Feltámadtak a lakástakarékok: kiszámoltuk, melyikkel nyered a legtöbbet

A lakás-takarékpénztárak 2018-ig egészen jó befektetésnek számítottak: az állami támogatással működő termékek mellett kevés olyan alternatívát lehetett találni, amely alacsony kockázat mellett hasonló hozammal kecsegtetett volna. Aztán a 30%-os állami támogatás hirtelen megszűnése felforgatta a piacot, és a fennmaradt három pénztár, a Fundamenta, az OTP és az Erste közül utóbbi kettő évekre felfüggesztette az értékesítést. Most akár 15-30%-os kiegészítéssel támad mindhárom, de ezek a bónuszok befizetésarányosak, így vagyonarányosan csak egyszámjegyű hozamot biztosítanak. Megnéztük, melyik lakás-takarékpénztár mit ajánl.

Gen Z Fest 2023 Ha téged is érdekel, melyik a legjobb befektetési módszer, gyere el a Portfolio május 10-i Gen Z Fest konferenciájára, ahol többek között erre is választ kaphatsz! Részletek és jelentkezés itt:

A lakástakarékok joggal voltak népszerű befektetések azelőtt, hogy az állam eltörölte volta az évi 30%-os támogatást, ugyanis rövid futamidővel akár 10% feletti éves hozamot is el lehetett vele érni. A támogatás megszüntetésével azonban a piac hanyatlásnak indult, először az Aegon olvadt bele az Erstébe, majd 2020-ban utóbbi is megszüntette az ilyen termékek értékesítését, és kiszállt az OTP is. Több évig a Fundamenta uralta a piacot, idén márciusban viszont először az OTP, majd e hét kedden az Erste jelentette be, hogy egy új termékekkel kívánnak ismét visszatérni a lakástakarékok világába.

Mennyit ad a pénztár?

Az állami támogatás pótlására a szolgáltatók kifejlesztették a bónuszos rendszert, a kettő gyakorlatilag ugyanúgy működik: a százalékban meghatározott bónuszt az adott évi befizetésekhez adják hozzá, így például 10%-os bónusz esetén évi 120 ezer forintos befizetéssel 12 ezer forintot csap hozzá a pénztár a megtakarításunkhoz, ugyanakkor a korábbi évek befizetéseire ez már nem jár, tehát nem kamatos kamatként működik. A bónuszok mértéke eltérő a különböző szolgáltatóknál, és általában a havi befizetett összegtől és a futamidőtől függnek:

A Fundamentánál három féle lehetőségből választhatunk: a Gyarapodó konstrukció esetében a bónusz a futamidő és a havi megtakarítási összeg függvényében 5% és 22,5% között mozog, míg az Otthontervező terméknél ezektől függetlenül 5%. A harmadik opció a Gyermek Lakásszámla, amellyel 30%-os kiegészítés is elérhető, ez azonban csak 16 év 7 hónapos futamidőre köthető, míg a Gyarapodó 80 és 199 hónap között ötféle, az Otthontervező pedig 58 és 159 hónap között négyféle futamidővel érhető el. Ezeknél a konstrukcióknál a havi befizetés összege 10 és 100 ezer forint között lehet.

három féle lehetőségből választhatunk: a Gyarapodó konstrukció esetében a bónusz a futamidő és a havi megtakarítási összeg függvényében 5% és 22,5% között mozog, míg az Otthontervező terméknél ezektől függetlenül 5%. A harmadik opció a Gyermek Lakásszámla, amellyel 30%-os kiegészítés is elérhető, ez azonban csak 16 év 7 hónapos futamidőre köthető, míg a Gyarapodó 80 és 199 hónap között ötféle, az Otthontervező pedig 58 és 159 hónap között négyféle futamidővel érhető el. Ezeknél a konstrukcióknál a havi befizetés összege 10 és 100 ezer forint között lehet. Az OTP-nél két fajta konstrukció érhető el, a rövidebb, 4 éves futamidejűnél 10%, míg a hosszabb 8 évesnél 30% százalékos bónuszt zsebelhetünk be. A havi befizetés összegét itt is az ügyfél határozza meg, amely 10 és 50 ezer forint közé eshet.

két fajta konstrukció érhető el, a rövidebb, 4 éves futamidejűnél 10%, míg a hosszabb 8 évesnél 30% százalékos bónuszt zsebelhetünk be. A havi befizetés összegét itt is az ügyfél határozza meg, amely 10 és 50 ezer forint közé eshet. Az Erste májusban megjelenő termékei is hasonlóan alakulnak: 4 év után 15%, 8 év után pedig 30%-ot adnak hozzá a megtakarításhoz.

