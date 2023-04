Mérsékelt forgalomnövekedés, dominál a kortárs, pozitív kilátások 2023-ra – megjelent a UBS és az Art Basel The Art Market idei riportja

Megjelent a UBS és az Art Basel közös 2023-as The Art Market riportja, amely a globális művészeti piac növekedését és változásait mutatja be. Az idei kiadvány immáron hetedik megjelenése a globális művészeti piacról szóló jelentésnek, amely egy átfogó makrogazdasági elemzést nyújt a 2022-es művészeti színtér gazdasági helyzetéről.

A The Art Market 2023 alaposan megvizsgálja, hogy a világjárványból adódó művészeti válság elhúzódó hatásai hogyan hatnak a piacra, és előrejelzi a legfontosabb trendeket az előttünk álló évre vonatkozóan. A tanulmányt Dr. Clare McAndrew kulturális közgazdász, az Arts Economics alapítója írta és az Art Basel - UBS adta ki.

1. A globális műtárgypiac 2022-ben

A globális műtárgyértékesítés az előző évhez képest 3%-kal, 67,8 milliárd dollárra nőtt, amely a becslések szerint a piacot a 2019-es pandémiát megelőző szint fölé emelte. A világjárvány okozta előző évi mélypontról az eladások 31%-os, 2021-es visszaesése után, az eredmények vegyesebbek voltak 2022-ben, a teljesítmény ágazati, regionális és ár szerinti eltérésekkel, amely visszafogottabb növekedést eredményezett.

Értékesítések a globális művészeti piacon 2009-2022. Forrás: The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2023, az Arts Economics jóvoltából.

A tranzakciók volumene 2020-ban a világjárvány idején meredeken visszaesett, de talpra állt 2021-ben, és az eladások száma 19%-kal (37,3 millióra) emelkedett. 2022-ben minimális növekedés volt csak érzékelhető az eladások mennyiségét tekintve, mindössze 1% (37,8 millióra).

A piac felső szegmense 2022-ben is a növekedés motorja volt. Az eladások a nyilvános árverési szektorban enyhén, 1%-kal, 26,8 milliárd dollárra csökkentek, azonban kivételt képez azon szegmens, ahol a művek árai több mint 10 millió dollár értékűek voltak: ez volt az egyetlen olyan szegmens, amelynek értéke növekedett. A kereskedői szektor 7%-kal nőtt 37,2 milliárd dollárra, és a magasabb árszinten kereskedők eladásai jelentősen javultak, mint a legalsó szinten lévő társaik.

Az Egyesült Államok megőrizte első helyét a globális rangsorban, az összérték szerinti eladásokból való részesedése 43%-ról 45%-ra nőtt az előző évhez képest. Az Egyesült Királyság 18%-os részesedéssel visszatért a második helyre. Kína 3%-os csökkenést mutatott, amellyel 17%-ra csökkent a részesedése, és ezzel a harmadik helyre esett vissza. Franciaország megőrizte pozícióját a világ negyedik legnagyobb műtárgypiacaként 7%-os részesedésével.

A világjárvány idején tapasztalt jelentős forgalomcsökkenés után az amerikai műtárgypiac az egyik legerőteljesebb fellendülést hozta az összes nagy piac közül. A mélypontról az eladások megugrottak 2021-ben, és értékben valamivel több mint egyharmaddal, 28 milliárd dollárra emelkedtek. A növekedés 2022-ben is folytatódott, az előző évhez képest további 8%-kal 30,2 milliárd dollárra emelkedett, amely az eddigi legmagasabb szint. Ennek hátterében az aukciós szektor magas árszínvonalú értékesítésének jelentős emelkedése, valamint a kereskedői értékesítés mérsékeltebb, de pozitív növekedése áll.

Globális művészeti piaci részesedés érték szerinti megoszlásban 2022-ben. Forrás: The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2023, az Arts Economics jóvoltából.

Az intenzív gazdasági és politikai nyomások ellenére az Egyesült Királyságban az eladások megtartották lendületüket, és 2022-ben 5%-kal 11,9 milliárd dollárra emelkedtek. Ez a második növekedési év fellendítette a piacot a 2020-as mélypontról, bár az eladások még mindig elmaradtak a 2019-es 12,2 milliárd dolláros pandémia előtti szintjüktől.

