Jeremy Siegel: jön a recesszió, kifullad a rali és megállnak a kamatemelések

Az S&P 500 több mint 20 százalékkal emelkedett a legutóbbi mélypontjához képest, ami

hivatalosan is egy újabb bikapiac kezdetét jelzi.

Siegel azonban figyelmeztetett, hogy mind a dotcom-, mind az ingatlanpiaci összeomlás idején több mint 20 százalékkal emelkedtek a piacok, majd azonnal vissza is ütötték a tőzsdéket és kitörlődtek a nagy pluszok.

"Ez a legutóbbi bikapiaci mozgás nem garancia arra, hogy túl vagyunk a visszaesésen" - fogalmazta meg véleményét a nyugalmazott pénzügyprofesszor a WisdomTree adásában.

Továbbra is óvatos maradok, és nem hiszem, hogy egy nagyobb emelkedés kezdetét láthatjuk

- folytatta Siegel, hozzátéve, hogy szerinte azért a piacokon nem valószínű, hogy az októberi mélypontokat láthatjuk majd a közeljövőben.

A veterán közgazdász és a "Stocks for the Long Run" című könyv szerzője a Federal Reserve politikájának jövőbeli irányáról is kifejtette véleményét. Az amerikai központi bank tavaly tavasz óta gyakorlatilag nulláról 5 százalék fölé emelte a kamatlábakat a történelmi infláció megfékezése érdekében, ez pedig csökkenő eszközárakhoz és a recessziótól való félelemhez vezetett. Siegel úgy véli, hogy a jegybank a továbbiakban tartózkodni fog a monetáris politika további szigorításától.

Beléptünk a "politikai szezonba", és már most nagy a nyomás (a döntéshozókon), hogy ne legyen mély recesszió

- mondta, utalva a jövő évi amerikai elnökválasztás előtti időszakra. Hangsúlyozta:

Én egy enyhe recesszióra számítok, amire a piac valamennyire már pozicionálta magát

Siegel kiemelte a munkanélküliségi adatok fontosságát, ezek lényegesek lehetnek a Fed következő lépésének előrejelzésében - a gyengülő munkaerőpiacra utaló jelek arra késztethetik a központi bankot, hogy véget vessen az infláció elleni harcnak és hogy elkerülje, hogy potenciálisan emberek millióinak a munkahelyébe kerüljön ez a küzdelem.

A guru azt is felvetette, hogy a Fed a jelenlegi veszély elhárulása után 2%-ról akár 3%-ra emelheti inflációs célját. A magasabb infláció lehetővé tétele nagyobb teret adna a kamatcsökkentésre a gazdasági visszaesés idején, vagy ha az USA elöregedő lakossága és a csökkenő termelékenység elkezdené elszívni a növekedést - vélekedett Siegel.

Címlapkép: 2015 CNBC Media, LLC via Getty Images