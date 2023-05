Közel 13 százalékos osztalékhozam a Molnál - Kiderült, meddig lehet rá lecsapni

Több szempontból is nagy várakozások előzték meg a Mol mai bejelentését, hiszen az osztalékfizetés zászlóvivője a magyar cégek között idén is az olajcég, amely a tavalyi rekorderedmény után ismét rekordosztalékot fizet, ami ráadásul kifejezetten magas osztalékhozamot is ad a részvényekre. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az alap osztalék 100 forintról 150 forintra való emelése mellett még 200 forintos rendkívüli osztalékot is fizet a cég részvényeként.

ÍGY MAGYAR TŐZSDEI CÉGEK ÁLTAL FIZETETT OSZTALÉKTÖMEG TÖBB MINT FELE AZ OLAJVÁLLALATHOZ KÖTHETŐ, HISZEN DURVÁN 280 MILLIÁRD FORINTOT FIZET KI A CÉG.

Ami pedig a fontos dátumokat illeti, az osztalékfizetés kezdőnapja július 28., ami azt jelenti, hogy a tulajdonosi megfeleltetés (E-5 nap) július 21.

Ennek megfelelően a 2022. évi osztalékra jogosító MOL részvényeket utoljára 2023. július 19-én lehet vásárolni.

Az egy részvényre jutó bruttó osztalékot a társaság - a fordulónapi sajátrészvény darabszám ismeretében - külön hirdetményben fogja közzétenni. Azonban támpontként szolgálnak a közgyűlésen elhangzott információk, amelyek alapján részvényenként hozzávetőlegesen 350 forintos osztalékkal számolhatnak a befektetők. Ez a szerdai záróárfolyamon számolva nem csak a hazai blue chipek között, de a prémium kategóriás részvényeknél is kiemelkedően magas,

12,6 százalékos osztalékhozamot jelent.

A Mol árfolyama ma 0,4 százalékos pluszban van, idén pedig 7,4 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Portfolio