Kínában lényegesen rosszabb évet zártak 2022-ben, a lezárások megakasztották a műkereskedelmi tevékenységeket, és a fontosabb művészeti rendezvényeket korlátozták vagy törölték. Az értékesítés 14%-kal, 11,2 milliárd dollárra csökkent az előző évhez képest, és bár még mindig 13%-kal meghaladta a 2020-as értéket, 2009 óta ez volt a második legalacsonyabb szintje a kínai műtárgypiacnak.

A francia piacon 4%-os növekedés volt tapasztalható az előző évhez képest, a növekedést azonban némileg visszafogta a 2022-ben romló árfolyamú euró. A folyamatos növekedés 2022-ben új csúcsra emelkedett, valamivel kevesebb mint 5 milliárd dollárra, amely a valaha volt eddigi legmagasabb szintje a francia piacnak.

Mivel a kiállítások, árverések és vásárok mind sokkal nagyobb mértékben zajlottak, és a gyűjtők elkezdtek újra érdeklődni az élő rendezvények és eladások iránt, ezért mind a kereskedők, mind az aukciósházak az e-kereskedelemben való részesedésük további csökkenéséről számoltak be 2022-ben. A kizárólag online értékesítés 11 milliárd dollárra esett vissza, ami 17%-os visszaesést jelent a 2021-es 13,3 milliárd dolláros csúcshoz képest, de még mindig 85%-kal magasabb, mint a 2019-es évben.

Miután 2021 végén közel 2,9 milliárd dolláros csúcsot ért el, a művészeti NFT-k értékesítése tavaly alig 1,5 milliárd dollár alá csökkent, ami éves szinten 49%-os visszaesést jelent. A jelentős értékcsökkenés ellenére az értékesítés még mindig több mint 70-szerese volt a 2020-as értéknek.

2. Műkereskedések/Galériák

A kereskedői értékesítés 2022-ben a becslések szerint 37,2 milliárd dollárt ér el, ami 7%-os növekedést jelent az előző évhez képest, visszaállítva a piac 2019-es a világjárvány előtti értékét.

A kereskedői szektorra vonatkozó felmérések 2022-ben azt mutatták, hogy a 10 millió dollár feletti értékű műtárgyaknál az átlagos eladási árak egyik legnagyobb növekedése volt tapasztalható, összesen 19%. A legkisebb vállalkozások az árérzékeny és óvatos vevőkkel, valamint a költségek robbanásszerű növekedésével és a stagnálóbb eladásokkal küzdöttek, így 3%-os csökkenés volt megfigyelhető azoknál, akiknek a 250 000 dollárnál kisebb forgalmat bonyolítottak.

Az elmúlt két év nehéz körülményei ellenére néhány galéria terjeszkedett, mind helyi, mind nemzetközi szinten. A 2022-ben megkérdezett kereskedők többsége (71%) egy országban egy galériában vagy telephelyen működött, a további 14% egy régióból, de több telephellyel működött. 9% több régióban is működött (szemben a 2021-es mindössze 5%-kal), a fennmaradó 6% pedig nem rendelkezett fizikai telephellyel.

A kereskedők eladásai médiumonként 2021-ben és 2022-ben. Forrás: The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2023, az Arts Economics jóvoltából.

Bár a hagyományos médiumok még mindig domináltak a kereskedők eladásaiban, a festmények, szobrok, és a papíron készült művek érték szerint 82%-ot tettek ki 2022-ben, a digitális- és videóművészet részesedése 5%-ra emelkedett (a 2021-es mindössze 1%-ról). Ezen eladások többsége (4%) a digitális művészet, és szinte az összes (99%) az NFT-khez kapcsolódó digitális művészet értékesítése volt.

Kereskedők, galériák részesedése az online értékesítésből 2019-2022. Forrás: The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2023, az Arts Economics jóvoltából.