Amennyiben idő előtt felmondjuk a szerződést, a bónuszt elvesztjük, ez alól csak az Erste 8 éves konstrukciója kivétel, amelynél a négy év után történt felmondásra 15%-os bónuszt kaphatunk. Akkor sem kapjuk meg a kiegészítést, ha a futamidő végén nem tudjuk igazolni, vagy nem lakáscélra használjuk fel a megtakarítást. A bónuszokon kívül az OTP és a Fundamenta 0,1%-os betéti kamatot is kínál, az Erste termékéről még pontos adataink nincsenek.

Akkor ténylegesen mennyit nyerünk?

Fontosnak tartjuk ismét hangsúlyozni, hogy bár a bónuszok akár 30%-os mértéke rendkívül jó hozamnak tűnnek, a valóság az, hogy a tényleges hozam még az alacsony kockázatú termékek között is kifejezetten alacsonynak számít. Ez azért van így, mert a bónuszokat nem vagyon-, hanem befizetésarányosan kapjuk, így nem jelentenek ugyanakkora éves hozamot, mint például amekkorát a 7 éves PMÁP 16%-os kamata kínál. Például, ha a havonta 10 ezer forintos a megtakarításunk, évente 120 ezer forintot tudunk félretenni, amire minden évben megkapjuk a 12 ezer forintot.

DE A BÓNUSZ AKKOR IS CSAK 12 EZER FORINT MARAD, AMIKOR AZ ÖTÖDIK ÉVBEN A MEGTAKARÍTÁSUNK ÖSSZÉRTÉKE MÁR TÖBB MILLIÓ FORINT, ÍGY A 10%-OS BÓNUSZ EKKOR MÁR CSAK NÉHÁNY SZÁZALÉKOS TÉNYLEGES HOZAMNAK FELEL MEG.

Éppen ezért minél hosszabb a lakástakarék-szerződés futamideje, az éves átlagos megtérülés egyre alacsonyabb lesz, a pénztárak azonban kisebb futamidőre alacsonyabb bónuszt adnak, így rövid távon sem lesz az egységes betéti kamatmutató (EBKM) lényegesen magasabb.

A korábbi, államilag támogatott termékek vonzereje az akár 10% feletti tőkearányos hozamban rejlett, hiszen a 30%-os kiegészítés akkor is járt, ha a lakástakarék-szerződést alacsony havi összeggel és rövid futamidővel kötöttük meg. Jelenleg viszont az a helyzet, hogy

az EBKM még havi százezer forintos befizetésnél is 0,75-5,64% között mozog,

azaz a tényleges megtérülés messze elmarad más befektetési formák, még a kifejezetten biztonságosnak számító Prémium Magyar Állampapír 16%-os hozamától is.

A lakástakarék-pénztárak közül csak az OTP és a Fundamenta termékeit hasonlítottuk össze, mivel az Erste konstrukcióinak még több olyan részlete sem ismert, amely elengedhetetlen lenne egy pontos kalkulációhoz, de amint azok megjelennek, új összehasonlítást készítünk. A példákban havi 20 ezer forintos befizetéssel számoltunk, és megnéztük az egyes módozatok legrövidebb és leghosszabb elérhető futamidejét is. Látható, hogy 20 ezer forintos megtakarításnál a legjobb EBKM 5,54%, ami az OTP 8 éves futamidejű konstrukciójával érhető el. Ha nem vagyunk jogosultak a bónuszra (mert idő előtt felmondtuk a szerződést, vagy nem lakáscélra használjuk fel), még csökken is a megtakarításunk összértéke, ilyenkor az EBKM -0,30% és -1,59% között van.

