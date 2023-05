Fontos lépést tesz a villamosenergia-rendszer stabilitásának megteremtéséért az Alteo

Az Alteo Magyarországon elsőként tisztán megújuló energiaforrás alapú erőműveket integráló, aFRR-képes szabályozási központot létesített. A gázmotoros hátterű szabályozási központjának mintájára, megújuló energiaforrás alapú erőművek integrálásával indította el új szabályozási központját az Alteo, ezzel nem csak a vállalat szabályozási tartalék piaci lehetőségei bővülnek, hanem a hazai villamosenergia rendszer is jelentős mennyiségű többlet rugalmassághoz jut, ami elősegítheti további időjárásfüggő megújuló energiaforrást hasznosító, főként nap- és szélerőmű kapacitások létesítését, olvasható a vonatkozó közleményben

Az Alteo újabb lépést tesz a hazai villamosenergia-rendszer hatékonyabb működése érdekében, az országban elsőként teljesítette ugyanis a tisztán időjárásfüggő erőművekre (naperőművekre) építve a rendszerirányító szekunder szabályozásra vonatkozó elvárásait és úgynevezett aFRR akkreditációt szerzett, majd további fejlesztéseket követően 2023 májusától egy friss megközelítésre építve nyújt szabályozási tartalékot a villamosenergia-rendszer számára, olvasható a vonatkozó közleményben. A vállalat új, jelenleg ~160 MW teljesítményű szabályozási központját a közeljövőben jelentős mértékben tervezi bővíteni és ezzel további rugalmas kapacitást szándékozik a villamosenergia-rendszer számára biztosítani.

Ezzel az új szabályozási központtal a gyakorlatban is bizonyítást nyert, hogy a naperőművek is képesek valós idejű és folyamatos teljesítményszabályozásra, az eddigieknél jóval flexibilisebb működésre, azaz képesek aktívan hozzájárulni a rendszeregyensúly biztosításához is

– emelte ki Luczay Péter, az Alteo termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató helyettese. Az erősen időjárásfüggő megújuló energiaforrás alapú termelők ugyanis alapvetően bizonytalanságot visznek a villamosenergia-rendszerbe, hiszen sok esetben előre nehezen kiszámítható, mikor és milyen mértékben süt a nap és fúj a szél.

A kiszámítható és stabil működéshez szükséges egyensúly a termelés és a fogyasztás harmonizálásával biztosítható. Az Alteo 10 éve nyújt szabályozási tartalék szolgáltatást a hazai villamosenergia rendszer számára, az új szabályozási központja mellett egy közel 100 MW beépített villamos teljesítményű, jellemzően földgáz tüzelésű erőművekből és energiatárolókból álló szabályozási központot is üzemeltet. Ezen felül a saját, összesen ~70 MW nap- és szélerőműből álló portfóliója mellett kereskedelmi és termelésmenedzsment szolgáltatásokat nyújt több, mint 1 500 MW időjárásfüggő megújuló energiaforrást hasznosító termelő (jellemzően naperőmű) részére, ami jelenleg a háztartási méretű kiserőművek nélkül számított vonatkozó naperőműves piac közel felét jelenti.

Címlapkép: Shutterstock