A dotcom lufi óta nem buktak ekkorát a trendkövető befektetések

A dotcom lufi óta nem látott egyik legnagyobb havi veszteséget könyvelték el a trendkövető alapok márciusban, a bankválság által kiváltott piaci zavarok miatt – írja a Financial Times

Az ún. CTA alapok (futures-ügyleteken alapuló kereskedési stratégiát folytatnak, ami lehet szisztematikus kereskedés, illetve trendkövetés is), amelyek az eVestment adatai szerint mintegy 200 milliárd dollárt kezelnek, jókorát buktak a közelmúltban történt bankcsődök miatti kötvénypiaci zavarokon.

A Société Générale CTA-indexe, amely a 20 legnagyobb ilyen alap teljesítményét követi, két nap alatt 6 százalékot esett az SVB összeomlása után, és azóta tovább csökkent. Március 30-ig ár 6,4 százalékkal volt lejjebb az index. Ez 2001 novembere óta a legrosszabb havi teljesítmény, amikor is a változó kamatvárakozások az amerikai állampapír hozamok történelmi mértékű ingadozását okozták.

A trendkövető alapok tavaly még profitáltak a kötvénypiaci hozamok emelkedéséből, de most sokan buktak, amikor a bankválságtól való félelem sokakat az amerikai állampapírokba terelt, ezzel lejjebb tornázva hozamszintet.

A lapnak nyilatkozó egyik szakértő rávilágított arra, hogy a CTA-alapok a lassabb, hosszú távú trendeket követik, és amikor ilyen éles fordulat áll be, mint most a bankcsődökkel, ezek az alapok sérülékenyek, és most különösen azok voltak, mivel sok alapban voltak állampapír hozamemelkedésre fogadó pozíciók.

Mivel sok befektető most a biztonságosabbnak vált állampapírok felé fordult, a CTA-alapok kénytelenek voltak kiszállni veszteséges pozícióikból. A hedge fundok pozícióinak hirtelen változása hozzájárult az 1980-as évek óta nem látott mozgásokhoz az állampapír piacon, és a volatilitást 2008 óta a legmagasabb szintre emelte - írja a lap.

Címlapkép: Getty Images