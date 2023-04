Diófa: a jó híreket már beárazta a piac

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"A márciusi bankpánik rövidtávon jót tett a részvénypiacoknak. Így vagy úgy, de a Fed ennek hatására megnövelte a pénz - és tőkepiacok likviditását és teljesen egyértelmű üzenetet küldött azzal kapcsolatban, hogy a szabályozó hatóságok a helyükön vannak, és amikor kell, akkor gyorsan és határozottan cselekednek, szemben a 2007-es pénzügyi válság alatt tapasztaltakkal. Ha azonban az események mögött meghúzódó folyamatokat vizsgáljuk, akkor hosszabb távon a reálgazdaságot tekintve nem feltétlenül lehetünk optimisták. A betétesek elmenekültek a lazább szabályozói környezetben tevékenykedő amerikai kisbankokból a szigorúbb reguláris keretek között működő, tőkeerős nagybankokba. A 0% körül kamatozó bankbetéteket pedig leváltották pénzpiaci alapokra a jobb hozam elérése érdekében. Így tarthatunk attól, hogy a bankok forrásoldalának csökkenése miatt eshetnek még ki csontvázak a szekrényből, illetve a hitelezési kondíciók is szigorodtak az események hatására, ami rontja a növekedési kilátásokat. Mindeközben a piac még a lefelé jövő inflációra, az erős munkaerőpiaci - és fogyasztási adatokra koncentrál, azonban úgy gondoljuk, hogy ezekben további javulásra lenne szükség ahhoz, hogy folytatódni tudjon az emelkedés a jelenlegi szintekről.

Az USA-ban hamarosan véget érhet a kamatemelési ciklus. A piaci konszenzus jelenleg még egy 25 bázispontos kamatemelést áraz és az a várakozás, hogy az infláció év végére 3% körülire csökken. Ha a mostani 5%-os kamatszint fennmaradna év végéig és a mennyiségi szűkítés folytatódna, akkor ezek együttesen egy meglehetősen szigorú monetáris politikát jelentenének. Ugyanakkor a kamatvárakozások jelenleg azt árazzák, hogy már szeptemberben, de legkésőbb novemberben elkezd vágni a Fed az irányadó rátákon, ami véleményünk szerint nem fog megvalósulni. A hosszabb távon magasabban tartott kamatok pedig szintén csökkentik a reálgazdasági kilátásokat.

Az európai részvénypiacok esetében is összességében óriási rally-t láttunk október óta. A növekedéssel kapcsolatos várakozások tavaly ősz óta javultak, ami megmutatkozott az eszközök árfolyamemelkedésében is. Úgy gondoljuk azonban, hogy az öreg kontinens esetében is újabb jóhírekre lenne szükség ahhoz, hogy a részvénypiacok tovább tudjanak menetelni. Az EKB kamatemelési ciklusának folytatása pedig inkább rontja a reálgazdasági növekedési kilátásokat. A piaci kamatemelési várakozásokat tekintve kettő, talán három 25 bázispontos emelést áraz a piac.

Nemzetközi kötvényoldalon a kamatemelési ciklus tetőzésével érdemes lehet a hosszú kötvények felé mozdulni, mivel az infláció csökkenésével és a gazdaság további lassulásával a kötvényhozamok csökkenésnek indulhatnak. A hazai kamatozóeszközök esetén is a hosszabb durációjú értékpapírokban keresnénk vételi lehetőségeket. A forint esetében az erősödő trend megmaradhat, amelyet a nagy kamatkülönbözet támogat a leginkább."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.