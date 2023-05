Négy nagy akadályt kell most leküzdeni a tőzsdéken a neves guru szerint

Jim Cramer, a CNBC megmondóembere megszólalt az aktuális részvénypiaci kilátások tekintetében, a guru szerint jelenleg a befektetőknek négy fő akadályt kell leküzdeniük, de akik ezt hatékonyan megteszik, azok nagyot fognak tudni profitálni. Cramer szerint ha csak egy akadály lenne, akkor minden rendben lenne, de ha négy is van, akkor hirtelen érvényesül a "Sell in May and go awya" tőzsdei zsargon.