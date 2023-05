Megjósolta a 2008-as összeomlást, most ide önti a pénzét a sztárbefektető

A legendás befektető Michael Burry - a Scion Asset Management alapítója, aki leginkább arról ismert, hogy a 2008-as összeomlást megelőzően az ingatlanpiac ellen fogadott - a jelek szerint most egy nagy shortolás helyett egy "Big Long" mellett tette le a voksát, mégpedig Kínával kapcsolatban lett látványosan bizakodó a sztárbefektető. Burry a legfrissebb szabályozói bejelentés szerint nagymértékben növelte a helyi e-kereskedelmi óriásokban, a JD-ben és az Alibabában lévő kitettségét; egyébként a 2008-as helyzethez hasonlóan most is valamelyest szembe megy az általános piaci megítéléssel a guru, Kína gazdasági újraindítása ugyanis nem olyan gördülékenyen alakul egyelőre, ahogy egyes hedge fundok számítottak rá. Adott a kérdés: vajon van alapja a sztárbefektető bizakodásának? Mit gondolnak a vállalatok kilátásairól az őket követő elemzők?