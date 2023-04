Nyugdíjra gyűjtesz? Itt megnézheted, mennyit gombolnak le rólad

A megtakarítással egybekötött biztosítási vagy a pénztári szolgáltatások kiválasztásnál bizonyára mindenkinek az egyik legfontosabb szempont, hogy a termék minél olcsóbb legyen, azaz a lehető legkevesebbet vonjon le a szolgáltató a havi befizetéseinkből. Jó hír, hogy ma már minden megtakarításos életbiztosításnál és önkéntes pénztárnál kötelező feltüntetni a teljes költségmutatót (TKM), amelynek segítségével könnyebben össze tudjuk hasonlítani az ajánlatokat.

Egy nyugdíjcélú megtakarítási termék akár több évtizedes elköteleződés is lehet, így valószínűleg mindenki a lehető legjobb ajánlatot szeretné kiválasztani. A biztosítók és a pénztárak bonyolult árazási stratégiái miatt azonban elég hosszú idő lenne mindegyik termék szerződési feltételeit átböngészni, szerencsénkre azonban létezik a TKM, amely csupán egy darab százalékos értékként tudja az adott konstrukció költségét meghatározni, így segítve az összehasonlítást.

2020 óta a nyugdíjpénztáraknál is kötelező feltüntetni

A TKM-et önszabályozó módon vezette be a biztosítási szakma 2010-ben, a célja pedig az volt, hogy javítsa a befektetési egységgel kombinált (unit-linked) termékek átláthatóságát és összehasonlíthatóságát. A mutató annyira bevált, hogy az MNB 2016-ban a nem unit-linked nyugdíjbiztosításoknál, 2020-ban pedig az önkéntes nyugdíjpénztáraknál is kötelezővé tette az egyes termékek TKM értékének feltüntetését.

A TKM-hez nagyon hasonlít a kicsit elterjedtebb THM, amely a hitelek teljes költségét hivatott számszerűsíteni. Tulajdonképpen a TKM is egy ilyen mutató, amely az élet- és nyugdíjbiztosítások, valamint az önkéntes nyugdíjpénztárak éves költségét mutatja meg egy típuspéldán keresztül. A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) definíciója szerint a TKM azt mutatja meg, hogy - adott paraméterek mentén - közelítőleg mekkora hozamveszteség éri az ügyfelet egy elméleti, költségmentes hozamhoz képest amiatt, hogy azt az adott életbiztosítási (nyugdíjbiztosítási) terméken érte el.

A TKM kiszámításához az alábbi paramétereket kell alkalmazni:

a biztosított életkora 35 év ,

, a biztosítási időtartam rendszeres díjas termékeknél 10, 15 és 20 év , egyszeri díjas termékeknél pedig 5, 10 és 20 év (a TKM-et mindhárom időtávra ki kell számolni),

, egyszeri díjas termékeknél pedig (a TKM-et mindhárom időtávra ki kell számolni), rendszeres díjas termékeknél a díjfizetés évente történik csoportos beszedéssel, mindig időben,

termékeknél a díjfizetés évente történik csoportos beszedéssel, mindig időben, egyszeri díjas termékeknél a befizetett összeg 4,5 millió forint, rendszeres díjas konstrukcióknál pedig havi 25 ezer forint,

termékeknél a befizetett összeg 4,5 millió forint, rendszeres díjas konstrukcióknál pedig havi 25 ezer forint, a típuspélda szerint a szerződő a biztosítást lejáratig megtartja, azaz nem szünteti meg idő előtt a szerződést.

A típuspélda a nyugdíjpénztáraknál is hasonlóan alakul, az alábbi eltérésekkel:

a példában szereplő pénztártag 35, 45, illetve 55 éves , mivel a TKM-et itt 10, 20 és 30 éves időtávra is ki kell számolni , a lejárati idő pedig mindig az aktuális nyugdíjkorhatár (jelen esetben 65 év),

, mivel a TKM-et itt , a lejárati idő pedig mindig az (jelen esetben 65 év), a nyugdíjpénztáraknál lehetőség van időközben eszközportfóliót váltani, a típuspéldában az ügyfél azonban a futamidő teljes egészében csak egy portfóliónak a tagja , illetve

, illetve a díjfizetés havonta történik.

