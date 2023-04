Aegon: a gazdaságok továbbra is a recesszió felé haladnak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"A tengerentúlon változatlanul arról megy a vita, hogy az amerikai jegybank jól vagy rosszul kezeli-e az infláció elleni harcot. Vannak olyan nézetek, hogy az infláció elleni harcot már megnyerte a FED, ezért inkább már arra inkább azzal kellene foglalkoznia, hogy egy súlyos recessziót elkerüljön az amerikai gazdaság, de vannak olyan ellen nézetek is, hogy az infláció még mindig veszélyt jelenthet, ezért a jegybanknak inkább tovább kellene emelnie az alapkamatot, hogy ne kövesse el azt a hibát, amit az 1970-es évek végén tett az akkori jegybank vezetés. A regionális jegybank vezetők véleménye is szignifikánsan eltér. John Williams NY FED elnök szerint az infláció még mindig nagyon magas, a szolgáltató szektorban nem enyhül, emiatt még komoly teendők várnak a FED-re a 2 százalékos cél elérése érdekében. Williams arra a kérdésre, hogy a kamatok változatlanul tartása után jöhet-e újabb emelés, ha az infláció nem csökken, az "ez teljesen elképzelhető" kifejezéssel válaszolt. Ugyanakkor Chicago FED elnök Austan Goolsbee szerint a mostani banki problémák egy 25-75 bázispontos szigorításnak felelnek meg, emiatt óvatosnak kell lenni a további kamat emelésekkel. Az amerikai inflációt tekintve a maginfláció még mindig magas és nem is csökken igazán, ugyanakkor ez jelentős részben a tényleges bérleti díjakat jelentős fáziskéséssel követő "saját lakás becsült bérleti díja" komponensnek köszönhető, amely most végre szintén tetőzni látszik.

A piaci lakbérek év/év mutatójukat tekintve már hónapok óta lefelé tartanak. Ezenkívül számos indikátor jelzi már azt, hogy az USA gazdasága rövidesen recesszióba süllyedhet - a hitelezés fékezésének adatai mellett, például a Philadelphia FED vagy az Előrejelző Indikátorok Indexe (LEI) is ebbe az irányba mutat. Az eszközárak szempontjából az egyik legérdekesebb kérdés, hogy a FED mennyire lesz kemény a kamatok magasan tartását tekintve. A jelenlegi kommunikáció alapján a piaci várakozások és az FOMC döntéshozóinak elképzelései eléggé eltérnek egymástól, az utóbbiak az őszi kamatvágási hullámot még kizárják. A FED láthatóan elválasztotta egymástól a monetáris politikát és a bankrendszer stabilitásának kérdését, az utóbbit márciusban az inflációs problémák miatt nem kamatcsökkentéssel, hanem egyedi eszközökkel, például rendkívüli repó keretekkel kezelve. Ez azt is jelenti, hogy a gazdasági lassulás jeleinek ellenére a kamatcsökkentés megkezdése előtt magasra van helyezve a léc, vélhetően a munkaerő-piac érdemi gyengülése is kell majd ehhez.

A kínai gazdaság továbbra is az élénkülés jeleit mutatja. A márciusi kínai beszerzési menedzserindexek jobbak lettek a vártnál: a feldolgozóipar mutatója a várt 51,5 helyett 51,9-re nőtt, míg a szolgáltató szektor hasít, 58,2-es értéke 2011 márciusa óta nem látott magas adat. A kínai első negyedéves GDP a várt 4 százalék helyett 4,5 százalékkal bővült év/év alapon, köszönhetően a COVID-korlátozások feloldásának. A kínai ipari termelés 3,9 százalékkal nőtt év/év alapon, meghaladva az előző két hónap 2,4 százalékos növekedését, ugyanakkor elmaradva a várt 4,4 százaléktól. Ugyanakkor a Caixin kínai feldolgozóipari PMI értéke 50 volt márciusban, amely stagnálást jelent és jóval rosszabb az 51,7-es elemzői várakozásnál és a vártnál jóval kisebb, év/év alapon mindössze 0,7 százalékos volt a kínai fogyasztói árindex emelkedése, amely szinte példa nélküli alacsony érték a világon. A termelői árak 2,5 százalékkal csökkentek márciusban, ezt pont a vártnak megfelelő.

Magyarországon, bár csökken, még mindig változatlanul nagyon magas az infláció. A hivatalos KSH tájékoztatója szerint 25,2 százalék volt az infláció áprilisban, ami 0,2%-kal volt alacsonyabb, mint az előző hónapban. Nagy Márton gazdasági miniszter ezt örömmel vette tudomásul, és kijelentette, hogy Magyarországon az infláció nem csökken, hanem a kormány csökkenti. Április végén az MNB kicsit változtatott a kamatpolitikáján. Az egynapos bankbetétet meghagyta 18%-on, de a kamatfolyosó tetejét lehozta 20,5%-ra. Ezzel valójában nem változott semmi, inkább szimbolikus jelentősége volt. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a változtatást azzal indokolta, hogy „a szélsőséges kockázati forgatókönyvek már kiárazódtak”, magyarul sokkal jobb a pénzügyi helyzet, mint tavaly ősszel, amikor az extrém széles kamatfolyosót bevezették. Azt ne felejtsük el, hogy a külföldi befektetők változatlanul hozzáférnek az MNB 18%-os heti betétjéhez, ami nagyon vonzóvá teszi a forintot. A forint erre a sáv csökkentési hírre nem gyengült és a hónap végén a 375-ös szint körül mozgott az euróval szemben.

A modell portfolión áprilisban kis mértékben változtattunk. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért növeltük a pénzpiaci kitettséget 5%-kal, és ugyanennyivel csökkentettük a részvény kitettséget."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.