Piaci manipulációval vádolták meg Warren Buffettet

A részvény-visszavásárlás gyakorlata talán az egyik erkölcsileg leginkább vitatott tőzsdei vállalati lépés, az Omahai Orákulumként is ismert Warren Buffett azonban már évtizedek óta él ezzel a lehetőséggel, semmi kivetnivalót nem lát benne, sőt: megfogalmazása szerint a gazdasági analfabéták és az ékesszóló demagógok vitatják a visszavásárlások részvényesi értékteremtésének tényét, szerinte ez a gyakorlat mindig minden tulajdonos számára előnyös. Most viszont megszólalt egy újabb kritikus hang a visszavásárlásokat illetően, akit Buffett nehezen fog tudni "gazdasági analfabétának" bélyegezni.

A Berkshire Hathaway elnök-vezérigazgatója, Warren Buffet szilárdan hisz a sokak által vitatott megítélésű részvény-visszavásárlásokban, már évtizedek óta széles körben folyamodik ehhez a megoldáshoz. A 92 éves milliárdos egészen nyers stílusban fogalmazott a februárban kiadott éves részvényesi levelében a gyakorlatot bírálókkal kapcsolatban:

"Amikor azt hallják, hogy minden visszavásárlás káros a részvényesekre vagy az országra nézve, vagy különösen előnyös a vezérigazgatók számára, akkor

vagy egy gazdasági analfabétát vagy egy ékesszóló demagógot hallgatnak (ezek a karakterek nem zárják ki egymást)"

- írta, azzal érvelve, hogy a részvény-visszavásárlások szerinte "minden tulajdonos számára előnyösek, minden tekintetben".

A napokban azonban megszólalt egy újabb kritikus hang a visszavásárlásokat illetően, akit Buffett nehezen fog tudni "gazdasági analfabétának" bélyegezni. Jeremy Grantham, a Grantham, Mayo, & van Otterloo (GMO) társalapítója és vezető befektetési stratégája nemrég azt mondta, hogy szerinte el kéne engedni a részvény-visszavásárlásokat. Grantham szerint ez a gyakorlat segít a vállalatoknak egy mesterséges szűk kínálatot teremteni és gyakorlatilag "a hiány világában élni", ami végső soron csak a saját eredményüknek és megítélésüknek kedvez, miközben a gazdaság egészének nem.

A Harvard Business Review adatai szerint 2003 és 2012 között az S&P 500 részvényindexben szereplő vállalatok a bevételeik mintegy 54 százalékát saját részvényeik visszavásárlására, további 37 százalékát pedig osztalékra fordították, így jóval kevesebb pénz maradt például a termelés növelésére vagy a munkavállalókba való befektetésre.

Alapvetően a munkavállalóinkat királyi módon átverték, nem vettek részt a jelentős termelékenység-növekedésből az 1970-es évek óta, a fő bűnös pedig most már teljesen legális

- mondta Grantham a We Study Billionaires podcast egyik nemrégiben megjelent epizódjában. Hangsúlyozta: "A részvényesek arra kényszerítik a menedzsmentet, hogy azt tegye, amit a menedzsment amúgy is mindig is akar - éljen egy olyan világban, ahol mindent maga irányít, és vásárolja vissza a saját részvényeit."

1982-ig a részvény-visszavásárlások illegálisak voltak, és a piaci manipuláció egyik formájának tekintették őket; Grantham magyarázata szerint ez azért van, mert a bennfentesek gyakran nem nyilvános információkra alapozzák a visszavásárlási döntéseiket,

így ez természetesen megkönnyíti a részvénymanipulációt

- mondta, hozzátéve:

Véleményem szerint illegálisnak kellene lennie

A sztárbefektető azzal érvelt, hogy a GDP és a termelékenység növekedése lelassult az Egyesült Államokban, amióta a visszavásárlások "új divatja" a 80-as években elkezdett érvényesülni, szerinte a gazdaság jobban járna, ha a cégeket ehelyett osztalékfizetésre kényszerítenék.

"Akkor eltűnne az az ösztönzés, hogy az új gyárak építése helyett inkább visszavásárolják a részvényeket, ennek köszönhetően pedig egy kicsit jobban növekednének a tőkekiadások, ahol eddig nagyon rossz teljesítményt láttunk" - magyarázta.

Grantham a továbbiakban kifejezetten Warren Buffettet bírálta, amiért az Omahai Orákulum azt állította, hogy a részvény-visszavásárlások nem különböznek az osztaléktól. Az 92 éves milliárdos befektető szerint ez a gyakorlat egyszerűen egy újabb módja annak, hogy értéket adjanak vissza a részvényeseknek, Grantham azonban úgy véli, hogy amikor egy vállalat osztalékot fizet, akkor egyenletesen osztja el a bevételét a leglelkesebb és legkevésbé lelkes részvényesek között, és ez nem így van a részvény-visszavásárlások esetében.

"A legkevésbé lelkes részvényeseket folyamatosan nyugdíjba küldöd (a visszavásárlással).

És ha azt hiszed, hogy ez nem nyomja fel könyörtelenül a részvények árfolyamát, akkor... fantáziátlan vagy. Persze, hogy így van

- hangsúlyozta.

Grantham szerint ha a vezérigazgatók úgy gondolják, hogy a visszavásárlás ugyanaz, mint az osztalék és nem manipulálja a piacot, akkor egyszerűen csak osztalékot kellene fizetniük helyette. "

Azt mondják, hogy ez ugyanaz, mint az osztalék. Nos, ha ez így van, akkor fizessenek osztalékot! Akkor én is boldog vagyok, és nyilván ti is boldogok vagytok, Warrennek pedig némi adót kell fizetnie

- mondta, majd szarkasztikus hangon hozzátette:

Sajnálom érte

Címlapkép: Getty Images