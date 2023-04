K&H alapok kezelője: befektetési szempontból nyugodtabb hónapon vagyunk túl

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a KBC Asset Management írását olvashatják:

"A korábbiaknál nyugodtabb hónapon vagyunk túl befektetési szempontból, mind a részvény- mind a kötvény-piacok esetében. A globális gazdasági kilátásokkal kapcsolatban továbbra is az enyhe lassulás a legvalószínűbb forgatókönyv, egy súlyos recesszió esélye egyelőre csekély. Az infláció elleni küzdelem tovább folyik a világban, azonban a nagy jegybankok már eltérő pályán mozognak. Az Egyesült Államokban a Fed már közel járhat a kamatemelési ciklus végéhez; itt arra számítunk hogy kis mértékben 5% felett tetőzhet majd a kamatszint. A fő inflációs mutató tovább csökkent a tengerentúlon, azonban a maginfláció egyelőre makacsul tartja magát. Ezzel együtt a márciusi bankproblémák után a hitelezési aktivitás tovább romlott a gazdaságban, ami önmagában is szigorítja a pénzügyi kondíciókat, így a Fed-nek már nem kell feltétlenül tovább emelnie az irányadó kamatszintet.

Európában más a helyzet, az infláció magasabb szinteken áll és tartósabbnak is látszik, így itt arra számítunk, hogy az Európai Központi Bank a jelenlegi 3%-ról több lépésben, akár 3,75%-re is felviheti az irányadó betéti kamatok szintjét. Mindezzel együtt az Európai és az Amerikai gazdaság még erőt mutat, azonban az elmúlt évben látott gyors ütemű kamatemelések hatása még csak most kezd el igazán megmutatkozni. A Kínai gazdaság a zéró-covid politika feladása után jól teljesített, és az első negyedévben a vártnál magasabb, 4,5%-os év/év alapú növekedést tudott felmutatni. Ezzel együtt fontos fejlemény, hogy a bővülés hajtóereje főként a belső fogyasztás volt, így a Kínai gazdaság jó teljesítményének a korábban vártál kisebb volt a globális hatása.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A részvénypiacokkal kapcsolatban továbbra is óvatosak vagyunk. A magas kamatkörnyezet és a pénzügyi rendszerben felszínre került problémák negatívan hathatnak a gazdasági növekedési kilátásokra és így a vállalati profitkilátásokra is. Úgy látjuk, hogy mindez még nem tükröződik a jelenlegi árazási szintekben, és kockázat/hozam szempontjából nem teszi vonzóvá ezt az eszközosztályt, akár a pénzpiaci eszközökkel, akár a kötvényekkel összevetve. A részvényeken belül felülsúlyozzuk a Kínai és a Japán régiót, míg az Észak-Amerikai és az Európai papírokból a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk. A szektorokat tekintve a jelenlegi gazdasági környezetben jól teljesíthetnek az élelmiszergyártó- és az egészségügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok papírjai, de a szoftvergyártó vállalatok részvényei is vonzóak. Ezzel szemben a gazdasági lassulás és a magas kamatkörnyezet negatívan hathat az ipari szektor, a szállítmányozási, az autóipari vagy az ingatlanszektor papírjaira, így ezekből a részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban.

Összességében a vegyes alapjainkban továbbra is a hosszú távú súly alatt tartjuk a részvénykitettséget míg magasan tartjuk a biztonságosabb, és a jelenlegi kamatkörnyezetben nagyon jó hozamot kínáló pénzpiaci eszközök arányát. A kötvényeket továbbra is a hosszú távú súly alatt tartjuk, azonban az elmúlt hónapokban fokozatosan növeltük a hosszabb lejáratú kötvények arányát a portfóliókban. Itt arra számítunk, hogy a várhatóan csökkenésnek induló infláció és a romló gazdasági növekedési kilátások hozamcsökkenéshez és így a kötvényárfolyamok emelkedéséhez vezethetnek. A pénzpiaci eszközöket jelentősen felülsúlyozzuk, amelyet a magas hazai hozamkörnyezetben és inverz – a rövid oldalon magasabb hozamokat kínáló – hozamgörbe mellett rövid futamidejű, néhány hónapos lejáratú kötvényekkel valósítunk meg."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.