2022-ben a kereskedők arról számoltak be, hogy a legnagyobb forgalmat lebonyolító művészek eladásai átlagosan a teljes bevételük 31%-át, míg a három legnagyobb forgalmat bonyolító művészük 51%-ot tettek ki. Ez a torz eloszlás az elsődleges piaci kereskedők esetében valamivel hangsúlyosabb volt, ahol a legtöbbet értékesítő művészek 34%-ot, a három legtöbbet értékesítő művész pedig 56%-ot tett ki. Azonban ezek az arányok csökkentek 2018-hoz képest, amikor 42%, illetve 63% volt az arány.

A művészeti vásárokon 2022-ben jelentősen emelkedett az értékesítés. Az élő rendezvényekből származó eladások összértéke 27%-ról 35%-ra nőtt 2022-ben 2021-hez képest, de jelentősen elmaradt a járvány előtti szinttől (42%).

3. Az aukciók

A 2022-es számos rekordot döntő értékesítés ellenére a nyilvános árverések összesített értékei stagnáltak a szektorban, és enyhe, 1%-os visszaesést mutattak, 26,8 milliárd dollárra. A sokkal teljesebb aukciós naptár felszívta a kínálatot, és a kereskedők felső határán néhány erős eladás is történt. A magánértékesítések is csökkentek, 3,8 milliárd dollárra. Teljes értékesítése az aukciós vállalatoknak, beleértve a nyilvános és a magánértékesítéseket is, becslések szerint elérték a 30,6 milliárd dollárt, ami 2%-kal kevesebb az előző évinél (31,2 milliárd dollár), de még így is 46%-kal magasabb 2020-hoz képest (31,2 milliárd dollár) és 11%-kal magasabb, mint 2019-ben.

Globális aukciós értékesítés 2019-2022. Forrás: The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2023, az Arts Economics jóvoltából.

Az USA, Kína és az Egyesült Királyság maradtak a domináns árverési piacok, amelyeken együttvéve 76%-os részesedéssel rendelkeztek, ami 2021-hez képest stabil. USA visszaszerezte vezető pozícióját 2022-ben az értékesítések 37%-ával. A legmagasabb árú műtárgyak többsége New Yorkban kelt el az év során. Kína a második helyre esett vissza (26%, 7%-os csökkenés), és az Egyesült Királyság volt a harmadik legnagyobb aukciós piac 13%-os stabil részesedéssel, alig megelőzve a 9%-os Franciaországot.

Az összességében stagnáló eredmények ellenére a piac csúcsán tapasztalható erősség azt jelentette, hogy néhány a legjelentősebb aukciósházak közül jelentős növekedést jelentett az eladások értékében. Beleértve a magáneladásokat és egyéb bevételi forrásokat is, a Christie's, a Sotheby's és a Phillips a tavalyi év során rekordot döntöttek az éves bevételeik együttes összegében, 17,7 milliárd dollárral. Csak az árveréseket figyelembe véve, e három aukciósház eladásai 2022-ben 11%-kal nőttek a 2021-es 70%-os emelkedést követően.

A 2009 és 2022 közötti időszakban a 10 millió dollár feletti szegmens értéke közel 700%-os, míg az alsó szegmens (50 000 dollárnál alacsonyabb árú művek) sokkal mérsékeltebb, 10%-os növekedést tudhat magáénak. Ha ezeket a számokat az inflációval kiigazítjuk, akkor a legmagasabb szegmens az időszak alatt még mindig több mint ötszörösére nőtt, az 50 000 dollár alatti értékesítések értéke viszont csökkent.

A felső- és középkategóriás aukciósházaknál 2022-ben csökkent a kizárólag online értékesítés aránya. A weboldalon keresztüli eladások a Christie's, a Sotheby's és a Phillips esetében ezek az összes nyilvános árverési értékesítés 7%-át tették ki, amely 4%-kal kevesebb az előző évhez képest, de még mindig magasabb, mint 2019-ben (2%). Figyelembe véve azonban az összes élő és online árverést, az online licitálás módszerével az aukciókhoz való hozzáférés dominánssá vált, a Sotheby's-nél a licitek 91%-át, a Christie’s-nél pedig 75%-át tette ki 2022-ben.

Az online értékesített tételek mennyiségének aránya árszegmensek szerint 2022-ben. Forrás: The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2023, az Arts Economics jóvoltából.

