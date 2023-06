Legalább 80 éve nem látott zuhanás jön a tőzsdéken, ez a 2008-as válságnál is sokkal rosszabb lesz

Bár jelenleg úgy néz ki, hogy sikerül elkerülni az amerikai államcsődöt, azonban így is rengeteg globális bizonytalansági tényező árnyékolja be a rövid és hosszabb távú kilátásokat a tőzsdéken, lehet itt gondolni az OPEC-olajhatalmak közelgő termelési döntésére, az amerikai regionális bankok körüli komoly problémákra, a lassuló, de továbbra is makacsan magasan alakuló inflációra vagy akár az elhúzódó orosz-ukrán háborúra. Ebben a környezetben hiába láthatunk egyre robosztusabb, tech-fókuszú ralit a piacokon, több befektetési guru is kongatja már a vészharangot, hogy bizony ennek nem lesz jó vége - most Jim Rogers, a Soros György féle Quantum Fund 80 éves társalapítója osztotta meg a véleményét a tőkepiaci kilátásokat illetően, a guru jóslataiban nincs sok köszönet.

Ebben a miliőben több befektetési guru is behúzza a féket - ki látványosabban, ki kevésbé -, a világ legnagyobb fedezeti alapját vezető Ray Dalio például igencsak pesszimistán látja a részvénypiaci helyzetet, kis túlzással állítható, hogy szinte már "menekül" a tőzsdéről az általa menedzselt Bridgewater Associates. Most egy újabb guru kongatta meg elég hangosan azt a bizonyos vészharangot: Jim Rogers, aki korszakunk egyik legsikeresebb befektetője és a Soros György féle Quantum Fund 80 éves társalapítója, megismételte korábban már hangoztatott véleményét, miszerint a következő tőzsdei zuhanás az élete legrosszabbja lesz, a 2008-as válságnál is rosszabbra kell felkészülni. A Real Visionnek adott, nemrégiben megjelent interjújában Rogers elmagyarázta, miért ilyen borúsak a kilátásai: 2008-ban a túl sok adósság miatt volt a medvepiac. Nézzünk ki az ablakon: 2008 óta az adósság mindenhol az egekbe szökött A veterán Rogersnek rengeteg tapasztalata van a nem mindennapi piaci turbulencia és volatilitás kezelésében és kihasználásában - a guru még 1973-ban, Soros Györggyel közösen alapította a Quantum Fundot és döntő szerepet játszott abban, hogy az alapot az 1970-es és 1980-as években több piaci lejtmeneten és gazdasági válságon is átvezesse. A következőkben megnézzük, hogy hol lát most veszélyeket és lehetőségeket a 80 éves szakember. Bajban a dollár? Rogers szerint ahelyett, hogy Amerika vezető politikusai a gigantikus adósságprobléma átmeneti felső határáról tárgyalnak, Washingtonnak arra kellene összpontosítania, hogyan kezelje az egyre növekvő adóssághalmazt. "A történelemben minden ország, amelyik ilyen helyzetbe került, végül komoly problémákba ütközött" - figyelmeztetett a veterán befektető. Hozzátette: Mi is így fogunk járni Az amerikai adósságprobléma a nemzet valutájánál is bajt okozhat - Rogers szerint sok ország kezd alternatívákat keresni az amerikai dollár helyett, részben "a borzalmas adósságprobléma" miatt. Jó példa az amerikai pénz egyeduralmának veszélyeztetett pozíciójára az a körülmény, hogy áprilisban a dollárt felváltva a kínai jüan lett a legtöbbet kereskedett valuta Oroszországban, kicsit több mint egy évvel azt követően, hogy az ukrajnai háború számos nyugati szankcióhoz vezetett Moszkva ellen. Pár nappal ez előtt a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége bejelentette, hogy fontolóra veszik az amerikai dollár, az euró és a jen elhagyását, valamint leépítését a központi bankok mérlegeiben. A májusi Fund Launch Live rendezvényen az alapkezelők egy csoportja előtt beszélve Jim Rogers azt mondta: Egyetlen világvaluta sem volt a csúcson több mint 100-150 évig. Mi hosszú ideig voltunk a csúcson, és most már van okunk arra, hogy elkezdjük keresni az amerikai dollár