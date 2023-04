Felszámolják Európa legnagyobb üres cégét

A Louis Vuitton alapítója, a világ egyik leggazdagabb emberének számító Bernard Arnault és az UniCredit korábbi vezetője, Jean Pierre Mustier által is támogatott legnagyobb európai biankó társaságot felszámolják, miután nem sikerült felvásárlási célpontot találnia a pénzügyi szolgáltatási ágazatban.

A Pegasus Europe bejelentette, hogy megszünteti működését, és arra készül, hogy a részvényesek jóváhagyásától függően május elején visszaszolgáltassa tőkéjét a befektetőknek.

A SPAC, vagy biankó vállalat olyan tőzsdei cég, amely üzleti tevékenységet nem folytat, egyetlen feladata, hogy felvásárlási célpontot keressen magának, azaz olyan céget, amit a tőzsdére vihet. Ez a finanszírozási forma még 2020-ban, a világjárvány kezdetén robbant be igazán az Egyesült Államokban, azóta viszont látványosan visszaesett az érdeklődés a koncepció iránt. Sokan nem találtak megvásárolható és tőzsdére vihető vállalkozásokat, emiatt vissza kell fizetniük a pénzeszközöket, miután elérik a céltársaságok felvásárlásának határidejét.

A Pegasus Europe 2021-ben, az európai SPAC-hullám csúcsán lépett a tőzsdére, és rekordösszegű, 484 millió eurót gyűjtött össze a befektetőktől. Mustiernek és Arnault cégének, a Financière Agache-nek támogatásán kívül a Pegasus Europe-ot a Tikehau Capital francia befektetési csoport és Diego De Giorgi, a Bank of America korábbi üzletkötője is szponzorálta, négyen közösen 55 millió eurót fektettek be. Az Agache és a Tikehau további 100 millió eurót ígért, amelyet felhasználhatnak, ha találnak egy célpontot.

A Pegasus Europe az európai pénzügyi szolgáltatási ágazatot vette célba, három, a vállalathoz közel álló személy szerint azonban nehezen talált jó minőségű célpontokat a megfelelő áron, különösen azután, hogy a központi bankok tavaly jelentős kamatemelésbe kezdtek. Az emberek elmondása szerint a SPAC támogatói több tucat potenciális célpontot néztek meg a vagyonkezelés, a pénzforgalom és a fintech területén, és öt-tíz ajánlatot tettek közülük, de nem tudtak senkivel sem megegyezni az árban.

Címlapkép: Walter Geiersperger via Getty Images