Műteremlátogatás, ékszerkészítés és szitázás, lázadó fotográfia – Műtárgyak Éjszakája Fesztivál a fiataloknak

Idén május 18. és 20. között, immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál 50 helyszínen, közel 100 izgalmas művészeti programmal. A szervező műtárgy.com most összegyűjtött néhány izgalmas programot, amely kifejezetten a művészettel és kultúrával feltöltődni vágyó fiatalokat szeretné megszólítani. Az események nemcsak edukatív jellegűek, de remek szórakozást és élményt biztosítanak. Legyen szó ajándékba kapott bérletről, baráti összejövetelekről vagy családi programról, a fesztivál mindenkinek lehetőséget nyújt, hogy közelebb kerüljön a művészet világához.

Nem csak dísznek van! - Festmények a filmekben

Ha szereted a mozgókép világát, akkor biztosan érdekelni fog, hogy a filmekben látható festményeknek milyen fontos szerepe lehet a cselekményben. A filmek világában a festmények több, mint csupán díszletek. A Tőrbe ejtve - Az üveghagyma című filmtől egészen a Büszkeség és balítélet minisorozatig számos műfajban találkozhatsz a festményeknek olyan funkcióival, amelyek segítségével még mélyebben megértheted a történetet és a karaktereket.

Ezeknek a rejtett jelentéseknek a felfedezéséhez nem szükséges mélyreható művészettörténeti tudás, csupán megfigyelőkészség. Az egyes alkotásokon megjelenő szimbólumok és motívumok érzékeny utalásokat tartalmaznak, amelyek még izgalmasabbá teszik a filmélményt.

Ha szeretnél elmerülni a filmekben rejtőző művészeti titkokban, akkor ne hagyd ki ezt a különleges programot!

Kortárs művészet E-rolleren

Ismerd meg a kortárs művészetet képviselő galériákat! Ezen a programon lehetőség adódik közelebb kerülni a kortárs galériák tárlatain kiállított művekhez, történeteihez egy izgalmas, interaktív és környezet tudatos program keretén belül.

A Műtárgyak Éjszakája Fesztivál tavalyi kampánya a fenntarthatóság jegyében zajlott, melynek egyik új programja egy e-rolleres túra volt. Az esemény sikerére való tekintettel a résztvevők idén is ellátogathatnak négy vezető kortárs galériába elektromos rollerek segítségével. A tárlatvezetések állomásait olyan galériák alkotják, mint a Molnár Ani Galéria, a TOBE Gallery, a Viltin Galéria, valamint a Deák Erika Galéria. Emellett az e-rolleres túrával olyan helyszíneken is áthaladunk, amelyek a város kulturális és történelmi örökségét képviselik, így garantáltan széleskörű és változatos élményben lesz része minden érdeklődőnek. Akár egyedül, akár barátokkal vagy családdal érkezel, biztosan felejthetetlen élményekkel gazdagodsz!

Egy lélegzet, egy gesztus I.-II. - Látogatás és workshop Zeus Salas venezuelai festő műtermében

Egy lélegzetelállító élmény, amely egyetlen gesztussal megváltoztathatja az alkotásról alkotott képünket - a Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon egyedülálló lehetőség nyílik arra, hogy betekintsünk Zeus Salas venezuelai festő műteremébe. Salas bevezet minket alkotói világába, ahol a szándékok és jelentések titokzatos terében barangolhatunk. Ez azonban nem csak egy szokványos műteremlátogatás - Salas egyedülálló "Lélegezz és Fess" című művészeti workshopjának is részesei lehetünk.

A workshop alapja Salas saját kreatív és személyes gyakorlata, a légzéstechnika. A foglalkozás során a be- és kilégzések ritmusának irányítóelve segítségével az érdeklődők önreflexiót ösztönző módon hoznak létre saját művészeti alkotásaikat. Ez egy olyan élmény, ahol az alkotás és az önreflexió egyszerre jelennek meg, ahol a résztvevők saját belső világukat örökíthetik meg a vásznon.

A program angol nyelvű lesz, de igény esetén magyarul is hallhatjuk a legfontosabb információkat.

Workshop a METU Ékszer- és Textilműhelyeiben

Mindig is érdekelt, hogy hogyan zajlik egy művészeti egyetem tervezőszakának munkafolyamata, vagy esetleg szívesen felfedeznéd ​​az egyetem hallgatóinak kreatív projektjeit a divat-, textil-, ékszer- és kiegészítő tervezés területén?

Merülj el az ékszerműhely izgalmas világában, ahol a szervezők egy fenntartható tervezésmódszertan ízelítőjével készülnek! Az elméleti bevezető után egy kötetlen beszélgetés lesz a fenntarthatóságról és a körkörösségről. Azonban a program nem csak elméleti szinten foglalkozik a fenntarthatóság kérdéskörével - a workshop második felében saját kezűleg alkothatunk divatos, hordható bőr ékszereket ipari hulladékból.

