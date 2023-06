Elképesztő pénzeket tesznek a magyarok kötvényalapokba, de a kormány döntése megfordíthatja a trendet

Nagy Botond 2023. június 16. 11:00

Továbbra is népszerűek a befektetési alapok a magyar befektetők körében: egy hónap alatt 272 milliárd forinttal nőtt a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon, ezzel elérte a 10 500 milliárd forintot is. A friss beáramló pénzek szinte teljes egészében kötvényalapokhoz, azon belül is a rövid lejáratú kötvényekbe fektetőkhöz érkeztek a BAMOSZ havi statisztikái szerint. A kormány legutóbbi döntéseinek következtében júniusban várhatóan jelentősen megugrik majd a kereslet, július elseje után viszont alábbhagyhat.