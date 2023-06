Folytatódik a pereskedés a világ legnagyobb kriptotőzsdéjénél

A Binance és az amerikai értékpapír-felügyelet közeledik egy megállapodáshoz, ami alapján rövid távon csak az amerikai leányvállalat, a Binance US alkalmazottai férhetnek majd hozzá az ügyfelek pénzéhez - derül ki a CoinDesk jelentéséből. A megállapodáshoz még egy szövetségi bíró jóváhagyására van szükség, a deal megakadályozná, hogy az anyacég (Binance Holdings) dolgozói hozzáférjenek a tárcák privát kulcsaihoz, a hardvertárcákhoz vagy az Amazon Web Services eszközeinek hozzáféréséhez. Mindez azután történt, hogy a múlt hét elején az amerikai tőzsdefelügyelet keményen nekiment a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének számító Binancenek, és a legnagyobb amerikai kriptotőzsdének számító Coinbase-nek is.

Nemrég a CoinDesk értesülései alapján a Reuters arról számolt be, hogy a Binance, a BinanceUS és az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) közelednek a megállapodáshoz annak biztosítására, hogy rövid távon csak a Binance.US alkalmazottai férhessenek hozzá az ügyfelek pénzéhez. A javasolt megállapodás, amelyhez még az ügyet felügyelő szövetségi bíró jóváhagyása szükséges, előírja a Binance.US számára, hogy intézkedjenek annak megakadályozása érdekében, hogy a Binance Holdings tisztviselői hozzáférjenek a különböző tárcák privát kulcsaihoz, a hardvertárcákhoz vagy a Binance.US Amazon Web Services eszközeinek hozzáféréséhez. A SEC a Binance ellen indított per után a Coinbase legnagyobb amerikai tőzsdét is beperelte.

A Binance.US és a SEC még nem válaszolt a Reuters megkeresésére, hogy kommentálja az ügyet. Múlt héten a Binance amerikai leányvállalata leállította a dollárban történő befizetéseket, és június 13-ig adott időt az ügyfeleknek, hogy kivegyék dollárban tartott pénzüket, miután

a SEC bírósági végzést kért a társaság vagyonának befagyasztására.

Az ügyfelek pénzeszközeihez való hozzáférés korlátozása mellett a javasolt megállapodás egyéb rendelkezései között szerepel, hogy a Binance US-nak új, a globális tőzsde alkalmazottai számára hozzáférhetetlen kriptotárcákat kell létrehoznia, további információkat kell szolgáltatnia a SEC-nek, és bele kell egyeznie egy gyorsított feltárási ütemtervbe.

