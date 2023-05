Accorde: oda kell figyelni az amerikai adósságplafon kérdésének híreire

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Folytatták az oldalazást a főbb indexek május folyamán is, miután a hónap elején újabb csontvázak estek ki az amerikai regionális bankok szekrényéből, amit tovább rontottak az amerikai adósságplafon elérését övező kockázatok miatt visszaemelkedő hozamok is. Ezt némileg lekövették más core piaci hozamok is, így mi sem változtattunk nagyot a hónap során. Némileg csökkentettük a kitettségünket a régiós részvényekben, amely főleg profitrealizálás az elmúlt 1-2 hónap erős emelkedését követően. Hasonlóan elkezdtük csökkenteni kitettségünket egyes hazai részvényekben is, miután az osztalékfizetések és részvény-visszavásárlások után a kevésbé kedvező hozam-kockázat lehetőséget nyújtanak a bizonytalan EU-s viszony és a lassan javuló makroadatok miatt.

Itthon megtörtént az első effektív kamatvágás is, amelyre egyelőre nem reagált érdemben a forint, így ezen a fronton sem változtattunk a kitettség mértékét tekintve, azonban a portfólió átlagidejét tekintve már érdemesebb volt változtatni, amelyet a költségvetés bizonytalansága is alátámaszt. A nemzetközi kötvényekben tovább emeltünk a core piaci hozamok emelkedése és az érkező új kötvénykibocsátások okán. Ugyan a kamatvágással csökkentek a hazai pénzpiaci eszközök hozamai, ebben egyelőre nem változtattunk a továbbra is relatíve magas kamatszint miatt.

A következő hetekben szinte másra sem kell figyelni, mint az amerikai adósságplafon kérdésének híreire, ugyanis ez lesz a fő mozgatórugója a piacoknak, míg itthon az extra adókkal kapcsolatos esetleges változások és a további MNB lépések, kommentárok lehetnek a középpontban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.