Diófa: megmaradhat a forint a jelenlegi szinteken

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt egy hónapban az amerikai adósságplafonnal és az AI-el kapcsolatos újabb fejlemények mozgatták leginkább a piacokat. Ezen együttes eredőjeként azt láthattuk, hogy érdemben nem mozdultak el a főbb részvénypiaci indexek, kivéve a Nasdaq, melyet leginkább az AI-el kapcsolatos pletykák hajtanak. Összességében azonban az látszik a részvénypiacokon, hogy az idei rallyban csupán egy szűk részvénypiaci szegmens (technológia, telekommunikáció) tudott részt venni. Azok a részvények, amik nem ezekbe a szektorba tartoznak, azoknak az idei évi teljesítménye inkább negatív. Fundamentális oldalról az látszik, hogy a fogyasztás és a munkaerőpiac továbbra is erős, a fogyasztók azonban főként a szolgáltatásokat veszik, így míg a szolgáltatóiparban pozitívak, addig a feldolgozóiparban negatívak a kilátások. Fundamentumok alapján továbbra is egy olyan kép rajzolódik ki, hogy a gazdaság még mindig túl erős ahhoz, hogy az inflációt gyorsan és tartósan sikerüljön a cél közelébe csökkenteni.

Az USA-ban már el is kezdett a piac egy újabb 25 bázispontos kamatemelést árazni, melynek a következő kamatdöntő ülésen a jelenlegi valószínűsége 60% fölötti. Ugyanakkor továbbra is az a piaci konszenzus, hogy legkésőbb novemberben elkezd vágni a Fed az irányadó rátákon, ami véleményünk szerint nem fog megvalósulni. A hosszabb távon magasabban tartott kamatok pedig csökkentik a reálgazdasági kilátásokat.

Az európai részvénypiacok esetében is összességében óriási rally-t láttunk október óta. A növekedéssel kapcsolatos várakozások tavaly ősz óta javultak, ami megmutatkozott az eszközök árfolyamemelkedésében is. Úgy gondoljuk azonban, hogy az öreg kontinens esetében is újabb jóhírekre lenne szükség ahhoz, hogy a részvénypiacok tovább tudjanak menetelni. Az EKB kamatemelési ciklusának folytatása pedig inkább rontja a reálgazdasági növekedési kilátásokat. A piaci kamatemelési várakozásokat tekintve még két 25 bázispontos emelést áraz a piac.

Nemzetközi kötvényoldalon a kamatemelési ciklus tetőzésével érdemes lehet a hosszú kötvények felé mozdulni, mivel az infláció csökkenésével és a gazdaság további lassulásával a kötvényhozamok csökkenésnek indulhatnak. A hazai kamatozóeszközök esetén is a hosszabb durációjú értékpapírokban keresnénk vételi lehetőségeket. A forint esetében az MNB elkezdte a kamatvágási ciklusát, amelynek következtében elkezdett csökkeni a nagy kamatkülönbözet a főbb fejlett piaci devizákkal szemben. A kamatvágásnak megágyazott a folyó fizetési mérleg jelentős javulása, így ha fennmarad a jobb makropiaci hangulat, és az energiaárak is a jelenlegi szintjeik környékén stabilizálódnak akkor a forint megmaradhat a jelenlegi szinteken a főbb fejlett piaci devizákkal szemben."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.