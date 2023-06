A Sotheby's májusi kortárs aukciója jól sikerült, a 46 eladott tétel 175,8 millió dollárt ért el. Ez a szám 204,6 millió dollárra ugrott jutalékkal együtt, ami közel áll az eladás előtti 172,1-235,4 millió dolláros becsérték alsó határához (a becslések nem tartalmazzák a díjakat).

A The Now aukció 30 millió dollárt (37,1 millió dollárt jutalékkal együtt) és 82,6%-os eladási arányt ért el tételenként, a 23 felkínált műből csupán négy nem kelt el. Ezenkívül két tételt visszavontak, köztük egy 12-18 millió dollárra becsült Yoshitomo Nara művet. Az eredmény a 29,2 millió és 42,1 millió dollár közötti becsértékhez képest alacsonyan alakult.

A múlt heti számok elmaradtak a tavaly májusi The Now eladás 72,9 millió dolláros összesített eredményétől is, amely 23 eladott tételből tudhatott maga mögött.

Louise Bourgeois Spider című műve 32,8 millió dollárért kelt el. Forrás: The Art Newspaper

A mostani aukción hat művész döntött rekordot, kezdve az első tétel - Justin Caguiat nagyméretű, föld színeket tartalmazó to the approach of beauty its body is fungible, 2020 című absztrakt festményével, amely 620 000 dollárért kelt el. A következő tétel, Jadé Fadojutimi feltűnő színekkel teli absztrakt festménye, A Toast to...?, 2020 750 000 dollárt hozott.

A harmadik tétel, Nicole Eisenman figuratív, zord hangulatú műve, a Night Studio, 2009, amely fekvő, többnyire meztelen alakokat ábrázoló műve, akiket művészeti könyvek, cigaretták és egy sörösüveg vesznek körül, 2 millió dolláros rekordot ért el.

Henry Taylor: From Congo to the Capital, and black again, 2007. Forrás: Sotheby's

A következő, Picasso Avignoni kisasszonyok című művére épülő, Henry Taylor From Congo to the Capital, and black again, 2007 című műve egy kisebb licitőrületet váltott ki, és rekordáron, 2 millió dollárért kelt el egy telefonos licitálónak.

A többi figyelemre méltó tétel között szerepelt például Njideka Akunyili Crosby éremmel díszített női portréja, a For Services-Victoria Regina, 2013 című alkotása, amely 1,1 millió dollárt hozott és David Hammons absztrakt alkotása, (Cím nélkül, 2009) amely 1,8 millió dollárt hozott.

Az aukció nagyobb kortárs komponense tartalmazta Jonas Woods Matisse-szerű Red Pot with white Blouse, 2018 című alkotását, amely 3 millió dollárért kelt el, valamint Mark Bradford gazdagon rétegzett I don't care if he's Captain America, 2018 című műve, amelyet a művészt képviselő Hauser & Wirth Galéria vitt el 2,7 millió dollárért.

David Hockney: Drawing of a Pool and Towel, 1971 Forrás: Sotheby’s

Egy rövid szünet után az este a mintegy 27 tételből álló kortárs szekcióval folytatódott. Elsőként David Hockney színes zsírkrétával, ceruzával és pasztellel papírra festett, csillogó Drawing of a Pool and Towel, 1971 című műve került árverésre, amely 2,5 millió dollárért kelt el.

A 27 tétel összesen 145,7 millió dollárt ért el. Az árverés minden tételét eladták, bár három tételt az utolsó pillanatban visszavontak.

Néhány tétel kimagasló eredményeket ért el, mint például Gerhard Richter kisméretű Abstraktes Bild, 1990 élénk színekben pompázó festménye, amely 4,5 millió dollárig jutott a licitharc során, illetve Howardeena Pindell korai, nagyméretű képe, a Cím nélkül, 1971 amely pedig 1,3 millió dolláros rekordot ért el.

Az Ab-Ex kulcsfontosságú időszakára visszatekintve, Ad Reinhardt monokróm Red Painting, 1953, című impozáns, 102,9 cm-es négyzet alakú képe rekordot jelentő 2,8 millió dollárt hozott. Helen Frankenthaler festménye, a Black Touch, 1965 2,8 millió dollárt ért el.

Wayne Thiebaud Candy Counter, 1969. Forrás: Sotheby’s

Visszatérve a figuratív alkotásokra, Wayne Thiebaud Candy Counter, 1969 című festménye, amely a Whitney Museum of American Art 2000-es retrospektív kiállításán szerepelt, 12,5 millió dollárért kelt el, Yves Klein Anthropométrie Sans Titre, 1960 című festménye pedig csökkentett áron, 2,1 millió dollárért talált gazdára.

Gerhard Richter 4096 Farben, 1974 című monumentális színtérkép-festménye, amely a katalógus címlapján is szerepel, legalább három telefonos licitálót vonzott, és 20,5 millió dollárt ért el.

Louise Bourgeois hatalmas bronzszobra, egy 1996-os, hat darabból álló Pók, amelyet a Sao Pauló-i Fundacāo Itaú kulturális tevékenységének javára adtak el, a legmagasabb árú tétel lett, rekordot jelentő 30 millió dollárt ért el.

Jean-Michel Basquiat: Now's the Time, 1985. Courtesy of Sotheby's

A szobrászat és a festészet között lebegve Jean-Michel Basquiat jazz-hangulatú, akrillal és olajfestékkel fára festett, Now's the Time, 1985 című alkotása 25,5 millió dollárral szerény összeget ért el.

Blinky Palermo lenyűgöző és határozottan minimalista absztrakciója, az Ohne Titel, 1970, amely festett pamutból készült és amelyet végül Philippe Segalot magánkereskedő vitt el, egy fordulatos licitharcot követően rekordáron, 5,2 millió dollárért kelt el.

A múlt heti összesített eredmény, bár összességében aligha jelent rekordot, némileg elvette az egy tulajdonost érintő aukciók kapcsán felmerült aggodalmat, és ismét megerősítette a piac alkalmazkodóképességét.