Ha az a célunk, hogy a megtakarítás lejártakor a lehető legmagasabb összeget vegyük fel, értelemszerűen minél hosszabb távra éri meg tervezni. Ha rövidebb távra takarítanánk meg, havi 20 ezer forintos befizetéssel a legmagasabb elérhető összeget a Fundamenta 80 hónapos Gyarapodó konstrukciójával tehetjük meg, hosszabb távon pedig ugyanez a konstrukció adja a legmagasabb, 3,6 milliós megtakarítási összeget (bár azt fontos kiemelni, hogy itt a megtakarítási összeg nagysága szorosan egybefügg a futamidővel is).

Kedvezményes hiteleket is felvehetünk

Egy jóval nagyobb érv lehet a lakástakarékok mellett az, hogy a szerződés végén viszonylag olcsón lehet lakáshitelhez hozzájutni. Ez részben igaz is, a Fundamenta Otthontervező legrövidebb konstrukciójával akár 6,11%-os THM-mel is vehetünk fel hitelt, ami alacsonyabb, mint a jelenlegi piacon elérhető 8-10%-os hitelek. A legalacsonyabb hiteldíjat a Fundamenta Otthontervező leghosszabb futamidejű termékével érhetjük el, azonban az is jól látszik, hogy az OTP-nél még drágább is ez a hitel, mintha a piacon megtalálható legjobb ajánlatot választanánk.

Fontos, hogy ezeket a hitelköltségeket ne a most elérhető lakáshitelek költségéhez mérjük, hanem a megtakarítási időszak végére vonatkozó kamatvárakozásaink szerint ítéljük meg.

A Fundamentánál emellett áthidaló kölcsön is elérhető, a másik két szolgáltatónál pedig a banki kölcsönök közül válogathatunk.

Az alacsony kamatnak is van azonban árnyoldala: a lakástakarékokkal a futamidő végén csak a megtakarítás összértékével arányosan vehetünk fel hitelt. Így például havi 20 ezer forintos megtakarítással, a legjobb THM-mel csak 4,6 millió forintot vehetünk fel, ami valószínűleg még a megtakarítással kiegészítve sem elég egy lakásra.

Megéri lakástakarékot indítani?

A válasz röviden: nem igazán. Kicsit hosszabban kifejtve a lakástakarékok negatívumait:

Egyrészt, a 30%-os kamatbónusz akár vonzó is lehet, az évek alatt azonban egyre kevesebbet ér a megtakarítás összértékéhez képest , így, ahogy fentebb láthattuk, a tényleges hozam alig pár százalék marad. A jelenlegi, 20% feletti inflációval összevetve ez azt jelenti, hogy a befektetésünk jelentősen veszít a reálértékéből, és bár nem nagyon van olyan befektetési lehetőség, ami 20% feletti hozamot kínál, a PMÁP 16%-os kamata sokkal inkább megközelíti azt.

, így, ahogy fentebb láthattuk, a tényleges hozam alig pár százalék marad. A jelenlegi, 20% feletti inflációval összevetve ez azt jelenti, hogy a befektetésünk jelentősen veszít a reálértékéből, és bár nem nagyon van olyan befektetési lehetőség, ami 20% feletti hozamot kínál, a PMÁP 16%-os kamata sokkal inkább megközelíti azt. Másrészt azon felül, hogy a megtakarítás nem a legjobb hozamot adja, még rendkívül kötött is : a pénzünket a bónusz megtartásával nem vehetjük ki időközben, illetve a végén is csak lakáscélra tudjuk felhasználni, miközben az állampapír bármikor eladható (visszaváltási költséggel).

: a pénzünket a bónusz megtartásával nem vehetjük ki időközben, illetve a végén is csak lakáscélra tudjuk felhasználni, miközben az állampapír bármikor eladható (visszaváltási költséggel). Harmadrészt pedig, bár vonzónak tűnhet az alacsony hitelkamat, kérdés, hogy megéri-e feláldozni a megtakarításunk likviditását és a lehetséges alternatív hozamot azért, hogy néhány százalékkal olcsóbban jussunk majd hitelhez.

