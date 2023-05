Magyar blokkláncfejlesztők indítottak el egy új kriptós platformot

Magyar blokkláncfejlesztők ötlete nyomán és közreműködésével 15 ország több mint 7000 aktív felhasználójával startolt el a Mosaic Alpha Platform. Az IOS és Android felületre is optimalizált, kriptokosarak vásárlását támogató applikáció révén olyan új online felület született, amely lehetővé teszi az átlagos pénzügyi ismeretekkel rendelkező felhasználók számára is a biztonságos kriptobefektetést. A fejlesztők célja, hogy a jelenleg az Ethereum kompatibilis BSC blockklánchoz kapcsolt platform 2024-re saját blokkláncon fusson - olvasható a társaság közleményében.

A decentralizált pénzügyi rendszerek legfőbb előnye, hogy a tranzakciókban résztvevők között nincsenek közvetítők. Ennek innovatív informatikai megoldása a blokklánc, amely gyors, megmásíthatatlan, ezáltal biztonságos adattovábbítást tesz lehetővé. A globális virtuális térben a Binance blokklánc az egyik legstabilabb és legolcsóbb rendszer, amelyen átlagosan naponta sok millió tranzakció megy végbe. A Mosaic Alpha Platform mindezek miatt kapcsolódott ehhez a már működő rendszerhez.

A platform asztali és mobilalkalmazás tervezése, fejlesztése és tesztidőszaka közel 2 éven át tartott. Az ötlet és a fejlesztési környezet megvalósítása Vidákovics Attila és Molnár Péter nevéhez fűződik, akik olyan online felület megszületését vizionálták, amelyen átlagos pénzügyi ismeretekkel rendelkezők is képessé válhatnak kriptobefektetéseik menedzselésére.

Épp ezért a most elindult platform megjelenése követi a hagyományos pénzügyi, banki alkalmazások során megismert struktúrát, a felhasználók nemzetközi szinten is sikeres kriptokereskedők által összeállított befektetési kosarak közül választhatnak a felületen. Ez a szakértői támogatás különösen fontos, mert a ma ismert befektetések közül a kriptobefektetések járnak a legmagasabb kockázattal. Az Ethereum kompatibilis blokkláncra fejlesztett alkalmazás IOS és Android felületekre egyaránt optimalizált. A 15 fős fejlesztőcsapat célja, hogy 2024-ben saját fejlesztésű blokkláncra is felkerüljön a Mosaic.

Vidákovics Attila, a platform egy ötletgazdája hangsúlyozta: „A kriptovaluták árfolyamát nagy kilengések jellemzik és sokszor merültek fel a befektetésekkel kapcsolatos biztonsági anomáliák is. Mivel a rendszer decentralizált blokkláncon fut, így a felhasználók kripto pénztárcájában marad minden befektetett pénzeszköz, ami jelentősen csökkenti a biztonsági kockázatot”. Molnár Péter blokkláncfejlesztő kiemelte: „A fejlesztési ciklus 15 informatikus több mint 20.000 munkaóráját emésztette föl. A most szerzett tapasztalatok azonban kiváló alapot adnak ahhoz, hogy terveink szerint 2024-ben a Mosaic Alpha saját blokkláncra költözhessen”.

Címlapkép: Shutterstock