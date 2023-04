Döntöttek az Alteo részvényesei az osztalékról

A közgyűlés úgy határozott, hogy a társaság a tavalyi év után osztalékot nem fizet, az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény pedig az eredménytartalékba kerül átsorolásra.

Már a március végén megjelent közgyűlési előterjesztésben is az szerepelt, hogy az igazgatóság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a társaság ne fizessen osztalékot. Az indoklás szerint az utóbbi hónapokban olyan jelentős nagyságrendű befektetési lehetőségek merültek fel az Alteo számára, amelyek, azok sikeres megvalósulása esetén, akár számottevő külső finanszírozási igénnyel is járhatnak. Ezen befektetési lehetőségek potenciális nagyságrendje ugyanis jelentősen meghaladhatja az Alteo jelenleg rendelkezésre álló saját pénzügyi erőforrásait. Az igazgatóság véleménye szerint az Alteo főbb tevékenységi területein, mint a megújuló alapú energiatermelés, szabályozási energia szolgáltatások, ideértve energiatárolási tevékenységet is szignifikánsan és folyamatosan javuló növekedési kilátásokkal bír, azonban ezen lehetőségek megragadása igen jelentős tőkeigénnyel is jár. Ezért az Alteo igazgatósága azt javasolja a közgyűlésnek, hogy az idei év során

a növekedésnek és az annak finanszírozásához szükséges belső és külső források előteremtésének biztosítson elsődleges prioritást,

az osztalékfizetéssel szemben.

A közgyűlés emellett ugyancsak hozzájárulását adta ahhoz, hogy az MRP Javadalmazási Politikák hatálya Chikán Attila László igazgatósági tagra kiterjedjen, illetve elfogadták a Javadalmazási Politika SimonAnita vezérigazgató-helyettesre történő kiterjesztését is.

Mindezek mellett a mától számított tizennyolc hónapos időtartamra felhatalmazták az igazgatóságot arra, hogy a társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú, osztályú és névértékű részvény tulajdonjogának társaság által történő megszerzéséről határozatot hozzon, és az ilyen ügyletet a társaság nevében és javára megkösse és teljesítse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények száma

legfeljebb a mindenkori alaptőke huszonöt százalékának megfelelő össznévértékű részvények számával egyezhet meg,

és a társaság tulajdonában álló saját részvények össznévértéke egy időpontban sem haladhatja meg ezt a mértéket.