Ha a TKM felső sarkában egy csillag szerepel, az azt jelenti, hogy a biztosító a számításában eltér a fent említett paraméterek egyikétől, azaz például idősebb biztosítottal, vagy magasabb havi díjjal számol. A gyakorlatban találkozhatunk a TKMNY mutatóval is, ez a nyugdíjcélú megtakarítások költségét mutatja meg: itt a számítás annyiban tér el az eredeti TKM kalkulációtól, hogy míg az utóbbinál a futamidő változó lehet, addig a nyugdíjcélú megtakarítási termékeknél tudjuk, hogy a termék a nyugdíjba vonuláskor szolgáltat. Az MNB az egyes konstrukcióknál egy TKM-limitet is meghatározott, ha ettől 1,5 százalékponttal eltér a szolgáltató, akkor azt külön jeleznie kell.

A TKM-számítás mindig tartalmazza a biztosítási termék valamennyi előre látható költségét, tehát számol

az alapkezelési költségekkel (például eszközalapok tranzakciós díja),

költségekkel (például eszközalapok tranzakciós díja), a szerződésbe kötelezően beépített kockázati élet- vagy balesetbiztosítás díját , valamint

, valamint a szerzési, fenntartási, és fix (például adminisztratív) és változó költségeket is.

A TKM számításába azonban a szolgáltató nem tudja belekalkulálni az előre nem látható költségeket, mint például

az eszközalapok közötti váltás díját (bár ez némelyik biztosítónál bizonyos időközönként akár ingyenes is lehet),

(bár ez némelyik biztosítónál bizonyos időközönként akár ingyenes is lehet), a visszavásárlás költségét , azaz annak a díját, ha a szerződést idő előtt szüntetjük meg,

, azaz annak a díját, ha a szerződést idő előtt szüntetjük meg, az éves díj emelését vagy csökkentését (a befizetett összeggel arányosan a TKM nőhet, illetve csökkenhet is, értelemszerűen a szolgáltató nem látja előre, hogy a befizetéseinken hogyan fogunk változtatni a jövőben).

A fentiek szerint a TKM tehát egy kiváló mutató lehet arra, hogy ez alapján válasszuk ki a megfelelő megtakarítási terméket. A gyakorlatban azonban nem érdemes kizárólag ezt az értéket figyelembe venni:

hiába rendelkezik egy termék kisebb TKM értékkel, ha az alacsonyabb hozam miatt összességében kevesebbet tudunk rajta nyerni, mint egy másik konstrukción.

Például, ha az egyik terméknél a TKM 2%, a másiknál pedig 3%, a várható hozam pedig mindkettőnél 5%, egyértelmű, hogy a legjobban az első lehetőséggel járunk. Viszont akkor, ha a második termék már nem 5%-os, hanem 7%-os hozammal kecsegtet, könnyen kiszámolhatjuk, hogy a második konstrukcióval járunk jobban.

Az alábbiakban összehasonlítottuk két nyugdíjcélú megtakarítási konstrukció, a nyugdíjbiztosítások és az önkéntes nyugdíjpénztárak TKM értékét, valamint a hozzájuk tartozó várható hozamot.

Akár 1% alatti költséggel is találkozhatunk

A nyugdíjpénztárak költségei egy kicsivel alacsonyabbak, mint a biztosításoké, de a TKM érték itt is széles skálán mozog. Az egyes önkéntes nyugdíjpénztárakat a 30 éves TKM alapján rendeztük sorba, így előfordulhat, hogy a listában nem szerepel olyan szolgáltató, amelynek a 10 éves időtartamra vonatkozó TKM-je a megjelenítetteknél jobb (az összes pénztár TKM-jét egyébként itt lehet megtekinteni).

A legkevesebb díjat 10, 20, illetve 30 éves időtávra is az OTP Nyugdíjpénztár konstrukciójával kell fizetnünk, ez a termék 2013 és 2022 alatt 1,90%-ot hozott. A listában szereplő szolgáltatók közül a legmagasabb tízéves hozamot, 3,73%-ot a Taurus Nyugdíjpénztár tudta megadni, a termék 10 éves TKM-je pedig 0,96%, így magasabb nettó nyereséget tudtunk volna ezzel realizálni, mint a legalacsonyabb költségű konstrukcióval.

