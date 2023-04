Állampapírba fektetnél? Van egy veszélyes pont, amire muszáj figyelned

Az állampapírok kifejezetten biztonságos befektetésnek számítanak: kiszámítható, legtöbb esetben kétszámjegyű hozamot is kínálnak szinte nulla kockázattal, ami a jelenlegi gazdasági környezetben rendkívül jó lehetőségnek számít. Az állampapírok népszerűsége és a viszonylag magas fokú biztonságuk ellenére az azonban mégsem mondható el, hogy ne lenne kockázat az idő előtti visszaváltásukban: már a vásárláskor érdemes néhány szempontot figyelembe venni, és ezek tudatában meghozni a döntést.

A befektetők legnagyobb félelme

Az államcsőd az állam részleges vagy teljes fizetésképtelenségét jelenti, amely egy hosszabb gazdasági folyamat eredményeként következik be. Ilyenkor a deviza elértéktelenedik, az adósság és a hiány megnő, az állam pedig nem tudja teljesíteni az előzetesen vállalt kifizetéseit, hiszen az előbb említett gazdasági okok miatt nem áll elegendő pénz a rendelkezésére. Az elmúlt évtizedekben többször is előfordult ez a világban: 2015-ben például Ukrajna és Görögország is csődöt mondott, 2022-ben pedig Oroszországban következett be technikai államcsőd (bár volt pénzük, a szankciók miatt képtelenek voltak a követelések teljesítésére).

A világgazdasági helyzet romlása, az inflációs nyomás, és a recessziós félelmek miatt bizonyára sokakban felmerült az a kérdés, hogy kell-e államcsődre számítani. A jó hír az, hogy Magyarország újkori történelmében eddig nem fordult elő államcsőd, és nagyon nem valószínű, hogy ez most változni fog.

nincs olyan jel, amely az állam bedőlésére engedne következtetni: a gazdasági és fiskális mutatók jól állnak, valamint a csődkockázati-felár sem magas.

Az is megnyugtató lehet, hogy csőd esetén szinte nulla az esélye annak, hogy az esemény a saját devizában, azaz a forintban befektető lakossági ügyfeleket negatívan érintené. Bár az ottani lakossági állampapírpiac kisebb, még Görögországban, a gazdasági válság és az azt követő csőd idején sem buktak a lakossági befektetők, az államadósság csökkentését ugyanis csak az intézményi tulajdonosokra terhelték.

Egy sokkal valószínűbb kockázat: a visszaváltási költség emelése

Az állampapírok lejárat előtti visszaváltása esetén általában visszaváltási díjat kell fizetni, ennek mértéke pedig forgalmazónként eltérhet. A vételi árfolyam azt jelenti, hogy az adott forgalmazó milyen árfolyamon veszi vissza az állampapírt, amennyiben azt idő előtt adnánk el (ha lejáratig tartjuk, a vételi árfolyam 100, azaz nincs költsége az állampapír visszaváltásának).

Az alábbiakban csak a Magyar Államkincstár árfolyamait vizsgáljuk, az állampapír-kereskedelem ugyanis itt bonyolítható le a legolcsóbban: nincs számlavezetési díj, tranzakciós költség, bankkártyás vásárlás esetén pedig akár az átutalási költséget is megspórolhatjuk. A 2019. június elseje után kibocsátott állampapírokra még a kamatadót sem kell megfizetnünk, így több pénz maradhat a zsebünkben. A MÁK általában a vételi árfolyam tekintetében is a legjobb ajánlatok egyikét adja, a különböző forgalmazók ugyanis saját döntésük alapján változtathatják azt, bár gyakran igyekeznek az államkincstárhoz igazodni.

A legnépszerűbb konstrukció, a PMÁP vételi árfolyama jelenleg 99, ami azt jelenti, hogy

idő előtti visszaváltásnál 1%-os költséget kell fizetnünk, azaz például 1 millió forintos befektetésnél közel 10 ezer forint hullik ki a zsebünkből.

Ennél azonban magasabb, illetve alacsonyabb költségek is előfordulhatnak, a MÁK-nál például így néznek ki a vételi árfolyamok a különböző konstrukcióknál:

A különböző állampapír-típusok legfrissebben kibocsátott sorozatának vételi árfolyama Típus neve Sorozatszám Kibocsátás dátuma Vételi árfolyam Prémium Magyar Állampapír 2030/J 2023.03.28 99,0000 Bónusz Magyar Állampapír 2026/O 2023.02.22 99,0000 Magyar Állampapír Plusz N2028/14 2023.04.03 99,5000 Egyéves Magyar Állampapír K2024/14 2023.04.04 99,0000 Babakötvény 2042/S_BABA 2023.02.01 100,0000 Euró Magyar Állampapír 2026/U_EUR 2023.03.17 99,0000 Forrás: allampapir.hu, Portfolio

