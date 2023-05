Eurizon: a piac és a FED nincs összhangban, de csak egyiküknek lehet igaza

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"A piaci konszenzus szerint a május eleji 25 bázispontos FED kamatemelés ebben a ciklusban az utolsó volt, ráadásul szintén piaci várakozás az, hogy év végéig a FED a kamatcsökkentés eszközével is élni fog. A piaci várakozások alapja, hogy az inflációs folyamatok az USA-ban (többé-kevésbé) kedvezően, alapvetően a várakozásoknak megfelelően alakulnak, a munkaerőpiac is veszít szép lassan a „feszességéből”, a reálgazdaságból érkező egyéb adatok is a lassulás egyértelmű jeleit mutatják. A piac ezeknek megfelelően egyértelműen áraz; a kötvénypiac hozamcsökkenést, a hozamgörbe alakja recessziót. A FED kormányzói azonban a piaccal ellentétben szinte minden megszólalásukban továbbra is a hawkish retorikát alkalmazzák, nem befejezettnek minősítve az infláció elleni harcot, nem titkolva azt a gyakran hangoztatott állítást, hogy az esetleges túlszigorítás miatti gazdasági áldozat biztosan kevésbé lehet fájdalmas, mint egy rosszul kezelt, elszabadult inflációé. A piac és a FED tehát nincs összhangban, és sajnos mindkettőnek egyszerre nem lehet hosszú távon igaza. Az aktuális „igazság” azonban erősen időtávfüggő, ezért erre is érdemes figyelni.

Rövid távon ez az ellentmondás láthatóan nem okoz zavart, mi ezért nem is féltjük a tőkepiac kötvényes részét. Várakozásunk szerint a FED a júniusi kamatdöntő ülésén valóban nem emel tovább, a reálgazdaságból érkező adatok is kedvesek/kedvezőek lehetnek a kötvénypiaci szereplők számára, ezért a kötvénykitettséget tovább növeljük a pénzpiaci eszközökkel szemben. A romló reálgazdasági adatok általánosságban ugyan valóban kötvénypozitívak, azonban a konkrét befektetések esetében érdemes a befektetési kategóriában maradni, pont a reálgazdasági problémák, az esetleges recessziós hatások miatt.

A részvénypiaci befektetők helyzete viszont sokkal összetettebb, mert a recessziós félelmek negatív hatása áll szemben a csökkenő kamatkörnyezet pozitív hatásával, ráadásul új elemként a mesterséges intelligencia hirtelen térhódítása is erős piacbefolyásolóvá válik (nemcsak a technológiai szektor utóbbi időben látható szárnyalására kell itt gondolni, de olyan esetleges makrogazdasági hatásokra, mint az inflációcsökkenés, a gazdasági hatékonyság javulása stb.). Stratégiailag ezért nem növeljük a részvénykitettséget, de számos olyan rövidtávú részvénypozitív momentum lehet, amit érdemes lehet kihasználni az előttünk álló hónapban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.