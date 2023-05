Aggódnak Európa miatt a magyar profik, de van egy verhetetlennek tűnő befektetés

A viszonylag nyugodt április után a májusi hónap sem tartogatott magában nagy veszélyeket, a befektetések piacát az amerikai hírek és a mesterséges intelligencia mozgatta leginkább. Az európai piac azonban még nincs teljesen biztonságban, egyre nő ugyanis annak az esélye, hogy a kontinens gazdasága recesszióba süllyed. A magyar piacon az MNB kamatcsökkentése volt a legjelentősebb esemény, kérdés azonban, hogy a jegybank hogyan fog hozzáállni a későbbi intézkedésekhez. A modellportfólióban tovább csökkent a pénzpiaci eszközök aránya, az alapkezelők az előző hónapokhoz hasonlóan inkább a kötvényeket részesítették előnyben.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a májusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Accorde Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, MBH Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

A mesterséges intelligencia és Amerika mozgatta a piacokat

Az alapkezelők többsége szerint a portfóliók allokációjára leginkább hatással lévő hírek májusban Amerikából érkeztek: egyrészt a Fed 25 bázispontos kamatemelést hajtott végre a hónap elején, másrészt sokáig kérdés volt, hogy sikerül-e megoldani az Egyesült Államok adósságplafonjának problémáját. Az előbbivel kapcsolatban optimisták a befektetők, sokak szerint ez az utolsó ilyen intézkedés volt az évben, sőt, néhányan úgy látják, hogy 2023 végén az első kamatcsökkentés is megtörténhet. Utóbbi végül május utolsó hetében megoldódott, így az amerikai gazdaság szempontjából a következő hónapokban kedvező gazdasági és politikai környezet várható.

Az előző hónapban a részvénypiacokon erős koncentráció volt megfigyelhető, leginkább a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hírek mozgatták az értékpapírokat. Némely alapkezelő szerint a következő időszakban azok a részvények fognak tudni a legjobban teljesíteni, amelyeket valamilyen mértékben érint a ChatGPT megjelenése óta berobbant AI forradalom, ezek javarészt a „big tech” vállalatok (például az Nvidia, amely különösen nagyot emelkedett ebben a hónapban).

Az európai gazdasági helyzettel kapcsolatban viszont már nem ennyire derűlátók: szakértők szerint számos adat enged arra következtetni, hogy a kontinens gazdasága recesszióba dőlhet. Ennek ellenére az Európai Bizottság megemelte az euróövezet idei és jövő évi gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését, viszont azt jósolja, hogy az infláció makacsul magas marad: 2023-ban 5,8 százalék, 2024-ben pedig 2,8%.

A hazai piac legjelentősebb eseménye a kamatcsökkentési ciklus megkezdése volt: az MNB 100 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot. A döntés azonban nem érte meglepetésként a piacokat, ennek megfelelően kamatcsökkenés már be volt árazva, így az a forint árfolyamát sem érintette negatívan. A további kamatcsökkentések ütemében azonban nincs teljes egyetértés: néhányak szerint az MNB legfőbb célja a forint stabilitásának megőrzése, így óvatos lesz a további intézkedésekkel, azonban olyan alapkezelők is akadnak, amelyek úgy látják, hogy a forintot erősítő külső hatások miatt a kamatcsökkentések egyre gyorsuló ütemben folytatódhatnak.

Egyre kevésbé népszerűek a pénzpiaci eszközök

Májusban a pénzpiaci eszközök népszerűsége tovább csökkent, a kötvényalapok aránya viszont ismét a legnagyobb növekedést tudta produkálni. Az utóbbi kategórián belül az alapkezelők inkább a nemzetközi kötvények felé mozdultak el a részvények rovására, de az alternatív befektetések is javítani tudták a helyzetüket.

A részletes bontásból is azt láthatjuk, hogy májusban a hazai és a nemzetközi kötvények domináltak, előbbi 20,4%-ról 20,8%-ra, utóbbi 16,9%-ról 18,4%-ra tudta növelni az arányát. A pénzpiaci eszközök így 16,2%-kal a harmadik helyre kerültek, a többi kategória sorrendjében nem történt változás.

Az egyes fő-eszközkategóriák arányait megfigyelve is jól látható, hogy a kötvények idén folyamatosan javítani tudták a pozíciójukat, míg a pénzpiaci eszközök aránya szinte folyamatosan csökkent. Az alternatív befektetések aránya hónapok óta stabil, míg a részvények népszerűsége a március-áprilisi fellángolás után újra visszaesni látszik.

