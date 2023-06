Történetének legnagyobb akvizícióját hajtja végre a Gloster

A Szilikon-völgyben és Londonban is aktív, 120 fős nemzetközi szoftverfejlesztő céggel bővül a Gloster csoport, olvasható a vonatkozó közleményben . A P92 IT Solutions megvásárlásával egy 30 éves múltra visszatekintő, Kaliforniában és az Egyesült Királyságban is saját leányvállalatokkal rendelkező erősíti a Gloster tőzsdei sztoriját, az akvizíciónak köszönhetően a Gloster csoport konszolidált árbevétele (magyar szabvány szerint) várhatóan mintegy harmadával, EBITDA-ja közel a felével növekedhet, az exportarány pedig már az idei év végén meghaladhatja a management előzetes 2025-ös várakozásait.