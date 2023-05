A május a klasszikus moderneké a hazai művészeti aukciókon

Százmillió forint feletti leütési árra esélyes Csontváry, Munkácsy, Rippl-Rónai festmények ezúttal nincsenek a kínálatban – Vaszary is csak egy –, ami ugyan rossz hír az ilyenekre vadászó befektetők és gyűjtők szűk körének, viszont esély azoknak a mestereknek és műveiknek, akiknek, illetve amelyeknek máskor kevesebb lehetőségük van arra, hogy reflektorfénybe kerüljenek. A házak kínálatában a néhány milliótól néhány tízmillió forintig terjedő ársávban találjuk a leginkább figyelemre méltó és várhatóan komoly licitcsatát kiváltó tételeket, de azért lesz két olyan alkotás is, amely kilenc számjegyű becsértéket kapott.

Vaszkó Ödön Budai vendéglő című 1933-as festménye 30-40 millió forintos becsértéket kapott a Virág Judit Galéria árverésén.

A nagyobb házak közül először a Virág Judit Galéria lép színre, mely május 17-én tartja 72. tavaszi aukcióját. Sztártételnek egy olyan festő, Nemes Lampérth József munkája ígérkezik, akinek még Csontvárynál is kevesebb festménye van magántulajdonban, így felbukkanásuk igen ritka eseménynek számít. Most egy 1916-os virágcsendélete kerül kalapács alá, ami éppen húsz éve szerepelt utoljára aukción; akkor, ugyancsak a – még Mű-terem Galériaként ismert – Virág Judit Galériánál, 48 millió forintért kelt el. A művész jelenlegi életműrekordját egy Gellért-hegyi utcakép tartja 55 millióval; ez most abban a valószínűtlen esetben is megdőlne, ha a virágcsendélet csak 65 millió forintos kikiáltási árán kelne el. A galéria várakozásait a 100-150 milliós becsérték tükrözi. Két további sztártétel is olyan mesterektől származik, akik fő műveiket fiatalon alkották meg. Tihanyi Lajostól egy 26 évesen festett hegyi tájkép kerül kalapács alá 40 milliós kezdő áron, míg Czóbel Bélától egy belga kikötőben horgonyzó bárkákat ábrázoló, 22 évesen festett olajképre lehet 24 millió forintról indulva licitálni. Azért ez az árverés sem marad Vaszary-művek nélkül; két kisebb munkája mellett a piranói kikötőt megörökítő 1927-es festménye 20 millió, míg a Nő cigarettával 14 millió forinton kezd. Tízmillió forint feletti induló árat kapott még többek között Vaszkó Ödön Budai vendéglő című 1933-as vászna is, mely hét és fél év után, 15 milliós kezdő árral tér vissza az árverési piacra, ahol legutóbb 9,5 millió forintot fizettek érte. A Mednyánszky Lászlótól 12 milliós induló árral kalapács alá kerülő monumentális tájkép egykor Törőcsik Mari és Maár Gyula nappaliját díszítette. Az aukció valamennyi tétele itt található meg.

Nemes Lampérth József Csendélet cserepes növényekkel és tányérral című festménye kapta a legmagasabb, 100-150 millió forintos taksát a Virág Judit Galéria árverésén.

Másnap, május 18-án a Virág Judit Galéria online grafikai aukciót is rendez, melyre már jelenleg is fogadják a liciteket. A 95 tétel 30 ezer és félmillió forint közötti kikiáltási árat kapott; a legalacsonyabbról Szántó Piroska szentendrei monotípiája, a legmagasabbról Bálint Endre 1957-es ceruzarajza, a Harsonás angyal kezd. Az árverés összes tétele itt tekinthető meg.

Paál László és Munkácsy Mihály közös alkotása, az Eső után, őszi hangulat 60-95 millió forintos becsértékkel szerepel a Kieselbach Galéria árverésén.

