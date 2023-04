Negyedmilliárdos nyereség az OXO Technologies-nél

Az éves beszámoló szerint a befektető társaság sikeresen alkalmazkodott a radikálisan megváltozott gazdasági és üzleti környezethez, mivel bevont forrásait, kezelt vagyonát és befektetési portfóliója értékét egyaránt növelni tudta, miközben működésének nyereségességét is biztosította.

Az OXO Technologies Holding Nyrt. 2022. évi tőzsdei jelentése összességében stabil gazdálkodást és befektetési periódusának már korai szakaszában nyereséges működést mutat. A 263 millió forintos nyereség a társaságnak a jelentés kiadása napján számított csaknem 16,5 millió eurós piaci kapitalizációja arányában is pozitív pénzügyi tendenciákra utal - áll a cégcsoport közleményében.

A nyereséges gazdálkodás a körültekintően épített befektetési portfólióból ebben az időszakban sikeresen végrehajtott exiteknek köszönhető,

még úgy is, hogy a cég ezzel egyidejűleg a növekvő makrogazdasági kockázatokra tekintettel egyes kritikus befektetésein és követelésállományán a szükséges leírásokat is végrehajtotta.

A Gloster Nyrt-ben történt befektetés, illetve az Inventurio Zrt. kivásárlása tartós nyereségtermelési potenciált és a befektetési értékhez képest már rövidtávon is jelentős értéknövekedést mutat. A befektetési tevékenység a következő időszakban is elsősorban a nyereségtermelésre képes, érett céltársaságokra fókuszál, melynek eredményeként a későbbi exitek mellett a társaság már egyes leányvállalataitól rendszeres osztalék és menedzsment díj fizetéssel is kalkulál.

A társaság a Gravity R&D Zrt. részesedéseinek értékesítésével sikeresen végrehajtotta első nagyobb értékű exitjét. A tranzakció alátámasztotta, hogy az innovatív technológiai befektetések természetéből fakadó, szükségszerűen felmerülő egyes leírások mértéke eltörpül a portfólió folyamatos felértékelődéséből és az egyes exitekből elérhető értéktöbblet és nyereség mellett.

Az év második felére a társaság tovább tudta növelni gazdálkodása nyereségességét, a már sikeresen végrehajtott stratégiai befektetések eredményeként a cégcsoport folyamatos működése,

a csoport egyes tagjaitól realizált osztalék és menedzsment díj bevételek önmagában is fedezik a működési költségeket, így a befektetési tevékenység jövőbeni potenciális nyeresége alapvetően teljes egészében a részvényesi hozamot növelheti.

A hazai és közép-keleteurópai piacokon kiugró mértékben megemelkedett infláció és kamatkörnyezet okozta szűkülő forrásellátottságra tekintettel 2022 kezdetén a cég megkezdte befektetői köre nemzetközi szereplőkkel való bővítését, és az első félév végével mintegy 2 millió eurós összegben úgy hajtott végre újabb tőkeemelést, hogy annak forrása döntő részt németországi illetőségű magánbefektetőktől származott.

Felmérve a potenciális befektetői piacok igényeit, a társaság megkezdte számviteli nyilvántartásainak nemzetközi, IFRS szabályok szerinti átállítását, továbbá könyvvezetésének, tőkéjének és részvénykereskedésének euró devizanemre történő konvertálását, mely folyamatot 2023 elején sikerrel le is zárta.