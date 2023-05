Nem áll le az OTP, milliárdos tételben veszi a saját részvényeit

Újabb sajátrészvény-vásárlást hajtott végre az OTP kedden, melynek keretében több mint egymilliárd forintért vásárolt a hazai bank.

Az OTP bejelentette, hogy javadalmazási politikája megvalósítása részeként 2023. május 9-én a Budapesti Értéktőzsdén 100 000 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 11 149 forint/darab átlagáron.

A tranzakció összértéke 1,1 milliárd forint, ami a részvények tegnapi forgalmának 24,2 százalékát tette ki.

Ezzel az OTP már több mint 7 milliárd forintot költött sajátrészvény-vásárlásra, pedig csak a hónap elején kezdte.

A tranzakció nyomán az OTP tulajdonában lévő saját részvények állománya 790 598 darabra változott. A saját részvény állomány 0,28 százalék.

A tranzakciót megelőzően 460 darab részvényt értékesített a bank a javadalmazási politika keretében - áll egy másik közleményben.

Nem csak a sajátrészvény-vásárlás miatt érdemes figyelni ma az OTP, hanem a hajnalban közzétett gyorsjelent miatt is. Szinte minden fontosabb soron jobb számokat szállított az OTP, mint amire az elemzők számítottak, magasabb lett az összes bevétel, és bár a működési költségek is a vártnál magasabban alakultak, a működési eredmény így is a várt felett alakult, a nagy meglepetések azonban innen jönnek: jóval alacsonyabban alakultak a kockázati költségek a várakozásoknál, így a korrigált eredménynél már 11 százalék a felülteljesítés, és mivel a korrekciós tételek soron a vártnál is nagyobb plusz áll, az adózott eredmény 14 százalékkal lett magasabb, mint az elemzői várakozások átlaga.

A bankpapír árfolyama jelentősen emelkedett az elmúlt hetekenben, így idén már 9,5 százalékos pluszban van a jegyzés.

Címlapkép: Getty Images