A különböző forgalmazók az állampapírokra általában napi vételi árfolyamot jegyeznek, azaz minden nap meghatározzák azt, hogy az adott papír milyen költséggel váltható vissza. A napi árfolyamról a forgalmazók honlapján megjelenő hirdetményekben tájékozódhatunk, az Államkincstár aktuális árfolyamjegyzése pedig itt látható. A befektetők számára ez rossz hír, ugyanis ez azt jelenti, hogy a vételi árfolyamot bármikor, akár azonnali hatállyal is módosíthatják, az Államkincstár oldalán külön szerepel is ez a kitétel:

A kereslet-kínálat változásának függvényében a napközbeni árfolyamváltoztatás jogát a Magyar Államkincstár fenntartja.

A vételi árfolyamokat külön sorozatoknál is módosíthatják, azaz megeshet, hogy az csak az újonnan kibocsátott állampapírokra lesz érvényes. Az eddigi árfolyamváltoztatások azonban mindig kiterjedtek a régi papírokra is.

Nem mindegyik állampapírnál kell azonban megvárnunk a lejárat végét, hogy költségmentesen férhessünk hozzá a megtakarításhoz: a MÁP Plusznál például a kamatfizetés utáni 5 munkanapban a vételi árfolyam 100, azaz ilyenkor díjmentesen is visszaválthatjuk. A Babakötvény vételi árfolyama mindig 100, ugyanakkor azt érdemes tudni, hogy ez a konstrukció csak a gyermek 18. életévének betöltése után engedélyezi az eladást.

Kell-e tartani a visszaváltás szigorításától?

Mivel a forgalmazók maguk szabják meg a vételi árfolyamot (és bizonyos esetekben eléggé rugalmas is), ezért elméletben bármikor előfordulhat az, hogy a befektetők az állampapírokat már csak magasabb költséggel tudják eladni. Erre volt is korábban példa, amiről mi is beszámoltunk: tavaly május elején a MÁP Plusz vételi árfolyamát csökkentették a MÁK-nál 99,75-ről 99,5-re,

ezzel pedig a visszaváltási díj 0,25%-ról 0,5%-ra emelkedett, ami tízmilliós nagyságrendű befektetésnél akár több tízezer forintos extra költséget is jelenthet.

Az állampapírok közül jelenleg kétségkívül a PMÁP a legnépszerűbb: míg a korábban az első helyet élvező MÁP+ állománya körülbelül 70%-kal visszaesett a tavalyi és az idei január között, a Prémium Magyar Állampapír állománya ugyanezen időszak alatt 2000 milliárd forintról 5000 milliárdra duzzadt, ami 2,5-szeres növekedést jelent. A PMÁP népszerűségének növekedése összefügg az infláció emelkedésével, ugyanis ez a konstrukció az előző éves infláció felett biztosít 4 éves futamidőre 0,75%, 7 évesre pedig 1,5%-os kamatprémiumot, ami idén 15,25%, illetve 16%-os kamatot jelent. Ez a hozam egy ilyen alacsony kockázatú befektetésnél kiemelkedően jónak számít, így nem csoda, hogy egyre többen helyezték el ide a pénzüket.

A PMÁP-nak azonban van egy nagy hátránya is: ez pedig a futamidő. Az inflációs helyzet a következő években valószínűleg javulni fog, ez pedig azt jelenti, hogy a PMÁP kamatszintje várhatóan alacsonyabb lesz, így a megtakarítók között lehetnek majd olyanok, akik az elérhető hozamszintek romlása esetén más befektetési lehetőségek felé néznek. Ez azt is jelenti, hogy akár a futamidő lejárta előtt kiszállnának a papírból, amit jelenleg 1%-os árfolyamveszteséggel tehetnek meg.

A visszaváltási díj ellenére is elmondható azonban, hogy a jelenlegi kamatszintek mellett még így is megéri PMÁP-ba fektetni, hiszen a magas kamat hamar kitermeli az idő előtti visszaváltás díját.

Az államnak azonban nyilván az az érdeke, hogy a megtakarítók lejáratig tartsák az állampapírjaikat, hiszen az államadósság-kezelés szempontjából ez kiemelt fontosággal bír. Az is elmondható, hogy az államadósság-finanszírozásban rendszerint a lakosság jelenti a legmegbízhatóbb befektetői bázist, így az állam igyekszik ezt a befektetői kört megtartani, illetve különféle eszközökkel ösztönözni az állampapír tartása mellett. Ezt a célt szolgálják például egyes konstrukciók esetén a kamatprémiumok, a vonzóbb fix hozamok, illetve a kiszámítható visszaváltási árfolyamok is.