De vannak ezeknél jóval magasabb költségű nyugdíjpénztárak is:

A LEGDRÁGÁBB KONSTRUKCIÓ 10 ÉVES IDŐTÁVRA ÉVENTE 3,16%-OS KÖLTSÉGET VON EL.

Fontos megjegyezni, hogy az alábbi listában csak a legalacsonyabb TKM-mel rendelkező nyugdíjpénztárak vannak feltüntetve, ezek viszont általában a legbiztonságosabb, vagyis a legalacsonyabb hozammal kecsegtető eszközportfóliókhoz tartoznak. A legtöbb nyugdíjpénztárnál többféle portfóliót is választhatunk, ezek közül pedig van, amelyik a magasabb TKM mellett magasabb hozamot is kínál, így választásnál ezt is érdemes figyelembe venni.

Az 5 legalacsonyabb TKM-mel rendelkező nyílt nyugdíjpénztár és a hozamaik (a 30 éves TKM alapján rendezve) Nyugdíjpénztár neve TKM 10 év TKM 20 év TKM 30 év Átlagos 10 éves nettó hozamráta (2013-2022) OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár - Kockázatkerülő portfólió 0,89% 0,45% 0,31% 1,90% Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár - Pénzpiaci portfólió 1,01% 0,47% 0,31% 1,88% MKB Nyugdíjpénztár - Kiszámítható portfólió 1,25% 0,58% 0,38% 1,57% Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár - Irány 2055+ portfólió 1,05% 0,60% 0,47% N/A Taurus Nyugdíjpénztár 0,96% 0,61% 0,51% 3,73% Forrás: MNB, Portfolio

9% felett is lehet a költség a nyugdíjbiztosításoknál

A nyugdíjbiztosítások az önkéntes nyugdíjpénztáraknál magasabb költséggel operálnak, mivel itt plusz szolgáltatásokat is kaphatunk a szerződésben, például kockázati kiegészítőket. Itt 20 éves időtávra a legolcsóbb TKM-et a Magyar Posta Életbiztosító Postanyugdíj Prémium elnevezésű termékével érhetjük el, de van olyan biztosítás, amelyik 10 éves időtávra évente akár 9,5% feletti költséget is levonhat.

A legalacsonyabb TKM-mel rendelkező nyugdíjbiztosítási termékek az egyes biztosítóknál (a 20 éves TKM alapján rendezve) Szolgáltató TKM 10 év TKM 15 év TKM 20 év Magyar Posta Életbiztosító - PostaNyugdíj Prémium 2,00% 1,77% 1,66% CIG Pannónia Életbiztosító - Pannónia Értékmegőrző 2,23% 2,34% 2,05% GRAWE Életbiztosító - Eurós Nyugdíjbiztosítás 3,05% 2,45% 2,06% Generali Biztosító - Generali MyPlan 2,86% 2,47% 2,18% Allianz Biztosító - Allianz Bónusz Életprogram 3,37% - 4,11% 2,12% - 2,87% 1,64% - 2,40% UNIQA Biztosító - Harmónia Classic 3,72% 3,03% 2,66% AEGON Biztosító - Relax Bázis 4,51% 3,59% 3,18% K&H Biztosító 2,35% - 3,67% 2,16% - 3,47% 2,02% - 3,33% NN Biztosító - Motiva 3,34% - 4,16% 2,91% - 3,71% 2,61% - 3,41% UNION Biztosító - Vienna Time Select 3,22% - 4,36% 2,64% - 3,80% 2,33% - 3,53% SIGNAL IDUNA - Nyugdíj terv 3,91% - 5,20% 2,97% - 4,29% 2,30% - 3,62% MetLife Europe - Euró Nyugdíjprogram 3,44% - 4,58% 3,24% - 4,46% 2,91% - 4,14% Groupama Biztosító - Életív Nyugdíjbiztosítás 3,71% - 4,83% 2,49% - 3,63% 1,95% - 3,11% Forrás: MNB, Portfolio