Május 22-én tartja tavaszi aukcióját a Kieselbach Galéria; ezen szerepel a bevezetőben már említett, 150-190 millió forintos becsértékű Vaszary-festmény, a művész strandciklusának egyik legnagyobb méretű és egyben leggazdagabb kompozíciójú, 1928 körül készült darabja, mely 110 millió forintról indítva várja a liciteket. Igazi kuriózum az árverésen az Eső után, őszi hangulat című 1873-as festmény, mely nemcsak Paál László barbizoni korszakának egyik legszebb darabja, hanem egy híres művészbarátság értékes dokumentuma is, hiszen a képen látható két alakot Paál kérésére Munkácsy Mihály festette a vászonra. Az 50 millió forintról indított festményért 60-95 millió forintot várnak. A több tízmilliós sávban lehet majd licitálni az árverések olyan további, gyakori sztárjainak munkáira, mint Aba-Novák Vilmos, Márffy Ödön, Perlrott-Csaba Vilmos, Patkó Károly vagy Scheiber Hugó. Utóbbi mestertől ezúttal két igen kvalitásos munka is kalapács alá kerül: 1922 körül született, számos alkalommal reprodukált nevezetes Önarcképe 34, a néhány évvel későbbi Berlini mulató 24 millió forinton kezd. Felhívjuk a figyelmet néhány olyan kiemelkedő művészre is, akiknek művei ritkábban bukkannak fel aukciókon. Ferenczy Károly egyik főműve, a Madárdal régóta lappangó, kis méretű előzetes olajváltozatát, Nagy Balogh Jánosnak a XVIII. századi Chardint is idéző finom csendéletét és Uitz Béla expresszív tájképét egyaránt 18 millió forintról indítják; Ék Sándor Kompozíció fejjel című, a magyar avantgárd legizgalmasabb korszakában született olajképe 22 millió forinton kezd, Bene Géza 1929-es Art deco csendélete pedig 26 millión. Ugyancsak az art decohoz kötődik A. Tóth Sándor négy évvel későbbi, 22 milliós kezdő árat kapott Menekülő nimfája (Art deco nő).

Scheiber Hugó Önarcképéért 40-65 millió forintot várnak a Kieselbach Galéria aukcióján.

A katalógusok figyelmes tanulmányozóinak feltűnhet, hogy van egy olyan tétel, amely a Virág Judit és a Kieselbach Galéria árverésén is szerepel. Ámos Imre aukción viszonylag gyakran felbukkanó Zsidó ünnepek című linómetszet-mappájáról van szó, mely az előbbi háznál egymilliós, utóbbinál 650 ezer forintos árról indulva várja a liciteket.

Egy nappal később, május 23-án kezdődik a születésének 250. évfordulóját ünneplő BÁV kétnapos árverése. Az első napon órák, ékszerek és ezüst műtárgyak, a másodikon festmények, bútorok és műtárgyak kerülnek kalapács alá. Az órák és ékszerek iránt az elmúlt években töretlenül erősödött az érdeklődés, a szakemberek e tendencia folytatódását várják idén is. A kínálatból ezúttal egy 8,5 millió forintról indított briliáns nyakék és egy 6 millió forinton kezdő Rolex férfi karóra emelkedik ki, de nagy figyelmet kelthet az a 300 ezer forinton kezdő Hamilton Ventura férfi karóra is, melyet gyártója Elvis Presley tiszteletére dobott piacra limitált példányszámban. Az aukció második napjának szenzációja Kondor Béla utolsó, magánkézben maradt nagyméretű munkája, a konstruktivista és szürrealista stílusjegyeket is viselő 1957-es Várvédők lesz, mely a ház történetében rekordnak számító 65 millió forintos kikiáltási árat kapott. Erős lesz a kínálat tájképekből – Ligeti Antal Tengeröble például 6,5 millió, Szőnyi István Zebegénye 4,8 millió forintról indul. A kortárs választékból Fajó János, Konok Tamás, Lakner László, Nádler István, Váli Dezső és feLugossy László egyedi, illetve sokszorosított alkotásait emeljük ki. A műtárgykategóriában rendkívül gazdag a Zsolnay-választék; a legértékesebb darabok milliós árakról indulnak.

A BÁV-árverések történetének legmagasabb kikiáltási árán, 65 millió forinton indul a licit Kondor Béla Várvédők című festményéért .

A május második felében zajló egyéb árverések közül megemlítjük a WOP Galéria, a Műgyűjtők Háza (teljes anyagát lásd itt) és a Régikönyvek.hu 16-án, 17-én, illetve 21-én záruló online aukcióit, melyek elsősorban a papíralapú munkák gyűjtői számára kínálnak gazdag választékot. A Mike Portobello Aukciósház a könyv- és papírrégiségek területén árverez gyűjtői ritkaságokat, a május 14-ig tartó online aukció itt érhető el.

Címlapkép: Vaszkó Ödön: Budai vendéglő