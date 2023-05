K&H alapok kezelője: csak most kezd igazán megjelenni a magas kamatok negatív hatása

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a KBC Asset Management írását olvashatják:

"Április után az előző hónap is viszonylag nyugodtan telt a részvénypiacok szempontjából, az első negyedévben látott magas volatilitás lecsökkent és a globális részvénypiac jellemzően oldalazott májusban. Ezzel szemben az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos bizonytalanság és a makacs inflációs kilátások nem kímélték a kötvénypiaci befektetőket, emelkedő kötvényhozamokat és így csökkenő árfolyamokat láthattunk ebben a szegmensben. A nagy jegybankok továbbra is a kamatemelési ciklusaik vége felé járnak, azonban a magas kamatok negatív hatása még csak most kezd igazán megjelenni a reálgazdaságban, ami tovább ronthatja majd a növekedési képet a következő hónapokban.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A részvénypiacokkal kapcsolatban továbbra is óvatosak vagyunk. A magas kamatkörnyezet negatív hatásai egyre inkább beépülnek a gazdasági folyamatokba és a vállalati profitkilátásokba is. Úgy látjuk, hogy mindez még nem tükröződik a jelenlegi árazási szintekben, és kockázat/hozam szempontjából nem teszi vonzóvá ezt az eszközosztályt, akár a pénzpiaci eszközökkel, akár a kötvényekkel összevetve. A részvényeken belül felülsúlyozzuk a Kínai és a Japán régiót, míg az Észak-Amerikai és az Európai papírokból a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk. A szektorokat tekintve a jelenlegi gazdasági környezetben jól teljesíthetnek az élelmiszergyártó- és az egészségügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok papírjai, de a szoftvergyártó vállalatok részvényei is vonzóak. Ezzel szemben a gazdasági lassulás és a magas kamatkörnyezet negatívan hathat az ipari szektor, a szállítmányozási, az autóipari vagy az ingatlanszektor papírjaira, így ezekből a részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban.

Összességében a vegyes alapjainkban továbbra is a hosszú távú súly alatt tartjuk a részvénykitettséget míg magasan tartjuk a biztonságosabb, és a jelenlegi kamatkörnyezetben nagyon jó hozamot kínáló pénzpiaci eszközök arányát. A kötvényeket továbbra is a hosszú távú súly alatt tartjuk, azonban az elmúlt hónapokban fokozatosan növeltük a hosszabb lejáratú kötvények arányát a portfóliókban. Itt arra számítunk, hogy a várhatóan csökkenésnek induló infláció és a romló gazdasági növekedési kilátások hozamcsökkenéshez és így a kötvényárfolyamok emelkedéséhez vezethetnek. A pénzpiaci eszközöket jelentősen felülsúlyozzuk, amelyet a magas hazai hozamkörnyezetben és inverz – a rövid oldalon magasabb hozamokat kínáló – hozamgörbe mellett rövid futamidejű, néhány hónapos lejáratú kötvényekkel valósítunk meg. Ezzel együtt az itthon elindult jegybanki kamatcsökkentési ciklus nyomán mi is fokozatosan csökkentjük a pénzpiaci eszközök súlyát a portfóliókban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.