Óriási főnyeremény várható az ötöslottón, beindult a lottóturizmus

Ezen a héten már 4 milliárd 575 millió forint lesz az Ötöslottó várható főnyereménye. A hatalmas összeg miatt a határ menti megyékben beindult a lottóturizmus is – olvasható a Szerencsejáték Zrt. közleményében

A nyeremény több mint fél éve, 26 hete halmozódik, ez alatt több mint 30 százalékkal nőtt a lottózási kedv: többen és többet is játszanak.

A közlemény szerint Szegeden, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve Hajdú-Bihar megye határhoz közeli lottózóiban is feltűnően többen játszanak, köszönhetően a határon túlról átjáró „szerencsevadászoknak” is. Ezzel szemben Nógrád megyében stagnál a külföldről érkezők száma; igaz, akik jönnek, egyszerre több szelvényt is megjátszanak.

Az elmúlt 26 hétben a 32-es számot húzták ki legtöbbször, összesen hatszor – írja a Szerencsejáték Zrt.

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Róka László