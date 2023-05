Itt az ország, ami nagyot profitált tavaly a háborúból

Hiába csökkent a Kazahsztánból külföldre szállított kőolaj mennyisége, az ország olajexport-bevételei 2022-ben mintegy 50 százalékkal megugrottak a nyersolaj árrobbanásának köszönhetően - derült ki a Kazahsztáni Nemzeti Statisztikai Hivatal (BNS) adataiból.

Mivel Kazahsztánnak nincs közvetlen hozzáférése a tengeri olajcsomópontokhoz, a kazah energiatermékek szállítása Oroszországon keresztül történik. A BNS adatai szerint a ország olajexportja 65 millió tonnán alakult 2022-ben, ami 46,8 milliárd dolláros bevételt jelentett, szemben a 2021-es 65,5 millió tonnával és 31 milliárd dollárral.

A 2022-es bevételek növekedését az olajárak emelkedése okozta,

Kazahsztán éves átlagos olajexportára tavaly tonnánként 720 dollárra ugrott a 2021-es 473 dolláros szinthez képest. 2023 január-februárjában tonnánként 621 dollárron alakult az ár, a tavalyi év azonos időszakában mért tonnánkénti 607 dollárral szemben - derül ki a Reutersnek a BNS adatain alapuló becsléséből.

A kazahsztáni olaj több mint 90 százaléka a Kaszpi-tengeri csővezeték-konzorciumon (CPC) és az Oroszország által ellenőrzött Transneft olajvezeték-üzemeltető hálózatán keresztül jut el az exportpiacokra,

Kazahsztán exportja pedig az orosz olajjal ellentétben nem áll nyugati szankciók alatt.

Ezzel a lehetőséggel élnek is a nyugati országok: még februárban kezdtek el jelentős mennyiségű nyersolajat bepumpálni Kazahsztán felől az orosz vezetékrendszerbe, amelynek végcélja a Barátság kőolajvezetéken keresztül Németország, és az is kiderült akkor, hogy valójában sokkal többet is tudnának küldeni a kazahok, de az oroszok akadályozzák az ügyletet, amennyire csak tudják.

A nemzeti alapnak az olajszektorból származó adóbevételei tavaly több mint a 2021-es érték kétszeresére, 13,9 milliárd dollárra ugrottak a kazahsztáni állami bevételi bizottság szerint.

Címlapkép: Getty Images