A háború utáni és kortárs művészet volt a legnagyobb szektor a képzőművészeti aukciós piacon 2022-ben, a globális képzőművészeti aukciós eladások értékének 54%-át tették ki (ami 4%-kal kevesebb, mint 2021-ben). Az ágazat összesített eladásai 7,8 milliárd dollár értékű volt, amely 8%-os csökkenés a 2021-es csúcshoz képest.

A kortárs művészet (1945 után született művészek) és az elmúlt 20 évben készült művek értéke egyaránt megduplázódott, amely részben az ultrakortárs művészek erős eladásainak köszönhető. 2022-ben azonban a háború utáni művészet szegmense sikeresebb volt, ahol az értékek 3%-kal nőttek, szemben a 26%-os csökkenéssel a kortárs művészet és 17%-kal az elmúlt 20 évben készült alkotások esetében.

A modern művészet volt a második legnagyobb szektor a képzőművészeti aukciós piacon 2022-ben, az érték szerinti eladások stabilan 22%-át tette ki. A növekedés azonban nem volt tartós, és az értékek 8%-kal csökkentek az előző évhez képest, és visszatértek a 2019-es pandémiát megelőző 3,1 milliárd dolláros szintre.

Bár lényegesen kisebb méretű, mint az újabb képzőművészeti korszakok, az eladások az impresszionista és posztimpresszionista műalkotások árverésén mutatták a legerősebb teljesítményt 2022-ben. Az eladások az előző évhez képest 25 %-kal nőttek, ezzel elérve a 2,6 milliárd dollárt.

Az európai régi mesterek 2022-ben is fenntartották a növekedést, az eladások éves szinten 14%-kal 574 millió dollárra emelkedtek, ezzel a piac 2017 óta a legmagasabb szintre emelkedett. Ugyanakkor a kínai eladások elmaradása a tágabb értelemben vett Régi mesterek ágazatban is visszavetette az értékeket, és az eladások 17%-kal csökkentek az előző évhez képest, így a piac elmaradt a 2020-as szinttől.

Piaci részesedés a képzőművészeti aukciós piac ágazatai szerint 2022-ben. Forrás: The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2023, az Arts Economics jóvoltából.

4. Kitekintés 2023-ra

2022 végén, 2023-ra előre tekintve a kereskedők 45%-a várta a javulást az értékesítésben, ebből 10% jelentős javulást jósolt; 39% úgy gondolta, hogy az értékesítés stabil marad, 16% pedig csökkenést várt (szemben a 2021-es 11%-kal). A 250 000 dollár alatti forgalommal rendelkező legkisebb kereskedők voltak a legoptimistábbak az eladásokat illetően 2023-ra, valamivel több mint a fele (52%) növekedésre számít.

Az árverési ágazatban a középvállalkozások körében végzett felmérésekből kiderült, hogy a válaszadók alig kevesebb mint a fele optimista az értékesítés 2023-as javulásával kapcsolatban, és 24%-uk visszaesést jósolt. Megerősítve a digitális értékesítés folyamatos jelentőségét ebben az ágazatban, 60% számít arra, hogy online értékesítései növekedni fognak, és csak 4% jósolt visszaesést.

A nagy vagyonnal rendelkező gyűjtők kilátásai a globális művészeti piacra 2023-ban. Forrás: The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2023, az Arts Economics jóvoltából.

Az Arts Economics által a UBS-szel együttműködésben a nagy vagyonnal rendelkező gyűjtők körében végzett felmérések azt mutatták, hogy a gyűjtők 2022-ben többet költöttek, mint a világjárvány előtt. A felmérések kimutatták, hogy míg az 50 000 dollár alatti árakon elköltött összegek aránya több, mint felére csökkent 2019 és 2022 között, az 1 millió dollár feletti összegek aránya nőtt 18%-ról 31%-ra, a 10 millió dollár feletti szinten pedig megduplázódott (12%-ra). A nagy vagyonnal rendelkező gyűjtők továbbra is optimisták a globális műtárgypiacot illetően 2023-ban, 77%-uk többsége pozitívan nyilatkozott a kilátásokat illetően, és csak 6%-uk volt pesszimista.

Szerző: műtárgy.com

Forrás: The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2023

Címlapkép forrása: The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2023