Elárulta a legendás befektető, mibe kell fektetni idén

Jó hangulatban telt a Warren Buffett által vezetett Berkshire Hathaway közgyűlése annak ellenére, hogy a befektető idénre gazdasági visszaesést jósol. Az "omahai orákulum" többek között a bankcsődökről, a dollár szerepéről, valamint a digitális fizetőeszközökről is elmondta a véleményét, de tanácsokat is adott a befektetésekkel kapcsolatban. Warren Buffettet és társát, Charlie Mungert órákon keresztül faggatták a részvényesek.

A dollár marad a trónon

Bár a közgyűlés alapvetően jó hangulatban telt el, Buffett jövőképe az amerikai gazdasági helyzetről semmiképp sem tekinthető pozitívnak. Az „omahai orákulumként” is ismert befektető szélesebb körű visszaesésre számít az idei évben, hozzátéve, hogy az amerikai vállalatok többsége alacsonyabb nyereségről fog beszámolni, mint eddig - írja a Yahoo Finance.

Amerikában törvény szabályozza, hogy mennyi adóssága lehet az államnak, ezt a plafont pedig az USA nemsokára eléri, ezért a szabályozásokat módosíthatják. Buffett szerint azonban ez nem jelenti azt, hogy egy másik valuta letaszítaná a trónról az amerikai dollárt:

Mi vagyunk a tartalékvaluta. (…) Nem látok arra lehetőséget, hogy ezt a szerepet egy másik pénznem töltené be.

- mondta a legendás befektető, hozzátéve, hogy a dollár tekintetében nehéz felkészülni az adósságplafon változtatására, mivel ez alapvetően egy politikai kérdés. A forgalomban lévő bankjegyeket és érméket egy sokat mondó adatnak tartja, és nem osztja azok véleményét, akik szerint a készpénz rossz. Kiemelte, hogy a Fed mérlege 800 milliárd dollárról 2200 milliárdra nőtt, és ennek nagy része 100 dolláros bankjegyekben van - tudósította a CNBC.

Higgyék el nekem, a készpénz nem szemét

- jelentette ki Buffett.

Lehet, hogy a gazdasági események hatására az emberek elvesztik a dollárba vetett hitüket, de Warren Buffett szerint még nem jött el a bitcoin fénykora. Elmondása alapján „el kell felejteni a játékokat”:

bármilyen tokenre gondolni őrültség, ha a világ tartalékvalutájáról van szó.

Emellett viszont azt is kiemelte, hogy a pénznyomtatás sem a megfelelő megoldás.

2021 eleje óta nagyot erősödött a dollár a többi vezető devizával, így például az euróval szemben is, tavaly augusztusban az a pont is elérkezett, hogy többet ért az amerikai fizetőeszköz, mint az euró. A szeptember végi dollárcsúcs óta azonban meredek visszapattanást láthatunk a devizapárnál, a mélyponthoz képest 15 százalékkal erősödött azóta az euró a dollárral szemben.

Nem lesz itt bankválság

A részvényesek természetesen kíváncsiak voltak a befektető amerikai bankcsődökkel kapcsolatos véleményére is, hiszen az események nagy port kavartak az amerikai gazdaságban. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy szerinte a fő probléma az, hogy a lakosság egyszerűen nem érti meg, hogy a bankbetéteik biztonságban vannak. Úgy látja, hogy az amerikai hatóságok soha nem engednék azt meg, hogy egy betétes akár egyetlen dollárt is veszítsen, még akkor sem, ha a betétbiztosítási limitet még nem törölték el teljesen, ezért nincs ok az aggodalomra.

A legendás befektető azt is elmondta, hogy a bankcsődök okozói elsősorban az adott pénzintézetek vezetői voltak, és „meg kellene őket büntetni a rossz viselkedésért”.

Ha az ember bankot vezet, és elszúrja, ezután még mindig gazdag ember marad… a világ pedig megy tovább. Ez nem jó lecke az embereknek

- mondta Buffett.

Hova fektessünk, hova ne?

Az egyik részvényesi kérdésre adott válaszában Buffett elismerte, hogy nem tudja, mi lesz a bankrészvényekkel a közeljövőben. Elmondása alapján éppen emiatt nagyon óvatosak az ilyen értékpapírokkal, de

egy bankot nagyon kedvel hosszú távon: a Bank of Americát.

A befektetőnek hosszú múltja van a pénzintézettel, 2011-ben 5 milliárd dollárnyi segítséget nyújtott nekik. Buffett ma a pénzintézet 13%-át birtokolja - írja a Yahoo Finance.

Charlie Munger kifejtette a véleményét a mesterséges intelligenciáról is, szerinte sok dologra lehet azt használni, de a világot nem fogja megváltoztatni. Warren Buffett is osztotta ezt a véleményét, hozzátéve, hogy az emberi intelligenciát nem fogja tudni felülmúlni.

A vállalata befektetési preferenciáit mesélve azt is elmondta, hogy a Berkshire Hathaway nagy szerepet kíván vállalni a megújuló energiák termelésében, így ezzel foglalkozó cégekbe is befektetnek. Szerinte a legjobb cég, amit birtokolnak, az az Apple, mivel a fogyasztók körében a termékei rendkívül népszerűek, emiatt örül, hogy a cég 6%-át birtokolhatja. A legendás befektető azt is elmondta, hogy a járműipart csak távolról szemléli, ezért pedig a piacon éppen folyamatban lévő változások felelnek.

azt tudja, az Apple hol lesz 5-10 év múlva, de az autógyártó cégekről ugyanez nem mondható el.



Ugyan a Berkshire Hathaway soha nem volt aktív a kereskedelmi ingatlanok területén, de Buffett szerint problémákat fog okozni, amikor "egyszer majd a belvárosokból elkezdenek kivándorolni a lakosok". A befektető elmondta, hogy a kereskedelmi ingatlanok piaci értéke főként attól függ, hogy mennyi hitelt lehet visszavásárlási jog nélkül felvenni, az összeg csökkenésének pedig az ingatlanpiacra is hatása lesz.

A hallgatóság a befektetés-menedzsmenttel kapcsolatban is hallhatott tanácsokat: Charlie Munger szerint a diverzifikáció jó dolog, de nem szabad azt túlzásba vinni.

Az egyik ostoba dolog, amit a modern egyetemi oktatásban tanítanak, hogy a hatalmas diverzifikáció kötelező a részvénybefektetéseknél

- hívta fel a figyelmet Munger, hozzátéve, hogy az a lényeg, hogy döntéseket hozzunk, ezt pedig nehezebb kivitelezni, ha túl sok értékpapírt vásárolunk.

Címlapkép forrása: Shutterstock