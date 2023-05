Jelentősen megemelkedett az amerikai kincstárjegyek hozama, ez lehet a befektetők új kedvence

Bill Gross korábbi befektetési igazgató szerint Amerika eddig mindig megoldotta a fizetésképtelenséggel kapcsolatos problémákat, ez pedig most is így lesz, még ha a valószínűsége nem is 100%. Ezután elmondta, hogy azok, akik kevésbé aggódnak (mint ahogyan ő is), vegyenek 1-2 hónapos kincstárjegyet jóval magasabb hozammal, mint amilyet a hosszabb távú állampapírokkal szerezni lehet.

A rövid lejáratú kincstárjegyek hozama az elmúlt napokban jelentősen megemelkedett, miután Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter bejelentette, hogy a kormánynál június elsején fizetésképtelenség léphet fel. Ahhoz, hogy ez ne történjen meg, az adósságplafon megemelésére volna szükség, ennek sikerességében azonban sokan kételkednek, a félelmek pedig a 4 és 8 hetes kincstárjegyek hozamainak jelentős emelkedését eredményezték. Gross szerint azonban mindig voltak ilyen zavarok, Amerika pedig ezúttal is meg fogja oldani ezeket.

Bill Gross a 2019-es visszavonulásig volt a Pacific Investment Management befektetési igazgatója, elmondása szerint már nem a magas hozamú eszközöket, hanem inkább a biztonságosakat keresi. A személyes befektetéseinek 30%-a az energiapiacon van elhelyezve olyan cégekben, mint például az Energy Transfer LP, amely 10%-os hozam mellett még adókedvezményt is nyújt.