Reális befektetői szemmel tehát kevés érv szól a lakástakarékok mellett:

Az egyik például az OBA-védelem, azaz a betétbiztosítás , ami azt jelenti, hogy a lakástakarék-pénztárakban elhelyezett megtakarításunkat 100 ezer euróig (kb. 37 millió forint) a pénztár csődje esetén is visszakapjuk.

, ami azt jelenti, hogy a lakástakarék-pénztárakban elhelyezett megtakarításunkat 100 ezer euróig (kb. 37 millió forint) a pénztár csődje esetén is visszakapjuk. A másik érv a tervezhetőség lehet : a szerződés aláírásakor pontosan tudjuk, hogy mikor, mennyit kell befizetnünk, illetve a futamidő végén mekkora megtakarításra és hitelösszegre számíthatunk.

: a szerződés aláírásakor pontosan tudjuk, hogy mikor, mennyit kell befizetnünk, illetve a futamidő végén mekkora megtakarításra és hitelösszegre számíthatunk. A megtakarításait nem aktívan kezelő lakosság számára kényelmes lehet, hogy a havi befizetéseken kívül szinte semmit sem kell tenniük a lakás-előtakarékosság ügyintézése közben. Elméleti megközelítés szerint a lakás-takarékpénztári megtakarításokat nagy tudatossággal, szintetikus módon maguk az ügyfelek is elő tudják állítani maguknak, a praktikus iskola viszont azt mondja, hogy az ügyfelek mégis jobban szeretik, ha a lakás-előtakarékossági terméket készen kapják egy profi szolgáltatótól - mondta erről Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a vele nemrég megjelent interjúnkban.

A lakástakarék-szerződések legfontosabb paraméterei havi 20 ezer forintos befizetésnél, az egyes termékek legrövidebb és leghosszabb futamidejű típusánál:

Rövidebb futamidejű lakástakarék-pénztárak legfontosabb paraméterei (havi 20 ezer forintos befizetéssel) OTP Prémium 4x10 Fundamenta Otthontervező Fundamenta Gyarapodó Erste 4 éves Megtakarítási idő 48 hónap 58 hónap 80 hónap 48 hónap Bónusz mértéke 10% 10% 5% 15% Betéti kamat 0,10% 0,10% 0,10% - Szerződéses összeg 1 720 000 Ft 2 500 336 Ft 4 000 336 Ft - Várható teljes megtakarítás 1 058 093 Ft 1 221 015 Ft 1 685 614 Ft 1 104 000 Ft* Számlanyitási díj 24 700 Ft 25 000 Ft 40 000 Ft - Havi számlavezetési díj 150 Ft 168 Ft 168 Ft - EBKM bónusszal 3,23% 0,76% 0,50% - EBKM bónusz nélkül -1,04% -0,63% -0,86% - Igényelhető kölcsön 661 907 Ft 1 279 321 Ft 2 314 722 Ft - Lakáskölcsön THM 10,90% 6,11% 6,58% - Forrás: OTP, Fundamenta, Bankmonitor, Portfolio *A pontos adatok hiányában történt becslés.

Hosszabb futamidejű lakástakarék-pénztárak legfontosabb paraméterei (havi 20 ezer forintos befizetéssel) OTP Prémium 8x30 Fundamenta Otthontervező Fundamenta Gyarapodó Erste 8 éves Megtakarítási idő 96 hónap 159 hónap 199 hónap 96 hónap Bónusz mértéke 30% 5% 20% 30% Betéti kamat 0,10% 0,10% 0,10% - Szerződéses összeg 4 000 000 Ft 8 000 336 Ft 8 000 341 Ft - Várható teljes megtakarítás 2 504 040 Ft 3 360 725 Ft 3 678 675 Ft 2 496 000* Számlanyitási díj 54 700 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft - Havi számlavezetési díj 150 Ft 168 Ft 106 Ft - EBKM bónusszal 5,54% 0,30% 1,76% - EBKM bónusz nélkül -0,56% -1,59% -0,30% - Igényelhető kölcsön 1 495 960 Ft 4 639 611 Ft 4 321 666 Ft - Lakáskölcsön THM 10,40% 5,28% 5,86% - Forrás: OTP, Fundamenta, Bankmonitor, Portfolio *A pontos adatok hiányában történt becslés.

Címlapkép forrása: Getty Images