, például a pénzpiaci eszközökben.

A magas kamat- és hozamszintek a kötvénybefektetéseknek is kedveznek, különösen egy dezinflációs környezetben, így több alapkezelő is felfigyelt a hosszú lejáratú kötvényekre is. Néhányan azonban inkább a kisebb kockázatú, rövidebb lejáratú kötvényekbe fektették be a felszabaduló tőkét.

A szakértők között konszenzus van abban, hogy a jelenlegi helyzet bizonytalan, az infláció és a recesszió pedig kockázatokat hordoz magában. Óvatosan állnak hozzá a befektetésekhez, amikor viszont néhány - akár magas kockázatú - eszköz vonzó áron elérhető, akkor kapnak az alkalmon.

Lett néhány vonzó lehetőség

Míg februárban inkább a pénzpiaci alapokba helyezték a befektetők a vagyonukat azok biztonsága miatt, márciusra inkább a kötvények felé vették az irányt, azon belül is a devizakötvényeket találták vonzónak. Az ábrán jól látszik a banki részvények vásárlása is, a rendkívüli lehetőségekre több alapkezelő is utalt.

Az átlagos portfólión a hazai kötvények vették át az első helyet, ezzel letaszítva a trónról a pénzpiaci eszközöket. A nemzetközi kötvények aránya csökkent, de így is a harmadik helyet tudták elérni a portfólióban. A negyedik helyen továbbra is a fejlett piaci részvénybefektetések állnak.

Az alábbi ábrán is jól látszik az, hogy az alapkezelők inkább a kötvényeket részesítették előnyben, ezt a pénzpiaci eszközök rovására tették. Míg az alternatív befektetések aránya hónapok óta ugyanannyi, most a főcsoportok közül a részvénybefektetések is nőni tudtak a vonzó lehetőségeknek köszönhetően.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

