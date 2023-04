Bemondta Lantos Csaba, hogy meddig üzemelhet a Paksi Atomerőmű

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Mathias Corvinus Collegium eseménysorozatán tartott előadásában arról beszélt, hogy a kormány folytatni tervezi a paksi bővítést, az országgyűlés támogatásával akár 20 évvel is meg kívánják hosszabbítani a működő atomerőmű élettartamát, aminek a tárcavezető szerint valószínűleg nem lesz nukleáris biztonsági akadálya.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter hangsúlyozta az MCC-n tartott előadásán a kormány álláspontját, miszerint "Elkötelezettek vagyunk a nukleáris energia mellett", írja a HVG. A tárcavezető többek között az atomenergia biztonságos, karbonsemleges és relatíve olcsó voltára hívta fel a figyelmet.

20 éves élettartam-hosszabbítás a cél, ennek valószínűleg nem lesz nukleáris biztonsági akadálya

- fogalmazott Lantos. A paksi blokkok a 2030-as években érnének az élettartamuk végére, egy 20 éves hosszabbítás pedig azt jelentené, hogy az 1980-as években termelésbe állt egységek 70 éves korig üzemelnének.

Eközben Paks II körül is zajlanak az események, a múlt héten megszületett a megegyezés Oroszországgal a bővítés kivitelezési és finanszírozási szerződésének módosításáról. A részleteket tekintve akár az orosz Roszatom fővállalkozói státuszának alakulásáról is döntés születhetett, a háttérinformációink alapján ugyanis elképzelhető, hogy a Paks II. Zrt. lesz a fővállalkozó, de ezzel együtt továbbra is a Roszatom szállítaná be az erőmű egyik legfontosabb részét, a turbinaszigetet, illetve a francia Framatome szerepe tényleg csak az irányítástechnikában nőne meg (a német Siemens Energy exportengedélyének német kormányzati blokkolása miatt).

Ami pedig az áramtermelés kilátásait illeti, Lantos elmondása szerint a rendkívül környezetszennyező mátrai széntüzelésű erőmű termelésére szükség van mindaddig, amíg meg nem épülnek a nagy, kombinált ciklusú gázerőművek (CCGT-k) - ezen erőművek karbonkibocsátása 2,5-ször kisebb, mint a szénerőműveké.

Lantos szerint szélerőművekre is szükség van, de

a kormány minden karbonmentes technológiában gondolkozik a geotermikus energiától a biogázon át a biomasszáig.

Hozzátette a miniszter: a 2050-es karbonsemlegességi EU-célok eléréséhez jelentős fejlesztésekre van szükség a tárolástechnikában, mivel a megújulós források termelése ingadozó, illetve nagy volumenű fejlesztésekre van szükség az átviteli hálózatban is.

