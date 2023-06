Visszaüzent Nagy Márton minisztériuma a magyar alapkezelőknek

Egy tegnap küldött közleményben és a GFM felé küldött tisztázó kérdésekkel reagált a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) a kormány új, a befektetési alapok piacát is jelentősen érintő intézkedéseire. Nem sokat kellett várni a GFM válaszára sem.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerint a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége) a hazai pénzügyi rendszer kiemelten konstruktív szereplője, ugyanakkor vitatja a Szövetség tegnapi közleményében foglaltakat.

A GFM álláspontja továbbra is egyértelmű: a beavatkozás célja a befektetési alapok befektetési szabályairól szóló kormányrendeletre vonatkozó javaslat kidolgozásakor az volt, hogy jogszabály által támasztott követelmény legyen az a jogos befektetői elvárás, hogy az értékpapír-alapoknak értékpapír túlsúlyos portfólióval kell rendelkezniük. Ezért a kormány első körben arról döntött, hogy 2023. július 1-jétől kezdődően az értékpapíralapok – ideértve a kötvényalapok, részvényalapok és vegyes alapok – portfóliójában az értékpapírok súlyának legalább 60 százaléknak kell lennie, miközben a szigorú likviditási elvárásokat változatlanul hagyta.

A GFM rendelkezésére álló piaci adatok szerint ezen alapok portfóliójában az elmúlt időszakban egészségtelen elmozdulás történt: jelentősen megnövekedett a hitelintézeti betétek aránya az értékpapírok rovására, ami nem teljesíti azt a befektetői elvárást, hogy az adott értékpapír alapokban ténylegesen értékpapírokba történt befektetések legyenek. A kialakult helyzetet a szabályozás kezeli, és kötelezi az alapkezelőket, hogy megfelelő arányban tartsanak értékpapírt az általuk kezelt értékpapír-alapokban.

A szabályozás 2023. július 1-jei hatálybalépése az érintettek számára a felkészülésre megfelelő időt biztosít

- írja a GFM.

A GFM vitatja a BAMOSZ azon álláspontját, miszerint előzetes egyeztetésekre nem került sor, tekintettel arra, hogy a szabályozás két körben is megtörtént az érintett felekkel. A GFM már az első körben történt egyeztetéseken is hangot adott a közleményben jelzett törekvéseinek, melyet a második körös szabályozói beavatkozás – aminek keretében a kormány a transzparencia és az állampapír kereslet növelése érdekében a befektetési alapok eszközeire vonatkozóan további szigorítást vezetett be – még célzottabban kényszerít ki. Ennek következtében az egyes értékpapíralapok az eszközeik legfeljebb 5 százalékát fektethetik be forintban denominált állampapírtól eltérő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba, miközben likvid eszközeik 20 százalékát rövid lejáratú magyar állampapírban kell tartaniuk.

A célzottabb és erősebb szabályozásra azért került sor, mert az első körben történt beavatkozást a BAMOSZ egyes tagjai a felkészülés során elkezdték kijátszani, ezzel megnehezítve a szabályozási cél teljesülését.

A fentieken túl a Gazdaságfejlesztési Minisztérium ezúton is jelezni kívánja, hogy jogszabály- alkotási terve szerint a szabályozói célt szolgáló átmenti szabályoknak az állandó jogszabályok közé illesztésével, valamint a piaci tapasztalatok beépítésével kerül kidolgozásra a befektetési alapokat érintő jogszabálycsomag az őszi törvénykezési ülésszakban a Parlament elé, így továbbra is lesz lehetőség a szektort érintő szabályozói javaslatok megvitatására - zárul a közlemény.

