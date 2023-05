Megszólalt az EKB alelnöke: az árnyékbankrendszer indíthatja be az újabb likviditási válságot

Az EKB alelnöke szerint egyre nagyobb kockázatot jelent az árnyékbankrendszer, és ennek a kockázatnak a kezelésére az EU jelenlegi szabályozása nem elegendő – számol be a hírről a Financial Times

Luis de Guindos, az EKB alelnöke szerint megnövekedett kockázatokat jelentenek a pénzügyi rendszer számára az árnyékbankok, például a hedge fundok, a vagyonkezelők, a nyugdíjalapok és a biztosítók, amelyek annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben gyorsan növekedésen mentek keresztül, továbbra is kevésbé szabályozottak, mint a bankok.

A banki és a nem banki pénzügyi szektor közötti összefonódás továbbra is nagy, ami növeli a fertőzés lehetőségét

- mondta de Guindos kedden Frankfurtban egy pénzügyi konferencián, hozzátéve, hogy a szektor különösen ki van téve az emelkedő kamatlábaknak és a csökkenő eszközáraknak.

Mivel számos nem banki intézmény napi szintű visszaváltást kínál, de Guindos felszólította a nem banki intézményeket, hogy növeljék a likvid eszközöket egy esetlegesen nagyobb tőkekivonás biztos kezelése érdekében.

A nem banki intézmények az elmúlt évtizedben gyorsan növekedtek, tavaly az euróövezetben a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek 26 százalékát adták, szemben a 2008-as 15 százalékkal, ráadásul az euróövezet árnyékbankjainak teljes eszközállománya az elmúlt 14 évben több mint kétszeresére, 31 ezermilliárd euróra nőtt.

Guidos szerint bár történt némi kockázatcsökkentés az árnyékbankrendszerhez tartozó intézmények körében is, például a magas hozamú vállalati kötvényektől a biztonságosabb államkötvények felé történő elmozdulással, az ingatlanpiacoknak való kitettségük azonban jelentősen megnőtt és ez sebezhetővé teszi a szektort.

Kiemelte azt is, hogy a hedge fundok, alapkezelők, nyugdíjpénztárak és biztosítók közül sokan vannak kitéve likviditási kockázatnak, mivel nagy arányban tartanak olyan kevésbé likvid eszközöket, mint az ingatlanok vagy vállalati kötvények, és ezzel nincs összhangban a visszaváltási politikájuk, miután sok esetben akár napi visszaváltást is lehetővé tesznek a befektetők számára. Utalt itt a brit nyugdíjalapok közelmúltbeli válságára is, amit a margin callok váltottak ki. Erről bővebben itt írtunk:

Guindos szerint az uniós döntéshozók úgy tudnák a fenti kockázatokat kezelni, hogy

a befektetőknek napi visszaváltást kínáló nem banki intézményeknek kellően magas likvid eszközaránnyal kellene rendelkezniük ahhoz, hogy megbirkózzanak egy nagyobb tőkekivonási hullámmal.

ahhoz, hogy megbirkózzanak egy nagyobb tőkekivonási hullámmal. Emellett folytatni kell a pénzpiaci alapok szabályozásának szigorítására irányuló uniós erőfeszítéseket is.

Továbbá az adatminőség és -lefedettség, valamint az információmegosztás javítására szólított fe l az árnyékbankok szintetikus tőkeáttételéből eredő kockázatainak felmérése érdekében.

l az árnyékbankok szintetikus tőkeáttételéből eredő kockázatainak felmérése érdekében. A fentiek mellett úgy véli, hogy az árnyékbankrendszernek javítania kell a likviditási helyzetét a margin callok teljesítése érdekében is.

Címlapkép: Getty Images