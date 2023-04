MKB: Kitart a technológia szektor vezette emelkedés, vagy a „sell in may and go away” forgatókönyv valósul meg?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MKB Alapkezelő írását olvashatják:

"Továbbra is megosztottak az elemzők a világgazdasági növekedés kilátásaival kapcsolatban. Történeti visszatekintésben sok technikai mutató azt jelzi, hogy a jelenlegihez hasonlóan magas inflációs környezetben a szükséges monetáris szigorítás, a jegybanki kamatemelés végül nagyobb gazdasági visszaesést eredményezhet. Ezzel szemben a piaci szereplők egy puha gazdasági földetérést valószínűsítenek, amely szerint a konjunktúramutatókban megtörtént az aljépítés, az infláció csökkenésnek indult, így már a második félévben kamatvágásba kezdhet a FED.

A vállalati értékeltségekkel kapcsolatos várakozások is ezt az optimistább szcenáriót árazzák. Az első negyedévre várt gyengébb növekedési és profitabilitási számokat követően az év hátralévő részében javulhatnak a kilátások, így összességében 5% körüli átlagos egy részvényre jutó eredménynövekedéssel zárhatja az évet a globális hangulat szempontjából meghatározó amerikai részvénypiaci index.

A pesszimistább nézet szerint az USA-ban gyorsan mérséklődik ugyan az árromlás üteme, viszont a „soft-landing” növekedési szcenárió miatt a FED által követett maginflációs mutatókban a „ragadós” komponensek a megcélzottnál magasabb szinten tarthatják az árromlás mértékét, ami azt eredményezheti, hogy a jelenlegi várakozásokkal szemben egyrészt hosszabb ideig, másrészt magasabban kell tartani a kamatszintet, ami a reálgazdasági kilátások és a tőkepiaci várakozások szempontjából is kedvezőtlen fordulat lenne.

A magas kamatszint negatív reálgazdasági hatásai lassabban mutatkoznak meg a gazdasági folyamatokban. Ez annak is köszönhető, hogy monetáris szigorítás ideje alatt a kormányzatok egy sor a gazdasági növekedést stimuláló intézkedést hoztak (pl. Inflation Reduction Act), és ezzel enyhítették a szigorú pénzügyi kondíciók keresletmérséklő hatását.

A beszerzési menedzser indexek hónapok óta a feldolgozóipar zsugorodását jelzik, a szolgáltató szektor mutatói a bővülést jelző szint fölött billegnek. A hitelezés visszaesése gyorsult az elmúlt időszakban, miközben a refinanszírozás drágult. A pandémia időszakában felhalmozott lakossági likviditástöbblet különösen az alacsonyabb jövedelemkategóriájú fogyasztói rétegeknél visszaesett, ami összességében gyengébb keresletet vetít előre, amit az előretekintő megrendelésállományok alakulása is jelez. Ezzel ellentétesen hathat, hogy az USA-ban a béremelkedés és a mérséklődő infláció reáljövedelem bővülést eredményez, ami támogathatja a lakossági fogyasztást. Ezt munkaerőpiaci folyamatok, az alacsony munkanélküliség és a továbbra is magas foglalkoztatottság is erősíti.

A növekedési kilátásokkal kapcsolatos kettősség a befektetői pozicionáltságban is megfigyelhető. A szisztematikus stratégiákat követő alapok a historikus átlag körüli szintekre emelték a részvénykitettséget. A diszkrecionális befektetők ezzel szemben szkeptikusabbak, ami a pozicionáltságukban, az alacsonyan tartott részvénykitettségen is jól látszik. A részvénypiaci kockázati felár jelentősen beszűkült a kötvénypiaci hozamokhoz képest, ami egyértelműen a kötvénypiaci befektetéseket teszi vonzóbbá. A modellportfólióban tartjuk az óvatosabb kockázati kitettséget."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.