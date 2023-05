Újra hódítanak a lakástakarékok: megnéztük, melyik a legjobb

Nagy Botond 2023. május 07. 13:00

Újra három szolgáltató érhető el a lakás-takarékok piacán, miután a Fundamenta évekig tartó egyeduralma után idén márciusban az OTP, majd május elején az Erste is piacra dobta az új termékét. A befizetéseinkre most akár 30%-os kiegészítést is kaphatunk, ezeket azonban nem szabad úgy tekinteni, mintha ugyanekkora hozamot biztosítanának. Legutóbb összehasonlítottuk az OTP és a Fundamenta termékeit, most megnéztük, az Erste hogyan kíván beszállni a versenybe.