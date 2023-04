Visszatért a bankválság szelleme, kilőtt a bitcoin

Kilőtt a bitcoin árfolyama a szerdai kereskedésben, miután az amerikai bankszektorral kapcsolatban újabb aggályok merültek fel a First Republic Bank első negyedéves beszámolója kapcsán. Hasonlóan erős árfolyammozgást láttunk már márciusban is a kriptovalutáknál, amikor több bank is összeomlott.

A legnagyobb piaci értékű kriptovalutának számító bitcoin árfolyama 5,3 százalékos pluszban van, ezzel idén már 80,2 százalékot ralizott az eszköz. A mostani emelkedéssel ismét célkeresztbe került a lélektanilag fontos 30 000 dolláros szint, illetve a 30 000 - 31 000 dollár közti zóna, amelyből a hónap közepén lefordult az árfolyam.

Hasonlóan, a második legnagyobbnak számító ethereum is 4,9 százalékos pluszba lendült, így idén már 63,7 százalékot emelkedett a jegyzés. A kisebb piaci értékű kriptopénzek esetében mérsékeltebb, 2-5 százalék között emelkedést lehet látni.

Márciusban, amikor az amerikai bankrendszerrel kapcsolatban korábban problémák merültek fel, és több pénzintézet bedőlt, a bitcoin és más kriptovaluták raliztak. Ez részben annak a narratívának köszönhető, hogy a bankrendszer sebezhetősége esetén a kriptovaluták alternatívát jelenthetnek, és egyfajta hedge-ként szolgálnak.

Most megint hasonló tényezők állnak a rali mögött, hiszen a First Republicnál felmerült problémák és az amerikai bank esetleges csődjéről szóló pletykák napvilágra kerülése után indult be az emelkedés. A First Republic árfolyama kedden közel 50 százalékot zuhant, miután jelentős betétkivonásról számolt be a cég az első negyedévből.

A pénzintézet betéteinek 40,8 százalékát, több mint 100 milliárd dollárt vontak ki az ügyfelek.

A vállalat állítólag 50-100 milliárd dollárnyi hosszú lejáratú jelzáloghitel és értékpapír értékesítését vizsgálja egy szélesebb körű mentőterv részeként.

