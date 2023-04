Kifakadt a neves pénzember: Viszlát szólásszabadság, helló marxizmus

Robert Kiyosaki, a Rich Dad Poor Dad szerzője áprilisban is rendkívül aktív volt a Twitteren, szokásához híven ebben a hónapban is számos megosztó posztot tett közzé a közösségi felületen. A Lehman Brothers-összeomlást előre látó guru elsősorban politikával átitatott témákban szólalt meg, de az arany és a bitcoin iránti elköteleződését is hangoztatta, amihez jó táptalaj volt számára az amerikai bankrendszer megingása a Silicon Valley Bank csődje után.

Árnyalódik a narratíva

Tavaly év végén a Gazdag papa, szegény papa című bestseller írója töretlenül optimista volt az aranypiaci kilátások tekintetében, december végén az idei évre jelentős emelkedést vizionált a nemesfémek piacán, akkori véleménye szerint az arany akár a 3 800 dolláros szintekig is emelkedhet 2023-ban.

I became a gold bug in 1972. I was a Marine pilot in Vietnam flying behind enemy lines hoping to buy gold at a discount because the mine was in enemy hands. Found out the price of gold is the same all over the world. I predict silver going to $75 and gold to $3800 in 2023. {:url} — Robert (Kiyosaki) December 29, 2022

Az elmúlt napokban-hetekben azonban már óvatosabb hangot ütött meg a nagy megmondásairól hírhedt guru, többek között az általa "nagyon tisztelt" elemző Steve Van Meter üzenetét közvetítette a Twitteren, miszerint be fog szakadni az arany. Van Meter szerint akár az unciánkénti 1000 dolláros szintig is lesüllyedhet a nemesfém jegyzése, Kiyosaki azonban továbbra is hisz hosszú távú befektetőként az aranyban, így egy ilyen mértékű összeomlást vásárlásra használna ki - legalábbis ezt közölte a Twitter-követőivel, hozzátéve, hogy szerinte

az arany, az ezüst és a bitcoin a valódi pénz, a készpénz pedig szemét.

GOLD to CRASH. Steve Van Meter whom I respect predicts gold to crash to $1000. He states markets are tired of waiting for gold to go higher. If gold drops to $1000 I will buy more. I am an investor not a trader. To me, Gold, Silver, &Bitcoin are real money. To me Cash is trash. {:url} — Robert (Kiyosaki) April 23, 2023

A narratíva egyoldalúsága azonban szemmel láthatóan árnyalódik Kiyosakinál, a fenti poszt mellett ugyanis egy nagyon hasonló hangvételű kiírást is közzétett a hónapban, ahol szintén két, általa követett szakember ellentétes vélekedését osztotta meg az arannyal kapcsolatban. A guru szerint mindkét hozzáállás követhető, a befektetőknek pedig az a feladata, hogy feltérképezzék az eladói és a vevői érvek mögött meghúzódó logikát - az ellentétes, árnyalt logika pedig okosabbá tesz, vélekedik Kiyosaki.

Steve Van Metre says Sell gold now. David Hunter says Buy gold now. Who do you believe? Ans: Both smart men. All markets are made of buyers and sellers. Your job is to find out logic behind seller and buyer. Opposing logic makes you smarter which is more valuable than $. {:url} — Robert (Kiyosaki) April 17, 2023

A nemesfém árfolyama egyébként idén 8,9 százalékos pluszban van, az április közepi lokális csúcson a jegyzés megközelítette a korábbi rekordmagas aranyárat.

Az arany mellett a bitcoinnal is foglalkozott természetesen áprilisban a guru, itt is leginkább a "ha majd beesik, megint megveszem" - logika volt az irányadó. Kiyosaki elmondása szerint azért imádja a bitcoint, mert amikor évekkel ezelőtt a 20 000 dolláros szintről bezuhant gyakorlatilag nullára, akkor azt hitte, hogy vége a kriptovalutának, de aztán szép lassan felkúszott a jegyzés 6 000 dollárig, és közben sokat vásárolt a guru. Elmondása szerint azért változtatta meg a véleményét és tette le a voksát a kriptó mellett, mert (a dollárral szemben)

az emberek kezében van a kriptovaluta, nem pedig a jegybank vagy a kormány kezében.

Éppen ezért a jövőre vonatkozóan nagyon optimista továbbra is a guru, még ha lesznek út közben kisebb-nagyobb beborulások:

100 000 dollárra várja egy coin árát a guru.

WHY I BITCOIN: Years ago I watched BC climb to $20k then drop to 0. I thought BC finished. Slowly watched BC climb to $6 k & I bought lots. WHY? Because people support BC not FED or Gov. BC did not need FED or Gov bailout because BC peoples money. BC to $100k. Long live BC. {:url} — Robert (Kiyosaki) April 21, 2023

A bitcoin jegyzése idén már közel 80 százalékkal került feljebb, a 100 000 dolláros célár azonban nagyon messze van a jelenlegi szintektől.

Viszlát szólásszbadság

Nem csak befektetési területen osztotta meg gondolatait a nagyérdeművel a guru, több politikával átitatott témában is értekezett a Twitteren. A legerősebb kiírást talán azt követően eresztette el Kiyosaki, hogy Tucker Carlson elhagyta a Fox News-t. Carlson nemcsak az egyik legnépszerűbb esti hírműsorvezető volt, hanem rendkívül befolyásos is, műsorai gyakran meghatározták a konzervatívok és a Republikánus Párt napirendjét. A csatorna elhagyásáról szóló bejelentés néhány nappal azután történt, hogy a Fox News megegyezett a Dominion szavazógépgyártó cég rágalmazási perében, amit a 2020-as elnökválasztásról szóló tudósítások miatt indítottak - Carlson műsorait többször citálták a tárgyaláson.

Kiyosaki egész konkrétan úgy fogalmazott a Carlson-ügyben, hogy

Viszlát, szólásszabadság. Helló, woke marxizmus

Tucker and Bongino released from Fox. Two of our countrys strongest voices. Bye bye freedom of speech. Hello Woke Marxism. {:url} — Robert (Kiyosaki) April 24, 2023

Ezt megelőzően, a hónap elején Donald Trump mellett is felszólalt a guru, mégpedig azt követően, hogy a volt amerikai elnök megérkezett a manhattani büntetőbíróságra, ahol formálisan letartóztatták és a rendőrség őrizetbe vette a közelgő vádemelése előtt. Egy New York-i esküdtszék emelt vádat Trump ellen azért, mert a vád szerint a 2016-os elnökválasztási kampány idején hallgatási pénzt fizethetett egy pornószínésznőnek. A vádemelést Trump ügyvédje is megerősítette, így ezzel Trump lett az első volt amerikai elnök, aki ellen valaha is vádat emeltek, igaz ő a közleményében rögtön hangsúlyozta ártatlanságát az ügyben.

Mindezzel kapcsolatban többek között így vélekedett Kiyosaki:

Tragikus nap Amerikában. (...) Sírok. Amerika haldoklik.

Tragic day in America. My friend, the former president of the United States is being arraignment in NYC courts. His sons Don jr and Eric are also extremely close friends. As Crime runs rampant in our cities & voters demand Defund the Police,I am crying. America is dying. {:url} — Robert (Kiyosaki) April 4, 2023

Címlapkép: Matt Carasella/Patrick McMullan via Getty Images