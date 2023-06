Megszorongatják a svájci milliomosokat? Fontos népszavazás jön

Június 18-án szavaznak arról Genfben, hogy vessenek-e ki a következő 10 évre szolidaritási adót azokra az ott élő svájciakra, akiknek vagyona meghaladja a 3 millió frankot – számol be a hírről a Bloomberg

Svájcban már létezik a gazdagokra kivetett vagyonadó, a genfi népszavazás most erre is rátenne egy lapáttal és akár azt is elvárhatja, hogy a vagyonosabb svájciak még többet fizessenek.

Genfben a legfrissebb számok szerint 506 ezren laknak, közülük több mint 19 ezren érik el a milliomosok küszöbét. A javaslat azonban ennél kisebb számot, valahol 4 200 és 10 000 közötti főt érintene, lényegében tehát a felső 1%-ot.

Azok szerint, akik támogatják az extra vagyonadót, az intézkedéssel 10 év alatt 430 millió frank tudna pluszban befolyni. Más szakértők szerint a genfi vagyonadó az évi 1%-kal már most is Svájc egyik legmagasabb vagyonadója, ha erre jön rá egy szolidaritási adó, akkor lényegében már 1,5%-os extra adóról beszélnénk. Sőt, sokan a norvég példával érvelnek, ahol a svájcinál alacsonyabb, gazdagokra kivetett vagyonadó azt eredményezte, hogy számos tehetősebb állampolgár inkább elhagyta az országot.

Érdekesség az ügyben, hogy a szolidaritási adót szorgalmazó szövetség a hatalmas költségvetési kiadások és az államháztartási hiányok idején tette le az asztalra ezt az ötletet, csakhogy azóta Genf a vártnál magasabb adóbevételeknek köszönhetően 2022-ben 727 millió frankos rekord költségvetési többletről számolt be.

Ezért az újonnan megválasztott kantoni kormány azt tanácsolja a polgároknak, hogy szavazzanak nemmel.

Címlapkép: Getty Images