versenytársát Rogers jelenleg úgy látja, hogy a következő két-három évben "valami rossz" fog történni a devizapiacokon. Mi lesz az inflációval? A kiugróan magas fogyasztói árindexekről rengeteget lehetett olvasni az elmúlt hónapokban, az infláció világszerte komoly fejtörét okoz a jegybankoknak. Az amerikai Fed 2022 márciusa óta összesen már 500 bázisponttal emelte az alapkamatot az infláció letörésének reményében, legutóbb május elején 25 bázisponttal. A piaci várakozások szerint az volt az utolsó kamatemelés, mielőtt a Fed szünetet tart, hogy vizsgálja eddigi emeléseinek hatásait. Az infláció esik az Egyesült Államokban, de még mindig messze a jegybanki cél fölött van, és továbbra is megvan a veszélye annak, hogy az infláció magas szinten ragad. A jegybanki cél 2%, a főmutató és a magindex is 5% felett van. Jim Rogers számára a féktelen infláció nem meglepetés, a guru elmondása szerint "a történelem során, amikor mindenki pénzt nyomtatott, vagy amikor ösztönözték a gazdaságot, az mindig magas inflációhoz vezetett". A guru szerint az infláció elleni küzdelemben a reál eszközök vásárlása lehet az egyik legkézenfekvőbb megoldás a befektetők számára, Rogers leginkább a nyersanyagokban, azon belül is az ezüstben látja a fantáziát. Rogers elárulta, hogy jelenleg is van kitettsége a nemesfémben, illetve még többet vásárolna belőle, ha tovább esik a jegyzés. A guru kiemelte, hogy ezek a reáleszközök jelenleg rendkívül "olcsók" - az ezüst árfolyama például 60 százalékkal van lejjebb az eddigi történelmi csúcsához képest, mutatott rá. Mezőgazdaság A mezőgazdasági szektor talán első ránézésre nem tűnik olyan izgalmasnak, mint az idei legnagyobb sztorinak tűnő mesterséges intelligencia vagy akár a kriptovaluták világa, de a gazdasági fejlődés és előrehaladás egyik alapvető motorja ez az iparág, az itt tevékenykedő vállalatok nélkül nem kerülne étel az emberek tányérjára. Rogers elmondása szerint nagyon kevesen tulajdonítanak nagy jelentőséget egyelőre a szegmensnek a befektetési szférában, ez pedig komoly lehetőségeket rejthet magában. A mezőgazdaság (mint befektetés) évek óta katasztrófa. És általában ha beleveszünk egy katasztrófába, a dolgok rendbe jönnek - fogalmazott a guru. Ha nem egy-egy vállalatot szeretne kiválasztani magának az egyszeri befektető, hanem diverzifikált módon több mezőgazdaságban tevékenykedő cég felemelkedéséből profitálna, akkor érdemes lehet egyedi részvénybefektetés helyett tőzsdén jegyzett befektetési alapokat, azaz ETF-eket vásárolni, a szférában az egyik legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező ilyen alap az Invesco DB Agriculture Fund. Végtére is olyan nagy nevű milliárdosok, mint például Bill Gates és Thomas Peterffy is nagy iramban vásárolják fel az amerikai mezőgazdasági területeket - és talán nem is rossz ötlet követni ezeket a nagy befektetőket, vélekedett Jim Rogers. Általában ha oda teszed a pénzed, ahova a "nagyfiúk" is, akkor valószínűleg jól fogsz járni - zárta értekezését a guru. Bő két éve derült ki, hogy Bill Gates lett az Egyesült Államok legnagyobb termőföld-birtokosa, de közel sem ő és Peterffy az egyetlenek, akik aktívak ezen a területen: van több nagyobb makroszintű trend, ami az intézményi befektetőket a termőföldek birtoklása felé hajtja, a tendencia elsősorban a klímaváltozáshoz köthető. A befektetés vonzereje emellett abból is adódik, hogy A TERMŐFÖLD RENDSZERES JÖVEDELMET BIZTOSÍT, emellett PEDIG A HATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉBŐL IS SZÁRMAZHAT PROFIT. A népesség növekedésével ugyanis egyre nagyobb a kereslet az élelmiszerek iránt, ez pedig a technológiai fejlődés motorjaként szolgál. Jim Rogers: Legalább 78 éve nem látott zuhanás jöhet a tőzsdéken Címlapkép: Getty Images