Megszületett a megállapodás az oroszokkal Paks II-ről

Megszületett a megegyezés Oroszországgal a paksi bővítés kivitelezési és finanszírozási szerződésének módosításáról - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

"A paksi beruházásról szóló szerződések most már több mint kilenc éve köttettek. Nyilvánvaló, hogy a háborútól és a szankcióktól függetlenül is az élet, a műszaki és technológiai helyzet változott annyit, hogy ezekhez a szerződéses keretekhez hozzá kell nyúlni annak érdekében, hogy ezt a beruházást végre lehessen hajtani" - mutatott rá Szijjártó Péter.

A külügyminiszter bejelentette, hogy a feleknek sikerült megállapodniuk a kivitelezési és a finanszírozási szerződés módosításának mikéntjéről is, ennek nyomán pedig az utolsó szövegezési feladatokat végzik már a jogászok.

"Amennyiben ezzel megvannak, jóváhagyásra azonnal benyújtjuk ezeket a szerződésmódosításokat Brüsszelben az Európai Bizottság számára" - tájékoztatott. Többek között a hosszú távú energiaellátás biztonsága tekintetében Paks, az új paksi blokkok nélkülözhetetlenek Szijjártó szerint, a kivitelezési és a finanszírozási szerződésmódosítást az Európai Bizottság a reményei szerint gyorsan jóvá fogja hagyni.

A részleteket tekintve akár az orosz Roszatom fővállalkozói státuszának alakulásáról is döntés születhetett, a háttérinformációink alapján ugyanis elképzelhető, hogy a Paks II. Zrt. lesz a fővállalkozó, de ezzel együtt továbbra is a Roszatom szállítaná be az erőmű egyik legfontosabb részét, a turbinaszigetet, illetve a francia Framatome szerepe tényleg csak az irányítástechnikában nőne meg (a német Siemens Energy exportengedélyének német kormányzati blokkolása miatt).

A miniszteremellett közölte, hogy végeztek az úgynevezett résfal-monitoring tesztekkel, és ezek eredményeit benyújtották az Országos Atomenergia Hivatalhoz bírálatra, illetve átadták a paksi erőmű vezetése számára tanulmányozásra. "Reméljük, hogy a teszteredmények gyors kiértékelésére kerül sor, és akkor megindíthatjuk a résfalazást, ami fontos lépés az építkezés előkészítése során - húzta alá, rámutatva, hogy ennek célja a már működő és a még épülő blokkok biztonságának garantálása az építkezés során.

Arról is beszámolt, hogy két rendkívül fontos tervezési munka is halad előre: az egyik a leendő hatos blokk alatti talaj kitermelésére vonatkozik, egyelőre a talajvíz szintjéig, a másik a talaj szilárdítást fogja majd lehetővé tenni. "Haladunk itt is a beruházással, de a finanszírozási és a kivitelezési szerződés pontosítására volt szükség ahhoz, hogy ebben a megváltozott környezetben ez a beruházás garantáltan végrehajtható legyen" - mondta.

... a magyar energiaellátás biztonságához az Oroszországgal való együttműködésre szükség van, és ma a végrehajtott tárgyalásokon mindazokat a megállapodásokat meg tudtuk kötni, amelyek a következő időszakra továbbra is biztonságba helyezik, biztonságban tartják Magyarország energiaellátását

- összegzett a külügyminiszter.

Címlapkép: Portfolio