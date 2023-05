Equilor: beigazolódhatnak a pesszimista várakozásaink?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Májusban vegyesen teljesítettek a globális indexek, ami a növekvő bizonytalanságnak és gazdasági problémáknak volt betudható. Míg az amerikai indexek emelkedtek, az európai, illetve ázsiai indexek estek. A hónap során napvilágot látott adatok egy lassuló amerikai gazdaságról árulkodnak. Ugyan az elmúlt év drasztikus kamatemelési ciklusát követően várható volt, hogy a gazdaság elkezd lassulni, azonban a foglalkoztatottság továbbra is nagyon erős.

Áprilisban a munkanélküliség 3,4 százalékra csökkent, ami 1969 óta nem volt ilyen alacsony, valamint a participációs ráta alapján az összes 25 és 54 év közötti munkavállaló visszatért a munkaerőpiacra 2019-hez képest. Áprilisban emelkedtek a bérek, illetve hó/hó alapon reál növekedést tapasztalhattak a munkavállalók, hiszen 0,5 százalékkal bővültek áprilisban. Ugyan a JOLTS adat alapján lassulást látunk az új álláshirdetések számában, még ígyis 9,6 millió álláslehetőség van az USA-ban, tehát 1,7 munkahely jut minden munkakeresőre.

Május elején a Fed 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatszintet, így most az 5-5,25 százalékos tartományban mozog, ami már elég restriktívnek bizonyulhat a piaci árazások alapján. Viszont a jegybankárok kommentárjai a további kamatemeléseket sem zárják ki. Ugyan a gazdaság lassul, amit a beszerzési menedzser indexek jól mutatnak, mégis a szolgáltatások iránti kereslet továbbra is erős. Továbbra is él az, hogy a fogyasztók inkább élményekre költenek, mint termékekre. Ennek természetesen lehetnek utórengései, hiszen csökkennek a megtakarítások, illetve a hitelkártyatartozások soha nem voltak ilyen magasak, ami a hitelkésedelmek emelkedéséhez vezetnek, ami már most is látható az adatokon.

Áprilisban az infláció 4,9 százalékra mérséklődött, míg a maginfláció 5,5 százalékra csökkent. Ugyan továbbra is zsugorodik az áremelkedés, egyre lassabb ütemben. Az ingatlanszektorban javulást láthatunk, áprilisban több, mint 4 százalékkal nőttek az új ingatlan eladások, azonban több, mint egy százalékkal csökkent az új építési engedélyek száma. Az ingatlanfejlesztő cégek negyedéves jelentései alapján azonban nagy a kereslet az új ingatlanok iránt, hiszen a legtöbb ingatlan tulajdonos nem szeretné eladni meglévő ingatlanját a magas kamatok miatt, és ezért már csak 7,6 hónapnyi kínálat van, vagyis, ha nincs eladó lakás, akkor az új lakások felé tolódnak a vásárlók.

Összességében, az USA-ban továbbra is stabil a gazdaság, hiszen az első negyedévben 1,3 százalékkal bővült éves bázison, valamint a Federal Reserve további 2,9 százalékos bővülést vár a második negyedévben, szintén évesítve.

Végezetül, kitérve az adósságplafon körüli bizonytalanságra, véleményünk szerint meg fogják emelni az adósságplafont, azonban ezelőtt a politikai cicaharcé lesz a főszerep, ami negatívan hat a részvénypiacokra.

Európában egyre több adat sugallja azt, hogy recesszióba dőlhet az európai gazdaság, mégis az Európai Bizottság megemelte az euróövezet idei és jövő évi gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését, és azt jósolja, hogy az infláció makacsul magas marad, 2023-ban 5,8 százalék, valamint 2,8 százalék jövőre, ami a béremelkedéseknek tudható be. Áprilisban váratlanul 7 százalékra emelkedett az eurozónában az infláció, a márciusi 6,9 százalékról, ami a szolgáltatások iránti kereslet, valamint az energia költségek emelkedése okozhatott.

Németország recesszióba csúszott az első negyedévben, mivel a tavalyi energiaár-sokk a fogyasztói kiadásokat is megviselte. Európa legnagyobb gazdaságának GDP-je 0,3%-kal csökkent az év első három hónapjában, miután 2022 végén 0,5%-kal zsugorodott a gazdaság.

Nem csak a Federal Reserve emelte meg az irányadó kamatot, de az EKB is egy 25 bázispontos kamatemelést hajtott végre, így az irányadó kamat 3,25 százalékra emelkedett. A jegybankárok további szigorítással számolnak júniusban is és a terminál ráta 3,75 körül lehet, tehát további két kamatemelés van beárazva lassabb ütemezéssel.

A modell portfóliónkban kisebb változtatásokat hajtottunk végre. Továbbra is tartjuk short pozícióinkat, sőt 5 százalékos short pozíciót nyitunk a feltörekvő piacokon, hiszen, ha csak a honkongi indexet nézzük a technikai kép alapján több tér van lefelé, valamint az amerikai korrekció, magával ránthatja a feltörekvő piacokat is. Ha visszamegyünk 2011-be (szintén adósságplafon problémák) és megvizsgáljuk az akkori árfolyam viselkedést, most is hasonló ingadozásokat látunk és ez alapján elég pesszimisták vagyunk rövid távon, valamint az elmúlt hetek ralija egyre közelebb van a kifulladáshoz. Csökkentettük a régiós részvény kitettségünket az elmúlt hetek emelkedését követően. Továbbra is olcsónak tartjuk. Növeltük a nemzetközi kötvény kitettségünket, hiszen a devizás banki kötvények forintos visszafedezése magas hozamot biztosíthat. Európában stabilabbak a bankok és nem gondoljuk, hogy fizetésképtelenné vállnak. Csökkentettük nyersanyag kitettségünket, azonban növeltük abszolút hozamú pozíciónkat, mivel az egyedi részvényszelekció hozzáadott értéke ismét magas lehet."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.