Mindezek mellett olyan izgalmas projekteket is megtekinthetőek, mint a METU Textil hallgatói és az Isaszegi Tapétagyár közös együttműködése. A szövő- és nyomóműhelyben pedig rövid, gyakorlati műhelyfoglalkozásokat tartanak, ahol bepillantást nyerhetünk a szövés és szitanyomás rejtelmeibe.

Egy pop-up kiállításon megtekinthetőek az előző éves hallgatói munkák és projektek. A kiállítás központi projektje az Isaszegi Tapétagyárral való együttműködés, amit hallgatóink rövid, kötetlen prezentációk formájában ismertetnek. A szövő workshophoz minden eszközt biztosítunk, csak hozz magaddal egy vászon szatyrot vagy pólót a szitázáshoz.

Jan Saudek provokatív világa

Jan Saudek, a kortárs cseh fotográfia lázadó ikonja, egy különleges életmű-válogatást mutat be a Budapest FotóFesztivál és a Műcsarnok közös rendezésében. A kiállításán Saudek elképesztően érzéki aktjai és látványgazdag jelenetei elevenednek meg, mindezt barokkosan fülledt hangulattal és kézzel színezett képekkel megkoronázva.

Saudek a 90-es években vált világszerte ismertté olyan képeivel, melyek az erotikát és a művészetet egyedülállóan ötvözték. Az anilinfestékkel színezett képein megjelenik a fotográfia kezdeti időszakának műtermi hangulata, a kopott falú, hajópadlós atelier, ahol Saudek varázslatos világa megszületik.

A kiállítás bemutatja a művész sokoldalúságát és kreativitását, melyben a fotográfia és a festészet találkozik. Képein az érzékek és az érzelmek viharosan találkoznak, miközben Saudek szokatlanul provokatív és lázadó képeken örökíti meg a testek szépségét és az emberi lélek sokféleségét.

Az alkotó képeinek gazdag vizuális nyelve, a kézzel színezett technika és az érzéki aktok megkapóan bájos megjelenítése igazi különlegességgé teszi ezt az életmű-válogatást. Az élet és a szerelem minden színében pompázó képek lenyűgözően egyedi atmoszférát teremtenek, melyek magával ragadják a látogatókat és betekintést engednek a kortárs fotográfia egyik legizgalmasabb és legrebellisebb alkotójának világába.

Műteremlátogatás Nemes Annánál

Ha érdekelnek az organikus absztrakció és a figuratív ábrázolás különleges összekapcsolódásai, mindenképpen érdemes megnézni Nemes Anna műveit, melyeket személyesen a művész fog a műtermében a szemünk elé tárni!

Nemes Anna jelenleg a Várfok Galéria legfiatalabb művésze. Művei nagy technikai tudással és precizitással készülnek, általában a fekete szín domináns használatával jellemezhetőek. Festékfoltok és finom összekapcsolódások alkotják a kompozíciókat, amelyek egyedülálló betekintést nyújtanak az organikus absztrakció és a figuratív ábrázolás különleges dialógusába.

A fiatal művész nem csak festőként, de filmrendezőként is tevékenykedik. Szelíd című filmje, amelyet Csuja Lászlóval közösen rendezett, első magyar játékfilmként került be a Sundance Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába, és számos díjat nyert a nemzetközi filmfesztiválokon.

Nemes Anna több egyéni és csoportos kiállításon mutatta be műveit, amelyek nagy sikerrel szerepeltek itthon és külföldön egyaránt.

Exhibition: Leány gyöngy fülbevalóval és más kincsek Hollandiából - Filmvetítés a Bem Moziban

Johannis Vermeer Leány gyöngy fülbevalóval című festményét, amely a művészettörténet egyik legismertebb alkotása, világkörüli útján is hatalmas érdeklődés övezte. Kígyózó sorok vártak arra, hogy akár csak egy pillantást lehessen vetni erre a lenyűgöző szépségre - Japánban például több mint 1,2 millió látogató csodálhatta meg az kiállítást. Mégis, ennek ellenére a festményt továbbra is titkok és rejtélyek lengik körül. Ki lehetett ez a fiatal lány? Hogyan és miért festette le őt Vermeer? Miért élvez ilyen hatalmas tiszteletet az alkotás? Ezen rejtélyek nyomába ered a dokumentumfilm, amely izgalmas utazásra invitálja a nézőket. Megpróbálja felfedni a Leány gyöngy fülbevalóval titkait, feltárni azt, hogy ki is lehetett valójában ez a rejtélyes nőalak.

A dokumentumfilm mélyre ás, hogy megtalálja a válaszokat ezekre a kérdésekre, és felfedje a Leány gyöngy fülbevalóval mögött meghúzódó történeteket. Egy izgalmas és színes utazásra invitálja a nézőket, hogy fedezzék fel Vermeer festményének varázslatos világát, és megtudják, mi teszi ezt az alkotást ilyen különlegessé és rejtélyessé azáltal, hogy feltárja az évszázadokon átívelő titkokat és misztikumot, amelyek továbbra is vonzzák és lenyűgözik a művészettörténet iránt érdeklődőket.

